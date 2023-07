Norderstedt. Die Raupen des Eichenprozessionsspinners verbreiten sich in Norderstedt immer weiter. Nachdem in Garstedt Nester des Nachtfalters gefunden und beseitigt wurde, meldet die Stadtverwaltung nun einen Befall aus dem Stadtteil Glashütte.

Die Raupen mit ihren feinen Brennhaaren hängen an Eichen, die am Grünen Weg, am Hasenmoorweg, am Tangstedter Weg und am Wilstedter Weg stehen. Nester des Pflanzenschädlings wurden von den Baumexperten der Verwaltung außerdem an einem Wanderweg an der Friedrich-Ebert-Straße entdeckt.

Norderstedt: Eichenprozessionsspinner – Jetzt nisten sie auch in Glashütte

Die Stadt stellt Warnschilder in den Bereichen auf. Denn sie sind für den Menschen eine Gefahr: Die Brennhaare enthalten das Nesselgift Thaumetopoein. Einmal in die Haut oder Schleimhaut des Menschen eingedrungen, lösen sie heftigen Juckreiz, Bronchitis oder Asthma aus. Die Umgebung der betroffenen Bäume sollte weiträumig gemieden werden.

Wer mit den Raupen oder Nestern in Berührung gekommen ist, sollte umgehend seine Kleider waschen, sich duschen und die Haare waschen. Bei allergischen Reaktionen sollte man zum Arzt gehen. Die Bekämpfung der Schädlinge und ihrer Nester darf nur von Spezialisten unter Atemschutz vorgenommen werden. Die Kosten trägt der jeweilige Eigentümer der Flächen. Wer eine vom Eichenprozessionsspinner befallene Eiche entdeckt, sollte umgehend das Betriebsamt unter 040/523 06 21 29 verständigen.