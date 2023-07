Arriba Norderstedt: Familientag im Erlebnisbad – und eine wichtige Mission

Im vergangenen Jahr war Schwimmstar Franziska van Almsick im Arriba Erlebnisbad in Norderstedt zu Besuch.

Norderstedt. Badespaß für die ganze Familie – das verspricht der Schauma Family Day im Arriba Erlebnisbad in Norderstedt. Kurz vor den Sommerferien können Kinder mit ihrer ganzen Familie am Donnerstag, 13. Juli, ab 13 Uhr einen richtig schönen Tag im Spaßbad verbringen.

Zum bunten Programm gehören unter anderem Wasserparcours, Teamwettkämpfe, Schwimmstunden und ein Twister-Rennen. Auch Maskottchen „Schaumi“ soll für Unterhaltung sorgen.

Arriba Norderstedt: Familientag im Erlebnisbad – dahinter steckt wichtige Mission

An diesem Tag stehen aber nicht nur Spiel und Spaß im Fokus. Es geht auch darum, mehr Aufmerksamkeit für den verantwortungsvollen Umgang mit und im Wasser zu schaffen und die Hürden, denen Familien beim Schwimmenlernen ausgesetzt sind, zu minimieren. „Leider ist das Schwimmenlernen für immer mehr Kinder keine Selbstverständlichkeit – um die Zeit entspannt genießen zu können, ist ein sicheres Gefühl im Element Wasser aber das A und O“, betont der Veranstalter.

Ein Mangel an Schwimmlehrern und lange Wartelisten für Schwimmkurse seien nur einige Probleme, denen Kinder heutzutage gegenüberstünden. Hinzu komme, dass immer mehr Bäder wegen der Energiekrise mit wirtschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen hätten.

Franziska van Almsick war 2022 im Arriba in Norderstedt zu Besuch

Patin der Schauma Family Days, die in vier Freizeitbädern in Deutschland stattfinden, ist erneut Schwimmstar Franziska van Almsick. Sie war im vergangenen Jahr sogar im Arriba in Norderstedt vor Ort. Die mehrfache Europa- und Weltmeisterin gab einigen Kindern vom Beckenrand aus wertvolle Tipps, machte Fotos mit ihnen und schrieb Autogramme.

Franziska van Almsick gab 2022 einigen Kindern im Arriba in Norderstedt wertvolle Schwimmtipps.

„Mit den Schauma Family Days wird ein wichtiges Zeichen gesetzt, das mir selbst sehr am Herzen liegt: Kinder müssen schwimmen lernen! Denn Schwimmen gehört für mich zu einer wichtigen Lebenskompetenz und macht zudem auch noch Spaß“, sagt van Almsick. Die gebürtige Ost-Berlinerin gewann im Alter von gerade einmal 14 Jahren vier Medaillen bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona – zweimal Silber, zweimal Bronze.

Franziska van Almsick hat bereits 2008 das Projekt „Kids auf Schwimmkurs“ ins Leben gerufen und später dann ihre eigene Stiftung gegründet. Mit der Unterstützung von Sponsoren sammelt sie Mittel, um Kindern in ganz Deutschland die Chance zu bieten, das Schwimmen zu lernen. Schauma spendet 30.000 Euro an die Stiftung der 45-Jährigen.