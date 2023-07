So sah es beim ersten Norderpride in Norderstedt 2022 aus: Etwa 400 Teilnehmende liefen angeführt durch Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder und Organisator Danny Clausen-Holm durch die Stadt.

Norderstedt. Das bunteste Fest des Jahres in Norderstedt steht an – denn beim Christopher-Street-Day (CSD) am Sonnabend, 22. Juli, in Norderstedt wird das Leben alle seine Regenbogenfarben zeigen. Zum 2. Norderpride unter dem Motto „Geeint für Vielfalt!“ erwartet Veranstalter Danny Clausen-Holm vom Lesben- und Schwulenverband Schleswig-Holstein (LSVD) an die 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – fast vier Mal so viele Menschen wie beim 1. Norderpride 2022 mit 400 Teilnehmenden.

„Der Norderpride ist zwar schon der sechste CSD in der Region in diesem Jahr und wir hatten schon befürchtet, dass bei der Zielgruppe die Luft ein wenig raus sein könnte“, sagt Clausen-Holm. Aber für die großen Gemeinschaft der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans*, intergeschlechtlichen und queeren Menschen (LSBTIQ*) kann es derzeit nicht genug Anlässe geben, um auf ihre Situation und ihre Forderungen aufmerksam zu machen.

LSBTIQ*: CSD Norderstedt – Alle Infos zur regenbogenbunten Feier

Kämpft für die Akzeptanz und Respekt für Schwulen und Lesben in Norderstedt und ganz Schleswig-Holstein: Danny Clausen-Holm vom Lesben- und Schwulenverband Schleswig-Holstein.

Foto: Andreas Burgmayer

Clausen-Holm: „In diesem Jahr steht das Thema Europa im Mittelpunkt. Die Wahlen zum Europäischen Parlament im nächsten Jahr sind eine Richtungswahl. Sie finden in einer Zeit zunehmender sozialer und politischer Polarisierung statt.“

Es stünde nicht weniger auf dem Spiel als die Zukunft der europäischen Demokratie. „Europäische Grundwerte wie die Achtung der Menschenwürde und der Menschenrechte, Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit und die Akzeptanz LSBTIQ* werden in Frage gestellt. Unser Motto ist angelehnt an den EU-Claim ,In Vielfalt geeint’“.

Als Schirmherr des „Norderpride“ konnte der Flensburger Rasmus Andresen (Bündnis 90 /Die Grünen) gewonnen werden. Er ist Mitglied des Europäischen Parlaments und kämpft für Vielfalt und Akzeptanz auf EU-Ebene. Andresen ist auch der Hauptredner des CSD in Norderstedt.

Demonstration im Zeichen der Europawahl 2024

Zentrum der Veranstaltung ist der Rathausmark in Norderstedt-Mitte. Dort werden Infostände von Parteien, der Landespolizei und Vereinen aufgestellt. Die „Himmlische Wurstbude“ der „angstfrei kochenden Männer“ der Vicelin-Kirchengemeinde aus Norderstedt sorgen für die kulinarische Versorgung. Kalte Getränke kommen von der „Hopfenliebe“.

Geplant ist, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 12 Uhr an auf dem Rathausmarkt versammeln. Gegen 13.15 Uhr soll dann die Aufstellung zur bunten Demonstration durch die Stadt erfolgen.

75 Minuten Demonstrationszug durch Norderstedt

In Gang setzt sich der Zug um 13.30 Uhr auf der Rathausallee. Von dort geht es über die Kreuzung mit der Ulzburger Straße entlang des Alten Kirchenweges und des Stonsdorfer Weges bis zum Kreisverkehr, danach über den Langenhamer Weg bis zur Kreuzung Ulzburger Straße und von dort wieder zurück zum Rathausmarkt. Die Rückkehr ist für 15 Uhr geplant.

Um 15.30 Uhr sollen dann zunächst Rasmus Andresen und danach Danny Clausen-Holm die Reden auf der Bühne des Rathausmarktes halten. Danach ist Party bis allerspätestens 19.30 Uhr geplant. „Mit DJ Spotify“, wie Clausen-Holm sagt. Ob der Norderpride in Zukunft vielleicht mit Bands oder einem größeren Party-Programm gefeiert wird, dass soll die Zukunft zeigen. „Wir wollen, dass der CDS Norderstedt kontinuierlich wächst und sind auch jetzt schon in den Vorbereitungen für die Wiederauflage 2024.“, sagt Clausen-Holm.