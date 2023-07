Der junge Kater ist sehr menschenbezogen und lässt sich kraulen. Was noch über den jungen Kater Willi bekannt ist.

Kater Willi lief längere Zeit mutterseelenallein in Wilstedt herum.

Tierheim Norderstedt Wer will Willi aus Wilstedt bei sich zu Hause aufnehmen?

Norderstedt. Willi ist ein junger Kater, der etwa drei bis vier Jahre alt ist, und längere Zeit allein in Wilstedt herumlief. Als er zum Verein Straßentiger kam, war er unkastriert und nicht gechipt.

Willi ist sehr menschenbezogen und lässt sich kraulen, auch wenn er den Menschen nicht kennt. Er miaut den Menschen an und fordert Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten ein und drängt sich dabei gern in den Vordergrund.

Die Mitarbeiterinnen des Vereins Straßentiger gehen davon aus, dass Willi sich in einem Haushalt mit Kindern wohlfühlt. Ob er Einzelkater sein möchte oder Gesellschaft braucht, ist noch nicht so ganz klar. Klar ist: Er sucht ein Zuhause mit Freigang in verkehrsruhiger Lage. Mittlerweile ist Willi kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt, entfloht und tierärztlich untersucht.

Vermittlung: Straßentiger Nord, 040/33 38 88 83, www.strassentiger-nord.de