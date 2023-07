An zehn Standorten in Norderstedt gibt es jetzt Sonnencreme-Spender. Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder und die Arbeitssicherheitsbeauftragte im Rathaus, Tanja Schmidt, zeigen, wie's geht.

Norderstedt. Ein Sonnenbrand ist schnell passiert. Ein, zwei Stunden UV-Strahlen auf einen ungeschützten Körper im Hochsommer, ob nun am Strand, im Park, beim Stadtbummel oder auf der Terrasse, genügen, die Haut wird rot, es handelt sich um eine Entzündung die Folgen können einige Tage zu sehen sein. Und auch langfristig sind schwerwiegende gesundheitliche Konsequenzen zu befürchten, je öfter ein Sonnenbrand vorkommt.

Bis hin zu Hautkrebs – und da will die Stadt Norderstedt jetzt ihren Teil zur Vorsorge beitragen. Und zwar mit kostenlosen Sonnencreme-Spendern, die ab sofort an zehn Standorten für alle Menschen öffentlich zur Verfügung stehen.

Gesundheit: Klimawandel – Stadt Norderstedt verteilt Gratis-Sonnencreme

Genutzt werden Vorrichtungen, die während der Pandemie von Azubis der Stadtwerke gebaut worden waren – und die nun sowieso nur herumstanden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, insbesondere vom Betriebsamt oder der Feuerwehr, die draußen tätig sind, bekommen bereits Tuben, um sich schützen zu können. Nun wird das Angebot erweitert.

„Daraus wurde eine größere Idee. Jetzt haben wir zehn Standorte definiert, wo wir einerseits den Mitarbeitenden, andererseits der Öffentlichkeit Sonnencreme zur Verfügung stellen“, so Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder. Es handelt sich um Mittel des Lichtschutzfaktors 30, soll auch für Allergiker geeignet sein.

Sonnencreme gratis: So will Norderstedt die Bürger schützen

Wer also keine klebrige Tube dabei haben möchte oder diese sowieso immer vergisst – hier stehen die Spender: auf den Friedhöfen Friedrichsgabe, Harksheide und Glashütte, auf dem Wertstoffhof an der Friedrich-Ebert-Straße, bei den Stadtbüchereien, am Feuerwehrtechnischen Zentrum und natürlich in der Rathaus-Passage. Im Stadtpark gibt es noch keine Gratis-Sonnencreme, das könnte ein weiterer Schritt sein.

Detaillierte Infos zur Sonnencreme und Tipps zum Verhalten in der Sonne stellt die Stadt im Internet zur Verfügung – neben den Spendern dienen dazu auch Plakate mit QR-Codes. Die Aktion läuft vorerst in diesem Sommer. Dann soll betrachtet werden, ob die Bevölkerung die Sonnencremespender auch genutzt hat.

norderstedt.de/hautschutz