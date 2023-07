Bad Segeberg: Karl-May-Spiele - Besucherin Nr. 100.000 kommt aus Glückstadt

Was Stefanie Seeland und ihre Familie gewannen und wie lange das aktuelle Stück noch am Kalkberg zu sehen ist.

Bad Segeberg. Es ist Hauptsaison bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Seit Ende Juni wird das Stück „Winnetou I - Blutsbrüder“ gespielt. Am Sonnabend lief am Kalkberg die 22. Vorstellung – und es wurde schon eine besondere Wegmarke erreicht. Es konnte nämlich Besucherin Nr. 100.000 in dieser Saison begrüßt werden.

Beim Jubiläumsgast der Karl-May-Saison 2023 ist der Wohnort sozusagen Programm: Stefanie Seeland, 39, kommt aus Glückstadt in Schleswig-Holstein. Sie besuchte die Kalkberg-Arena gemeinsam mit Ehemann Stefan, 35, und der acht Jahre alten Tochter Emma.

Karl-May-Spiele: Besucherin Nr. 100.000 kommt aus Glückstadt

Die Gewinnerin hat die Winnetou-Abenteuer in Bad Segeberg schon des Öfteren erlebt. Von Platz 522 in Reihe 18 von Block G winkte sie den über 7.000 Zuschauern im nahezu ausverkauften Freilichttheater am Kalkberg zu. Für die Ansage von Produktions- und Spielleiter Stefan Tietgen gab es viel Applaus.

Geschäftsführerin Ute Thienel hatte Stefanie Seeland zuvor begrüßt und verraten, was der Gewinn für die 100.000. Besucherin ist: ein besonderes Karl-May-Wochenende im Juni 2024. Dazu gehören Ehrenplätze in der Premiere von „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“, der Besuch der anschließenden Premierenfeiern mit dem Ensemble, ein Blick hinter die Kulissen mit privater Autogrammstunde und zwei Nächte im Vitalia Seehotel samt mehrgängigem Dinner. Auch die Kosten für An- und Abreise werden von der Kalkberg GmbH übernommen.

Die Freude war groß bei der kleinen Familie. Denn der 29. Juni, an dem die Premiere 2024 stattfindet, ist sogar ein besonderes Datum. Stefanie Seeland: „Das ist unser Hochzeitstag!“

„Winnetou I – Blutsbrüder“ läuft noch bis zum 3. September. Die Vorstellungen laufen jeweils donnerstags, freitags und samstags um 15 und 20 Uhr sowie sonntags um 15 Uhr. Nähere Informationen sind auf www.karl-may-spiele.de zu finden. Dort können auch Karten gebucht werden.