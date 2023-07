Henstedt-Ulzburg. Wer ein besonders exklusives Auto im Kreis Segeberg besitzt, sollte es nicht länger als nötig unbeaufsichtigt auf der Straße stehen lassen. Autodiebe haben es seit Monaten auf Luxus-Limousinen abgesehen. In Henstedt-Ulzburg schlugen sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu. Ein weißer BMW 730d xDrive im Wert von geschätzten 70.000 Euro verschwand spurlos.

Der Wagen mit Segeberger Kennzeichen wurde laut Polizei am Beckersbergring gegen 19 Uhr am Mittwochabend abgestellt. Genau 24 Stunden später bemerkte der Besitzer den Diebstahl und meldete sich bei der Polizei.

Polizei Kreis Segeberg: Heiße Ware Luxus-Limousinen – Autodiebe schlagen erneut zu

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen in der Nacht auf Donnerstag beobachtet haben oder die den weißen BMW im Verkehr beobachtet haben. Vielleicht haben sich die Diebs auch schon in den Tagen vor der Tat am Tatort aufgehalten. Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101/2020 oder SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Bereits seit Jahren beobachtet die Polizei im Hamburger Umland einen Anstieg von Diebstählen hochwertiger Autos. Bei den Tätern handelt es sich vermutlich um gut organisierte Banden, die technisch versiert sind. In vielen Fällen gelingt es den Dieben, die Daten von kontaktlosen Schlüsseln auszulesen und die Fahrzeuge zu öffnen und zu starten, ohne Schäden anzurichten.