Norderstedt. Zur Belohnung gab es bestimmt ein paar Leckerlis für den Kollegen Saxnot der Polizeidirektion Bad Segeberg – schließlich hatte der Diensthund gerade einen rücksichtslosen Autoposer und Raser in Norderstedt erwischt, der sich nach einer verrückten Verfolgungsjagd im Unterholz beim Autoverwerter Kiesow verstecken wollte. Doch von vorne.

Am Freitag, um 2.33 Uhr, fiel einer Streife der Polizeistation Henstedt-Ulzburg ein Mercedes-Benz AMG mit Segeberger Kennzeichen auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Hamburger Straße in Richtung Norderstedt fuhr.

Polizei Norderstedt: Polizeihund spürt geflüchteten Autoposer im Gebüsch auf

Die Beamten beschleunigten sofort ihren Dienstwagen, schalteten Blaulicht ein und folgten dem Wagen. Als die Polizisten dem Fahrer Anhaltesignale gaben, drückte dieser erst richtig aufs Gaspedal. An der Einmündung zur Straße Dammstücken auf der Hamburger Straße raste er über eine rote Ampel.

Völlig verantwortungslos und die Gefährdung anderer Autofahrer oder Passanten in Kauf nehmend, raste der Mercedes-Fahrer mit unfassbaren 200 km/h in Richtung Stadtgrenze nach Norderstedt. Der Abstand zu der Polizeistreife wuchs dadurch.

Fahrer ignorierte mehrere rote Ampeln

Kurz vor dem Ortsschild Norderstedt, ignorierte der Fahrer des AMG-Boliden an der Einmündung Elfenhagen erneut eine rote Ampel und fuhr nun über die Kothla-Järve-Straße weiter. Die Streifenbeamten verloren das Fahrzeug nun aus den Augen.

Gleichwohl gaben sie die Fahndung nicht auf. Sie vermuteten, dass der AMG-Fahrer irgendwo in der Nähe zum Stehen gekommen war. Tatsächlich wurden die Polizisten auf dem Parkplatz des Autoverwerters Kiesow an der Straße am Umspannwerk in Norderstedt fündig. Der AMG stand verlassen auf dem Parkplatz, vom Fahrer fehlte jede Spur.

Mit 200 km/h entkam er über die Kothla-Järve-Straße

Wie sollte man ihn nun finden – im Dunkeln? Die Beamten zogen einfach die Kollegen der Diensthundestaffel Bad Segeberg hinzu. Und die setzten den Kollegen Saxnot ein, ein belgischer Malinois mit einer äußerst feinen Nase.

Saxnot wurde von seinem Hundeführer an die Fahrertür des Mercedes-Benz herangeführt. Dort schnupperte er und nahm schnell die Fährte des Fahrers auf. Für Saxnot war es ein Kinderspiel, der Fährte weiter über den Parkplatz zu folgen. Bis er unweit der Fläche in einem Buschwerk anschlug.

Polizei Norderstedt: Für Diensthund Saxnot war die Fahndung ein Kinderspiel

Und tatsächlich: Zusammengekauert hatte sich der 22-jährige Fahrer des Mercedes im Grün vor der Polizei versteckt. Der Kaltenkirchener Raser ließ sich nun widerstandslos festnehmen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkohol fest und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Sie beschlagnahmten den Führerschein des 22-Jährigen.

Für seine rücksichtslose Fahrt steht dem Beschuldigten nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Trunkenheit im Verkehr bevor.