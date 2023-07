Blunk. Die Polizei sucht nach der Besitzerin oder dem Besitzer eines weißen Mountainbikes. Das wurde am Sonntag in der Nähe eines Mannes gefunden, der zuvor in Blunk etwas aus einem Auto gestohlen hatte. Am Sonntag wurden auch in Rickling Gegenstände aus einem Pkw gestohlen. Die Polizei prüft nun, wie alles zusammenhängt und ob ein- und derselbe Täter hinter den Diebstählen steckt.

Am Sonntagnachmittag um 13.39 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Dorfstraße in Blunk, dass ein fremder Mann in seinem Auto saß. Der Wagen war nicht abgeschlossen. Der Fremde entfernte sich aber, als der Autobesitzer ihn ansprach. Wie sich später herausstellte, fehlte im Wagen ein Ladekabel.

Polizei Schleswig-Holstein: Wem wurde ein weißes Mountainbike gestohlen?

Im Rahmen der anschließenden Fahndung entdeckte eine Streife einen im Getreidefeld gehenden Mann, auf den die Täterbeschreibung passte. Die Beamten stellten den Mann und nahmen ihn mit zum Revier. Bei dem 24-Jährigen aus Bad Segeberg fanden die Polizisten das fehlende Ladekabel und eine geringe Menge Münzgeld.

In unmittelbarer Nähe des Tatortes in der Dorfstraße fanden die Einsatzkräfte dann ein neuwertiges, weißes Mountainbike von Serious, Typ Rockville, mit Helm und einer bunten Einkaufstasche, das bislang keiner Anzeige zugeordnet werden konnte.

In der Tasche befanden sich Sonnenbrillen und Zigarettenschachteln

In der Tasche befanden sich Gegenstände, die typischerweise im Auto aufbewahrt werden, wie Sonnenbrillen und Zigarettenschachteln. Diese könnten aus weiteren Diebstählen stammen. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und suchen jetzt nach möglichen Eigentümern.

Ebenfalls am Sonntag, um 11.35 Uhr, kam es in Rickling zu einer ähnlichen Tat wie in Blunk. Aus einem unverschlossenen Auto, das an der Straße Krähenberg abgestellt war, wurden eine Sonnenbrille und Zigaretten geklaut. Der Täter floh auf einem weißen Mountainbike.

Die Polizeistation Rickling sucht nun weitere mögliche Geschädigte und Zeugen und bittet unter 04328/ 429 99 30 oder Rickling.PSt@polizei.landsh.de um Kontaktaufnahme.