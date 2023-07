Polizei Norderstedt: 18-Jähriger liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

In einem gestohlenen Mercedes fuhr der junge Mann vor den Streifenwagen davon. Wie die Fahrt endete.

Norderstedt. In einem gestohlenen Mercedes hat sich ein 18-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die endete in Norderstedt mit drei kaputten Autos und einer Festnahme. Zu dem Vorfall kam es in der Nacht zu Sonnabend.

Nach Angaben der Polizeileitstelle in Elmshorn hatte der 18-Jährige den Mercedes SL in Hamburg kurz zuvor gestohlen. Dann war er einer Polizeistreife aufgefallen, weil der Wagen zu schnell fuhr. Als die Beamten den Autofahrer kontrollierten wollten, flüchtete er.

Polizei Norderstedt: 18-Jähriger liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Der Streifenwagen musste abgeschleppt werden.

Foto: Florian Sprenger / Florian Sprenger - Westküsten-News

Die wilde Jagd führte durch Hamburgs Norden und dann durch Norderstedt. Dabei kam es zu Sachschäden, wie es vonseiten der Polizei hieß. An der Poppenbütteler Straße in Norderstedt beendeten die Beamten die gefährliche Fahrt und stießen mit dem Fluchtfahrzeug zusammen.

Ein Streifenwagen prallte anschließend gegen ein Straßenschild, auch ein anderer Polizeiwagen wurde beschädigt. Der junge Autodieb wurde vorläufig festgenommen. Einer der Streifenwagen wurde bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden muss. Weitere Angaben gab es von der Polizei zunächst nicht.

