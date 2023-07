Wahlkampf Er will Norderstedt regieren: Robert Hille stellt sich vor

Norderstedt. Wer ist Robert Hille? Dieser Frage können Norderstedterinnen und Norderstedter am Freitag, 14. Juli, auf den Grund gehen. Und dafür gibt es auch einen guten Grund. Denn der 47 Jahre alte Kulturmanager aus Hamburg möchte der nächste Oberbürgermeister von Norderstedt werden. Er tritt bei der Wahl am 8. Oktober als Kandidat der CDU an.

Zu der Veranstaltung am Freitagabend, 19.30 Uhr, im Lokal Hopfenliebe, lädt die Norderstedter FDP ein. Sie hat, im Unterschied zu CDU und SPD, keinen eigenen Kandidaten aufgestellt. Aber sie lädt die drei Personen ein, die am 8. Oktober ins Rennen gehen. Moderieren wird am Freitagabend FDP-Fraktionsmitglied Tobias Mährlein.

Neben Robert Hille sind das Amtsinhaberin Elke Christina Roeder (56, SPD) sowie Norderstedts Sozialdezernentin Katrin Schmieder. Die 55-Jährige ist Grünen-Mitglied, tritt aber als überparteiliche Kandidatin an.

Die FDP hat alle Kandidaten zu einem Vorstellungstreffen eingeladen und das dann zu einer öffentlichen Veranstaltung ausgeweitet, zu der alle Norderstedter eingeladen sind. Es dürfen natürlich auch Fragen gestellt werden. Zum Auftakt kam Katrin Schmieder am 4. Juli ins Lokal Hopfenliebe. Die Veranstaltung, die im Tafelraum des Lokals stattfand, war gut besucht – und Schmieder sparte nicht mit Kritik an ihrer Chefin Elke Christina Roeder.

Nach Erfolg bei der Kommunalwahl spürt die CDU Rückenwind

CDU-Ortschef Thorsten Borchers (l.) mit Robert Hille, am Abend der Kommunalwahl in der „Hopfenliebe“.

Foto: Claas Greite / FMG

Nun ist Robert Hille dran – anders als Schmieder, die in Norderstedt aufwuchs, kann er kaum einen Lokalbonus für sich in Anspruch nehmen. Aber der unverstellte Blick von außen ist gerade das, was er zu einem Vorteil ummünzen möchte. Die Norderstedter CDU verspürt außerdem nach der Kommunalwahl im Mai Rückenwind und hofft, dass der bis zum Herbst anhält.

Norderstedt: Elke Christina Roeder kommt am 20. Juli in die „Hopfenliebe“

Hille lebt mit seiner Ehefrau in Hamburg-Eimsbüttel und ist derzeit stellvertretender Vorsitzender der CDU in Harvesterhude-Rotherbaum. Außerdem ist er Mitglied der Bezirksversammlung Eimsbüttel. Im Falle eines Wahlsieges, so hat er es angekündigt, will er mit seiner Frau nach Norderstedt ziehen.

Elke Christina Roeder wird zur finalen Runde der Kandidatenvorstellungen kommen. Sie wird am 20. Juli, 19.30, im Tafelraum der Hopfenliebe von der FDP und den Veranstaltungsgästen befragt. Sie werde auf ihre Amtszeit zurückblicken und ihre Ziele für mögliche weitere Jahre als Oberbürgermeisterin darlegen, heißt es vonseiten der FDP.

Fragerunde mit Robert Hille, Fr 14.7., 19.30 Uhr, Restaurant „Hopfenliebe“, Rathausallee 60, Norderstedt