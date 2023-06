Kreis Segeberg. HD-Videos im Bus streamen, Champions-League-Spiele auf dem Handy im Park verfolgen oder Videos auf abendblatt.de im Feierabend-Zug anschauen – eine gute Datenleitung für das Handy ist dafür notwendig. 4G oder LTE sind nett, 5G ist wünschenswert und 5G+ perfekt. Und wie sieht das im Kreis Segeberg aus?

Ganz gut – im Standard 4G gibt es nur noch wenige weiße Flecken auf den Karten für die Netzabdeckung der Mobilfunkanbieter im Kreis Segeberg – und die sind meistens in den dünn besiedelten Bereichen zu finden. Beim schnelleren 5G werden diese Flecken größer, gleichwohl ist die Verbreitung in den meisten Bereichen gut vorangeschritten.

Mobilfunk: Schnelles 5G – wie gut die Abdeckung im Kreis Segeberg ist

Wenngleich man sich nicht von den Versprechen der Anbieter blenden lassen sollte, die oftmals von einer Abdeckung von 99 und gar 100 Prozent sprechen (für 4G, LTE, teilweise 5G). Damit sind fast nur die besiedelten Gebiete mit ihren Haushalten gemeint. Wer auf dem platten Land im Kreis unterwegs ist, stößt immer noch auf weiße Flecken beim schnellen, mobilen Internet.

Was die Infrastruktur für die schnellste Technologie 5G+ angeht, so vermeldet nun der Netzbetreiber Vodafone einen Meilenstein in seiner Netzausbaustrategie im Kreis Segeberg. Man habe am Lütjenmoor eine Mobilfunkstation für 5G+ in Betrieb genommen.

Bei 4G liegt die Abdeckung bei 100 Prozent

Mit der Eröffnung dieser mobilen Datenautobahn habe Vodafone zugleich die nächste Ausbaustufe für sein Mobilfunknetz im Landkreis gestartet. Bis Mitte 2024 will der Mobilfunkanbieter drei weitere Stationen bauen – unter anderem in Nahe und Groß Kummerfeld –, „um Funklöcher zu schließen, das bestehende Netz zu verstärken und darüber hinaus das 5G+-Netz in den Landkreis zu bringen“.

Laut Vodafone wachse der mobile Datenverkehr im Landkreis rasant – mit einer jährlichen Steigerungsrate von etwa 28 Prozent. Jedes Jahr „surfen“ also immer mehr Menschen im Kreis im Netz, um Angebote mit hohem Datenvolumen zu übertragen. „Dieser starken Nachfrage der Bevölkerung tragen wir mit unseren Investitionen in den weiteren Netzausbau Rechnung“, teilt Vodafone mit.

Jährlich nutzen 30 Prozent mehr Menschen das schnelle Internet mit dem Handy

Bis 2025 will Vodafone allen Kundinnen und Kunden im Kreis das 5G-Netz und 5G+-Netz anbieten können. Dabei werde Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine Antennen für 5G und 5G+, wo immer es möglich ist, an den bestehenden 73 Mobilfunk-Standorten im Kreis in Betrieb nehmen. Aktuell seien bereits 45 Standorte im Kreis mit 5G-Technologie ausgestattet – und die ersten zwölf Standorte hätten sogar 5G+ an Bord.

Parallel zum Aufbau des Netzes für 5G und 5G+ baue Vodafone auch sein bestehendes Mobilfunknetz im Kreis weiter aus. Aktuell seien 99,9 Prozent der Bevölkerung an das Vodafone-Mobilfunknetz angeschlossen und LTE für mobile Datendienste nutzen.

Mobilfunk: Telekom und Telefonica bauen beständig aus

Auch die Telekom bastelt beständig an der 5G-Infrastruktur im Kreis Segeberg. In Bark und Henstedt-Ulzburg habe man einen Standort mit LTE und einen mit 5G erweitert. Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche, es stehe mehr Bandbreite zur Verfügung, und auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich.

Die Telekom betreibt im Kreis Segeberg jetzt 108 Mobilfunk-Standorte. Die Haushaltsabdeckung liege bei nahezu 100 Prozent. Bis 2025 sollen weitere 20 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 31 Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant.

Anbieter O2, hinter dem der Mobilfunkriese Telefonica steht, soll im Kreis Segeberg mehr als 80 Mobilfunkstandorte haben. Mit 2G und 4G erreiche man 100 Prozent der Menschen im Kreis, und 5G werde beständig ausgebaut. 2022 habe O2 über 20 neue 4G- und 5G-Sender in Betrieb genommen. In diesem Jahr sollen 15 weitere hinzukommen. Bis Ende 2025 will O2 bundesweit ein 5G-Netz anbieten.