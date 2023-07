Der Mann stand in einem Norderstedter Discounter an der Kasse. Und als Geldschublade aufsprang, griff er blitzschnell zu.

Der Räuber griff blitzschnell in die Kasse des Discounters in Norderstedt und flüchtete (Symbolfoto).

Norderstedt. Einen markanten Räuber mit einer ungewöhnlichen Taktik sucht die Kriminalpolizei Norderstedt. Wie die Beamten am Montag mitteilen, hat ein etwa 35 Jahre alter Mann bereits am Donnerstag, 13. Juli, einen Discounter am Kösliner Weg überfallen.

Offenbar stand der dicke Mann mit Glatze gegen 15.15 Uhr in der Kassenzone des Marktes. Als die Kassiererin die Geldschublade ihrer Kasse öffnete, um Geld an eine Kundin herauszugeben, griff der Mann plötzlich zu.

Polizei Norderstedt: Wer kennt den dicken Räuber mit Glatze und weißen Schuhen?

Er soll die Kassiererin mit der einen Hand am Handgelenk gepackt und mit der anderen Hand in die Kasse gegriffen haben. Er fischte vor den Augen der geschockten Kassiererin und der übrigen Kundinnen und Kunden das Bargeld aus der Kasse. Dann ließ er den Arm der Kassiererin los und stürmte aus dem Laden. er floh über die Kohfurth davon.

Erbeutet hat er laut Polizei einen dreistelligen Bargeldbetrag. Nun suchen die Beamten Zeugen, die den Mann auf seiner Flucht beobachtet haben oder etwas zu seiner Identität aussagen können. Er ist etwas über 1,80 Meter groß, trug weiße Schuhe, eine schwarze Hose und eine schwarze Weste mit rotem Kragen.

Die Fahndung der Polizei nach dem Flüchtigen verlief bislang ergebnislos. Wer den Beamten etwas mitteilen möchte, kann dies unter 040/528060 tun.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.