Was der Trägerverein Dorfhaus Kisdorf in seinem Kulturprogramm 2023 bietet. Mitstreiter werden dringend gesucht.

Die Band Suzie & The Fireballs begleitet das Publikum im Margarethenhoff in Kisdorf auf eine Reise in die goldene Ära des Rock’n’Roll.

Kisdorf. Seit etwa 15 Jahren bringen die Mitglieder des Trägervereins Dorfhaus Kisdorf jeden Monat Theater, Comedy, Lesungen, Musikproduktionen, klassische Konzerte sowie ein Weihnachtsmärchen auf die Bühne. Gerade hat der Verein das neue Programm bis Winter vorgelegt. Zuletzt wurden mit Ilja Richter, Wolfgang Trepper sowie Emmi & Willnowski Publikumserfolge gefeiert im Margarethenhoff.

„Weil die Aufführungen abwechslungsreich, bezahlbar und in der Nähe der Zuschauer sind. Ohne große Anfahrtswege und mit ausreichend Parkplätzen“, sagt Claudia Stehr, Sprecherin des Kisdorfer Vereins. Doch der Verein braucht jetzt neue Mitstreiter.

Veranstaltungen Kisdorf: Rock ’n’ Roll und Zauberei im Kisdorfer Margarethenhoff

Gesucht werden Mitglieder, die sich gerne bei der Organisation der Veranstaltungen und allen anfallenden Arbeiten engagieren möchten. Zusätzlich zur organisatorischen Seite ist der Verein auf der Suche nach technisch versierten Menschen, die für die Ton- und Lichttechnik bei der Inszenierung der Stücke und Veranstaltungen helfen können.

„Wenn Sie Erfahrung in diesem Bereich haben oder daran interessiert sind, sich in dieser Technik weiterzuentwickeln, freuen wir uns über Ihre Unterstützung“, sagt der Vorsitzende Jan Otterstetter. Wer die aufregende Welt der Bühnenkunst erleben und unvergessliche Theatermomente schaffen möchte, meldet sich bei Hanne Hroch unter hroch@sh-mobile.de oder 0172/5201508.

Das sind die nächsten Highlights im Margarethenhoff:

Freitag, 25. August, 20.00: Die Band Suzie & The Fireballs begleitet das Publikum auf eine Reise in die goldene Ära des Rock ’n’ Roll und Beat. Mit ihrem energiegeladenen Programm, das unter dem Motto „Twist & Shout“ steht, präsentiert die Band eine abwechslungsreiche Show, die die Zuschauer in die Zeit von 1950 bis 1969 zurückversetzt.

Zauberer und Entertainer Julian Button.

Foto: Dorfhaus Kisdorf

Freitag, 22. September, 20.00: Julian Button ist ein wahres Multitalent. Seine Heimat sind die Musical-, Theater- und Varietébühnen. Der gebürtige Westfale ist preisgekrönter Zauberer und ausgezeichneter Schattenspieler. In seinem Soloprogramm „Ausgetrickst“ vereint der vielfältige Künstler geschickt verschiedenste Unterhaltungsformen miteinander. Er verblüfft durch seinen frechen Wortwitz und eine perfekte Fingerfertigkeit.

Stone – fast so gut wie die Stones und genauso lange unterwegs

Die Band Stone – fast so gut wie die Stones und genauso lange unterwegs.

Foto: Dorfhaus Kisdorf

Freitag, 27. Oktober, 20.00: Stone ist mehr als nur eine gewöhnliche Coverband. Hier werden die Stones gelebt und die Musik mit voller Hingabe und Leidenschaft dargeboten. Die Band ist die absolute Kompetenz in Sachen Rolling Stones und bringt das Publikum mit ihrer Performance zum Tanzen und Mitsingen. In ihren 33 Jahren haben sie über 700 Konzerte gespielt und Hallen wie Open Airs gerockt.

Die Band Boom Drives Crazy füllt die facettenreiche Musik einer Epoche mit neuem Leben - die 50er- und 60er-Jahre.

Foto: Dorfhaus Kisdorf

Freitag, 17. November, 20.00: Boom Drives Crazy füllt die facettenreiche Musik einer Epoche mit neuem Leben. Die 50er- und 60er-Jahre waren geprägt von einer außergewöhnlichen Vielfalt an musikalischen Stilen. Von Rock ’n’ Roll über Soul, Surf und Jazz bis hin zu Pop – die Hamburger Musiker beherrschen ein breites Repertoire an musikalischen Stilen, aus dem sie nach mehr als 25 Jahren gemeinsamer Geschichte immer wieder neu schöpfen. Diese Vielfalt bringen Boom Drives Crazy mit einer mitreißenden Energie, beeindruckendem Können und einer großen Portion Spaß auf die Bühne.

Veranstaltungen Kisdorf: An Weihnachten kommt Kalif Storch

Das Tournee Theater Hamburg kommt mit dem Weihnachtsmärchen Kalif Storch nach Kisdorf.

Foto: Dorfhaus Kisdorf

Sonnabend, 9. Dezember, 15.00: Kalif Storch, das Weihnachtsmärchen nach Wilhelm Hauff, kommt mit dem Tournee Theater Hamburg nach Kisdorf. Das Märchen „Kalif Storch“ erzählt die Geschichte des wohlhabenden Kalifen Chasid von Bagdad, der durch einen Zauber zusammen mit seinem Großwesir in einen Storch verwandelt wird. Als der Kalif bemerkt, dass der Sohn des Zauberers die Herrschaft in Badgad übernommen hat, versucht er verzweifelt, einen Ausweg aus seinem gefiederten Dasein zu finden (Eintritt 8 Euro).

Das Duo Pfeffersüß singt über Frauen und Freundinnen

Foto: Jenny Viola Offen

Freitag, 15. Dezember, 20.00: Die zwei Frauen von Pfeffersüß fachsimpeln über die bei sich sichtbaren Spuren der letzten 15 Jahre. Von stark getroffen bis aufgeblüht, Pfeffersüß besingt die ganze emotionale Farbpalette. Traute Harmonie – oh nein, auch in diesem Programm bleiben weder Jenny noch Katharina von der ehrlichen Kritik der jeweils anderen verschont. Eine Freundschaft muss so einiges aushalten… Ein Konzerterlebnis wie wärmendes Sonnenlicht und klare Nordluft.

Tickets für alle Veranstaltungen (bis auf das Weihnachtsmärchen) kosten 22 Euro an der Abendkasse oder 20 Euro im Vorverkauf (Schüler 10 Euro) unter tickets@kulturinkisdorf.de oder bei der Buchhandlung Fiehland in Kaltenkirchen, im Stöberstübchen in Kisdorf, bei Steen decoration in Kisdorf oder bei der Buchhandlung Rahmer in Henstedt-Ulzburg.