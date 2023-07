In keiner Kommune haben sich mehr Menschen an der Aktion zum Klimaschutz beteiligt. Alle Ergebnisse und die Rangliste.

Norderstedt. Für die Stadt Norderstedt ist das Stadtradeln 2023 am Sonnabend zu Ende gegangen – und das Ergebnis kann sich sehen lassen. 1207 Radfahrerinnen und Radfahrer in 86 Teams haben in Norderstedt an der bundesweiten Aktion für ein besseres Klima mitgemacht. Sie haben zwischen dem 11. Juni und dem 1. Juli das Rad als Fortbewegungsmittel genutzt und das Auto stehen gelassen.

Zusammengezählt sind sie 258.275 Kilometer gefahren und haben dabei (im Vergleich zu selben Kilometerleistung mit dem Auto) 42 Tonnen des „Treibhausgases“ CO 2 in der Atmosphäre verhindert. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Norderstedter damit ein weitaus besseres Ergebnis erzielt: Letztes Jahr kamen „nur“ 173.169 Kilometer zusammen, 847 Teilnehmende in 38 Teams traten in die Pedale (eingesparte 27 Tonnen CO 2 ). Auch in diesem Jahr gab es wieder Top-Teams unter den Teilnehmern.

Mobilität: Stadtradeln 2023 – Norderstedt ist der Champion im Kreis

Auf dem 1. Platz landete das Team mit dem kryptischen Namen „ToPa’S LeMa’S“ mit 40 Radelnden, 892 Fahrten und gefahrenen 31.825 Kilometern. Den zweiten Rang belegt das Team Lise-Meitner-Gymnasium mit 175 Radlerinnen und Radlern, 3796 Fahrten und gefahrenen 27.989 Kilometern. Auf Platz 3 landet das „Team_tesa“ mit 103 Aktiven, 2101 Fahrten und 25.733 geradelten Kilometern.

Norderstedt belegt damit im bundesweiten Ranking unter den Städten mit einer Einwohnerzahl zwischen 50.000 und 100.000 den 30. Platz. Nur auf Schleswig-Holstein bezogen ist Norderstedt in dieser Kategorie derzeit auf dem 2. Platz.

Bundesweit belegt Norderstedt in seiner Kategorie den Platz 30

Im Kreis Segeberg ist Norderstedt hingegen der unangefochtene Radfahr-Champion. Auf dem zweiten Platz folgt – weit abgeschlagen – Kaltenkirchen mit 314 Aktiven in 30 Teams, 65.517 gefahrenen Kilometern.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Danach kommt die Kreisstadt Bad Segeberg auf Platz 3 mit 216 Radfahrerinnen und Radfahrern in 28 Teams und 40.916 gefahrenen Kilometern. Die Großgemeinde Henstedt-Ulzburg folgt auf Platz 4. Hier stiegen 142 Menschen in die Pedale und fuhren zusammengezählt in 18 Teams 31.918 Kilometer.

Den 6. Platz belegt die Kurstadt Bad Bramstedt mit 61 Radfahrenden in 16 Teams und 13.439 gefahrenen Kilometern. Im gesamten Kreis waren 2197 Radlerinnen und Radler unterwegs, 468.372 Kilometer wurden geradelt und 76 Tonnen CO 2 vermieden (Platz 4 im Land).