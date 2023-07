Drei Einbrüche gab es am Wochenende in Kaltenkirchen. In einem Fall machten Nachbarn eine bemerkenswerte Beobachtung

Kaltenkirchen. Kaum haben die Ferien in Schleswig-Holstein begonnen – und schon schlagen die Einbrecher zu. In Kaltenkirchen wurden am Wochenende gleich drei Einbrüche gemeldet – alle im Verlauf des Sonnabends und Sonntags.

Erster Tatort war der Voßkamp. Wie die Polizei mitteilte, drangen die unbekannten Täter in der Zeit zwischen 18 und 22.55 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Sie durchsuchten die Räume, stießen auf Bargeld und Schmuck und entkamen ungesehen mit ihrer Beute.

Polizei Kaltenkirchen: Nobel, nobel – Einbrecher kam mit dem SUV zum Tatort

Ganz anders lief es für Kriminelle an der Straße Lindrehm. Wie Nachbarn der Polizei berichteten, müssen die Einbrecher offenbar im SUV vorgefahren sein. Einer der Täter versuchte dann zwischen 21 und 21.15 Uhr in ein Einfamilienhaus einzusteigen – doch daran scheiterte er. Die Nachbarn sahen den Mann im gelben T-Shirt, wie er das Grundstück verließ, in den SUV stieg und verschwand. Am Haus hatte er für diverse Schäden bei seinen Einbruchsversuchen gesorgt.

Zu einem dritten Einbruch muss es zwischen 14 Uhr am Sonnabend und 100 Uhr am Sonntag am Schwalbenweg gekommen sein. Was genau die Täter in dem aufgebrochenen Einfamilienhaus gestohlen haben, konnte die Polizei noch nicht mitteilen. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101/20 20 um Hinweise.