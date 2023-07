Wem die Stunde schlägt: Eine Stadtuhr und einen Scheck für das Förderprojekt my Boo Ghana School überreichten Kaltenkirchens Wirtschaftsförderin Sabine Ohlrich und Ohland-Park-Geschäftsführer Andreas Findeisen (rechts) anlässlich der Eröffnung der Küstenrad-Filiale an Filialleiter Tjark Hoffmann (von links), Prokurist Thomas Lutz und Küstenrad-Geschäftsführer Maximilian Schay.

Kaltenkirchen. Elektrofahrräder liegen auch im Kreis Segebergvoll im Trend: Nicht nur bei radelnden Ruheständlern ist die komfortable, weil kraftsparende Fortbewegungstechnik angesagt, sondern auch bei jungen Leuten. Da trifft es sich gut, dass in der Stadt Kaltenkirchen das innovative Zweirad-Unternehmen Küstenrad im Ohland-Park eine neue E-Bike-Filiale eröffnet hat.

Kaltenkirchens Wirtschaftsförderin Sabine Ohlrich und der Geschäftsführer des Ohland-Parks und Leiter des Famila-Marktes, Andreas Findeisen, hießen die Küstenradler, die ihren Hauptsitz in Kiel haben, jetzt herzlich willkommen.

E-Bike: Mit Bambusrädern aus Ghana durch Kaltenkirchen radeln

„Wir haben Ihre Leidenschaft zu Fahrrädern bereits im Jahre 2021 kennengelernt und freuen uns daher sehr, dass Sie im Ohland-Park nun den perfekten Standort gefunden haben. Von der Vermittlung zur Eröffnung der neuen Filiale sind nur knapp vier Monate vergangen – was für eine sportliche Leistung“, betonte Sabine Ohlrich.

Auch Andreas Findeisen war ganz hin und weg angesichts des Firmen-Zuwachses in „seinem“ Ohland-Park: „Mit dem E-Bike-Store des Unternehmens Küstenrad können wir jetzt neben Angel-Moritz und dem Jagd- und Outdoorausrüster Frankonia ein weiteres Unternehmen mit überregionaler Anziehungskraft im Ohland-Park begrüßen. Darüber freuen wir uns alle sehr! Und vor der Küstenrad-Filiale gibt es auch schon eine erste E-Bike-Ladestation.“

Küstenrad: In dem E-Bike-Store gibt es auch eine eigene Werkstatt

Maximilian Schay, einer der beiden Geschäftsführer der my boo GmbH (Küstenrad), zeigte sich ebenfalls gut gestimmt: „Wir eröffnen jetzt im Ohland-Park Kaltenkirchen unsere neunte Küstenrad-Filiale in Schleswig-Holstein und sind glücklich, damit auch diese Region mit unserem Angebot erreichen zu können. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.“

Küstenrad präsentiert E-Bikes, E-Lastenräder und Falträder verschiedener Marken in einem großen Ausstellungsraum. Es wird großen Wert auf eine individuelle und umfassende Beratung gelegt, die unter anderem eine Vermessung des Körpers für eine perfekte Radeinstellung umfasst. Dafür sollte in der Regel eine vorherige Terminvereinbarung erfolgen. In dem E-Bike-Store ist auch eine eigene Werkstatt ein-gerichtet.

Elektrofahrrad: Küstenrad – Mit Bambusrädern fing 2021 alles an

Maximilian Schay und sein Partner Jonas Stolzke waren 2012 in einem kleinen Coworking-Space in Kiel mit Bambusfahrrädern der Marke „my Boo Bambusräder“ an den Start gegangen. Die Bambusräder werden fair in Ghana produziert – vor Ort werden Bildungsprojekte finanziert. So konnte 2019 die Yonso Project Model School eröffnet werden. Aktuell gehen dort etwa 600 Kinder zur Schule.

Anfang des Jahres hatte Ministerpräsident Daniel Günther kurz nach der Eröffnung einer Küstenrad-Filiale in Pinneberg den Kieler E-Bike-Experten einen Besuch abgestattet und das Konzept der Firmengründer gelobt. Günther ließ es sich damals auch nicht nehmen, selbst ein paar Runden mit einem E-Küstenrad zu drehen.