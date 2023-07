Norderstedt: Polizei schnappt Fahrraddieb wenige Minuten nach der Tat

Norderstedt. Vom Diebstahl eines Fahrrades bis zur Ermittlung des Fahrraddiebes dauerte es in Norderstedt kürzlich nur ein paar Minuten. Dabei halfen der Polizei Videoaufnahmen und ihre gute Kenntnis der kriminellen Szene der Stadt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, meldete sich am Donnerstag, 13. Juli, kurz nach 14 Uhr, ein 18-Jähriger auf dem Polizeirevier Norderstedt. Er habe sein wertvolles E-Bike an der Quickborner Straße für nur 25 Minuten unangeschlossen auf dem Fahrradstellplatz eines Supermarktes abgestellt. Als er zurückkehrte, war das Rad weg.

Norderstedt: Fahrraddieb stiehlt E-Bike – und fliegt Minuten später auf

Den Beamten einer Streife fielen vor Ort im Supermarkt die Videokameras auf. Sie sichteten die Aufnahmen in dem betreffenden Zeitraum. Und sahen einen Mann, den sie aus anderen Ermittlungen im Stadtgebiet gut kannten, wie dieser sich das E-Bike schnappte und davonfuhr.

Es handelte sich um einen 27-Jährigen aus Norderstedt. Auch die Anschrift des Mannes kannten die Beamten gut und fuhren sofort vor dessen Tür. Dort konfrontierten sie den Beschuldigten mit dem Tatvorwurf. Der war sichtlich erstaunt, so schnell aufgeflogen zu sein.

Gestohlenes E-Bike schon an Freund weitergegeben

Allerdings gab er dann auch zu, das Rad gestohlen zu haben. Jedoch: Er hatte das E-Bike tatsächlich schon an einen Freund weitergegeben. Diesen rief er nun an und wies den Mann an, das E-Bike sofort zurückzubringen. Die Beamten nahmen das Rad in Empfang und übergaben es später dem erleichterten 18-jährigen Besitzer.

Dem 27-Jährigen droht nun ein Nachspiel in Form eines Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls. Und damit nicht genug: Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Polizeibeamten fest, dass zudem gegen ihn ein offener Haftbefehl wegen unbeglichener Schulden vorlag. Als die Beamten ihn nun festnehmen wollten, zahlte der 27-Jährige die ausstehende Summe und konnte so die Haft gerade noch mal abwenden.

E-Bike-Diebe haben es in Norderstedt derzeit wenig Erfolg: Zuletzt hatte am 30. Juni ein Dieb in Norderstedt versucht, ein teures Bulls-E-Bike zu stehlen. Doch das Rad war von seinem 33-jährigen Besitzer mit GPS-Tracker und Alarm gesichert. So konnte er der Polizei den Standort des Fahrrades übermitteln. Die Polizei stellte das am Straßenrand abgestellte Rad sicher – der Dieb hatte sich genervt aus dem Staub gemacht.