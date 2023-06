Polizei Norderstedt: Dieb durch GPS-Tracker entlarvt – wem gehören die Fahrräder?

Mit einem Tracker war das gestohlene Rad in Norderstedt versehen: So konnte der Besitzer die Position bequem auf dem Smartphone ermitteln.

Norderstedt. Irgendwann muss der Fahrraddieb das E-Bike in Norderstedt genervt abgestellt haben – dann flüchtete er unerkannt und ließ das teure Fahrrad zurück. Der Besitzer des E-Bikes hatte sein Rad nämlich nicht nur mit einem Schloss gesichert – sondern auch mit einem Tracker und einem Alarm – und das vereitelte die Pläne des Diebes.

Der 33-jährige E-Bike-Fahrer hatte sein teures Bulls-Fahrrad in Schwarz am Montag an der Straße „Am Stammgleis“ nahe seines Arbeitsplatzes in Norderstedt abgestellt – gesichert mit einem stabilen Schloss. Gegen 13.30 Uhr jedoch muss der Dieb aufgetaucht sein. Offenbar knackte er das Schloss und machte sich davon.

Polizei Norderstedt: Tracker mit Alarm – Fahrraddieb lässt E-Bike entnervt stehen

Doch der 33-Jährige hatte sein E-Bike mit einem Tracker versehen – und der meldete dem Besitzer nun auf dem Smartphone, dass das Rad gerade bewegt wird. Der 33-Jährige eilte zur Stelle, an der er das Rad abgestellt hatte – und fand nur noch das Schloss. Dann alarmierte er die Polizei.

Den Beamten konnte er die GPS-Daten des Trackers am E-Bike mitteilen. Schnell hatte eine Streife der Norderstedter Polizei das Rad ausfindig gemacht. Es stand abgestellt am Harckesstieg. Und stieß einen Alarm aus. Denn das Sicherheitssystem des Rades informiert den Eigentümer nicht nur über die Position, sondern löst sofort das ohrenbetäubende Signal am Rad aus.

Polizei Norderstedt: Hat jemand den Mann auf dem Alarm-Rad gesehen?

Immerhin – drei Kilometer war der Fahrraddieb mit dem Alarm-Rad bis zum Harckesstieg geradelt, ehe er seine Beute entnervt am Straßenrand abstellte und floh. Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen nun Zeugen, die am Montag den Mann auf dem Rad mit Alarmsignal beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 040/528060 entgegen.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang wiederholt darauf hin, das Räder konsequent immer an einem festen Gegenstand angeschlossen werden sollten. Nach Möglichkeit sollte das Schloss durch den Rahmen und beide Reifen gezogen werden. „Wie der aktuelle Fall zeigt, schützt ein Tracker nicht unbedingt vor Diebstahl, hat aber bereits mehrfach beim Auffinden gestohlener Räder geholfen oder wie hier möglicherweise den Täter vom weiteren Diebstahl abgehalten“, sagt Lars Brockmann, Sprecher der Polizeidirektion Segeberg. Auch eine Codiernummer am Rahmen könne Diebe abschrecken.