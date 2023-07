Kreis Segeberg. Einfach mal raus aus den eigenen vier Wänden und mal etwas unternehmen, was anderen nicht mal im Traum einfällt: Einschlafen und Aufwachen an ungewöhnlichen Plätzen – den Alltag hinter sich lassen und ein kleines Abenteuer genießen. Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg (WKS) hat aufgelistet, was im Kreis so alles möglich ist.

Über ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten ist schon einiges bekannt, den Tourismusexperten der WKS ist jedoch noch einiges mehr aufgefallen. Es lohnt sich, einen Blick auf die Angebote zu werfen, um in den Sommermonaten für ein paar Nächte etwas Aufregendes zu erleben.

Kreis Segeberg: Kurios, einzigartig, ungewöhnlich – Übernachten mal anders

Campingplatz Weisser Brunnen in Wittenborn: Besitzer Tim Ratajczak in einem Baumzelt

So gibt es zum Beispiel auf dem Campingplatz Weisser Brunnen in Wittenborn mehrere besondere Möglichkeiten zum Übernachten. Entweder in luftiger Höhe im Baumzelt, im Schlaffass oder dem etwas geräumigeren Camping Pod. Darunter ist eine igluähnliche Holzhütte zu verstehen, die ein sicheres und trockenes Dach über dem Kopf bietet, ohne dass eine eigene Ausrüstung oder ein eigenes Zelt mitgebracht werden muss. Ausgestattet mit einem Doppelbett und einem ausziehbaren Einzelbett.

Auch ein Mobilheim kann vor Ort gemietet werden. Von der Sauna und dem Camping Pod können die Gäste einen wunderbaren Blick über den Mözener See genießen. Auf dem See kann man mit dem Stand-up-Paddle oder dem Tretboot unterwegs sein.

Wer das Ungewöhnliche liebt, kann auf dem Archehof Bredland in Blunk in einem Schäferwagen übernachten.

Auf dem Landsitz Maleksberg übernachten Gäste schon seit 100 Jahren

Auf dem Landsitz Maleksberg in Negernbötel kann man Urlaub vor der Haustür machen.

Auf dem Landsitz Maleksberg in Negernbötel kann Urlaub im frisch renovierten und charmanten Cottage des Landsitzes gemacht werden. Schon seit 100 Jahren verweilen hier Gäste aus Nah und Fern. Früher als Herrenhaus des Hamburger Adels ist es heute noch immer Gasthaus mit mehreren großen und kleinen Apartments für Selbstversorger. Möglich sind wunderschöne Wanderungen und Ausritte auf Pferden mit deren Eigentümerin Maria Borstelmann, die ausgebildete Geländerittführerin und Pferdeverhaltenstrainerin ist.

Gesundheit mitten in der Natur steht auf dem Hof Taterborn in Wensin im Fokus. Für Übernachtungen steht ein Ferienhaus für bis zu sechs Personen und ein Wohnmobilstellplatz zur Verfügung. Vor einem Jahr wurde das Obergeschoss des Herrenhauses zu einer weiteren Ferienwohnung ausgebaut. Im Mittelpunkt steht eine Wellness-Scheune, in der Fitnesstraining, Yoga und Massagen angeboten werden.

Abenteuer pur - Kurios und ungewöhnlich einschlafen im Kreis Segeberg

Das Apart Hotel Wasserturm in Bad Segeberg

Dass es in Bad Segeberg direkt neben der Kalkberg-Arena ein ungewöhnliches Hotelensemble gibt, hat sich mittlerweile in ganz Deutschland herumgesprochen. Hier gibt es in einem ehemaligen Trafohäuschen das kleinste Hotel Deutschlands, im einem ehemaligen Wasserturm können Übernachtungen in runden Turmzimmern mit historischem Ambiente gebucht werden.

Die ungewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten, Veranstaltungen und Besonderheiten im Kreis Segeberg sind auf der Internetseite www.visit-segeberg.de zu finden.