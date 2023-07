Norderstedt. Maike Rotermund, die Trainerin der Athletinnen und Athleten mit Handicap von den Norderstedter Werkstätten war die Schmugglerin des Jahres 2018. Und Naturführer Jürgen Feddern aus dem Ossenmoorpark holte sich den von der Händlergemeinschaft im Einkaufsquartier Schmuggelstieg verliehenen Titel im Jahr 2019. Nach der Corona-Pause und einer organisatorisch bedingten Absage des Wettbewerbes 2022, wird in diesem Jahr eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gekürt.

Der feierliche Anlass für die Verleihung ist alljährlich das Weinfest am Ochsenzoll. In diesem Jahr wird es zum 35. Mal am Schmuggelstieg gefeiert. Am ersten Septemberwochenende vom 1. bis zum 3. September, sind dann die besten Weine aus vielen Weingütern die Stars am Schmuggelstieg.

Norderstedt: Wer holt sich den Titel „Schmuggler des Jahres 2023“?

Jedoch: Der Titel „Schmuggler des Jahres“ hat sich zu einer Auszeichnung der verdienten Bürgerinnen und Bürger der Stadt entwickelt, die sich sowohl mit ehrenamtlichem Engagement als auch mit der nötigen Hartnäckigkeit und großem Ideenreichtum für ihre Sache stark machen.

Die Interessengemeinschaft Ochsenzoll, in der sich die Händlerinnen und Händler des Quartiers zusammengeschlossen haben, wird den Schmuggler des Jahres 2023 am Eröffnungstag um 20 Uhr auf der großen Bühne präsentieren.

Doch zuvor braucht es die Vorschläge, wer für den Titel infrage kommt. „Alle Bürgerinnen und Bürger Norderstedts sind daher ab sofort aufgerufen Vorschläge zu machen, wer aus ihrer Sicht den Titel verdient hat“, teilt die IG Ochsenzoll mit Gesucht werden Menschen aus Politik, Kultur, Sport, dem Vereinsleben oder der sozialen Arbeit.

Vorschläge werden ab sofort bis zum 10.8 unter igo@ochsenzoll.de mit dem Stichwort „Schmuggler des Jahres 2023 angenommen.