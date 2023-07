Die Hauptverkehrsachse bekommt eine neue Fahrbahn. Wie der Zeitplan ist und was Anlieger beachten müssen.

Wird saniert: die Waldstraße in Norderstedt.

Norderstedt. Eine wichtige Hauptverkehrsachse in Norderstedt wird ab dem 17. Juli saniert – und abschnittsweise komplett gesperrt. Die Rede ist von der Waldstraße, die eine neue Fahrbahndecke bekommt. Voraussichtlich am 29. Juli werden die Arbeiten beendet sein.

Die Arbeiten werden in drei Bauabschnitten jeweils unter Vollsperrung des jeweiligen Abschnitts für den Kraftfahrzeugverkehr erfolgen, teilt die Stadtverwaltung mit. Umleitungen werden ausgeschildert.

Norderstedt: Achtung, Sperrung! Waldstraße wird ab 17. Juli saniert

Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt beginnen am Montag, 17. Juli, 6 Uhr. Dies betrifft den Bereich zwischen Ulzburger Straße und Ecke Alter Heidberg/Hasenstieg. Die Arbeiten in diesem Bereich werden planmäßig am Freitag, 21. Juli, 6 Uhr, abgeschlossen sein.

Direkt im Anschluss wird der Bereich ab Hasenstieg bis Ecke Falkenkamp vom 21. Juli, 6 Uhr, bis Dienstag, 25. Juli, 6 Uhr gesperrt. Vom 25. Juli, 6 Uhr, bis Sonnabend, 29. Juli, 6 Uhr, ist dann das letzte Teilstück von Ecke Falkenkamp bis zur Kreuzung Friedrichsgaber Weg für die Sanierungsarbeiten gesperrt.

Während der Arbeiten können Anlieger nicht mit dem Auto zum Grundstück

Die im Baustellenbereich liegenden Grundstücke können während der jeweiligen Vollsperrungsphase nicht mit dem Auto angefahren werden. Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Bereichs abzustellen, sollten sie diese während der Vollsperrung nutzen wollen. Für den Fuß- und Radverkehr sind temporäre Beeinträchtigungen möglich.

Für Rettungsdienste bleibt die Durchfahrt gewährleistet. Die Abfallentsorgung findet zu den bekannten Terminen statt. Bei schlechter Witterung müssen die Asphaltierungsarbeiten kurzfristig verschoben werden.