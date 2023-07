Wilder Westen zwischen Schrankwand und Couch: Was das Ensemble der Karl-May-Spiele den Fans bei Möbel Kraft bieten will.

Macht vor der Aufführung am Sonnabend in der Kalkbergarena bei den Karl-May-Spielen noch einen Abstecher ins Möbelhaus: Alexander Klaws als Winnetou bei der Premiere des Stücks „Winnetou I“. .

Bad Segeberg. Welche Schrankwand sich Winnetou wohl für sein Wigwam aussucht? Wird Schwester Nscho-Tschi das Kriegsbeil ausgraben, wenn Papa Intschu-tschuna ihr die Relax-Couch verwehrt? Und macht es Schurke Santer wie immer und zahlt an der Kasse mit Blei – aus dem Lauf seiner Pistole?

Alle Stars des Wilden Westen am Kalkberg, die bei den Karl-May-Spielen in der Inszenierung „Winnetou I – Blutsbrüder“ gerade wieder begonnen haben die Fans des Freilichtschauspiels zu verzücken, werden am Sonnabend in einer anderen Institution der Kreisstadt Bad Segeberg vorstellig – bei Möbel Kraft and er Ziegelstraße.

Autogrammstunde: Karl-May-Spiele – Winnetou reitet Sonnabend zu Möbel Kraft

Aber nein – weder die Apachen, noch die bösen Westmänner oder Sam Hawkens kommen zum Einkaufen in das große Möbelhaus. Vielmehr wollen sie zwischen 12 und 13 Uhr für ihre Fans da sein und Autogramme geben.

Mit voller Stärke schlägt das Ensemble der Karl-May-Spiele vor dem Haupteingang des Möbelhauses auf: Dabei sein werden Alexander Klaws („Winnetou“), Wolfgang Bahro („Santer“), Nadine Menz („Nscho-tschi“), Bastian Semm („Old Shatterhand“), Joshy Peters („Intschu-tschuna“), Dustin Semmelrogge („Rattler“), Sascha Hödl („Pida, der Dunkle Hirsch“), Volker Zack („Sam Hawkens“), Stephan A. Tölle („Dick Stone“), Livio Cecini („Will Parker“), Harald P. Wieczorek („Karl May“) und Laura Hornung („Lucille“).

Darsteller kommen in vollem Kostüm und geschminkt

Die Darsteller kommen nicht etwa im Freizeitlook – sondern in vollem Kostüm und geschminkt. Statt nur aus der Entfernung in der Kalkbergarena, kann man sich die Stars des Freilichttheaters und ihre Montur also mal so richtig aus der Nähe anschauen.

Der Auftritt der Stars ist beileibe nicht alles, was bei Möbel Kraft an Wildem Westen geboten wird. Die Fans können sich selbst mit Schminke und Jubiläums-Stirnband samt Feder ausstaffieren lassen. Beim Hufeisenwerfen kann man seine Treffsicherheit unter Beweis stellen und Familien können im Wettstreit gegeneinander antreten.

Karl-May-Spiele: Freikarten am Glücksrad gewinnen

Am Glücksrad werden Sachpreise und Freikarten für die aktuelle Inszenierung vergeben. Außerdem erfahren die Besucher bei Möbel Kraft in einer Ausstellung mit eindrucksvollen Fotos und erläuternden Texten viel über die Geschichte der Karl-May-Spiele seit 1952.

Die Karl-May-Spiele zeigen in ihrer 70. Saison bis zum 3. September im Freilichttheater am Kalkberg das Stück „Winnetou I – Blutsbrüder“. Gespielt wird donnerstags, freitags und sonnabends ab 15 und 20 Uhr, sonntags ab 15 Uhr.

Zu erleben sind über 80 Mitwirkende, 25 Pferde, ein Afrikanischer Schreiseeadler, ein Mäusebussard und ein Mini-Shetlandpony. Die Besucher können sich auch auf Feuerzauber, spektakuläre Stunts, spritzige Komik und große Gefühle freuen.

Infos und Karten unter www.karl-may-spiele.de