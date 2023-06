Norderstedt. Autodiebe haben es seit Monaten in der Region auf Kleinbusse und Camp-Mobile abgesehen. Und am Mittwoch haben sie auf dem Parkplatz eines Autohauses am Hummelsbütteler Steindamm in Norderstedt erneut zugeschlagen. Der Kleinbus, ein Renault Traffic verschwand in der Zeit zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr. Doch die Diebe hatten die Rechnung ohne den cleveren Halter gemacht.

Der war sich über die Attraktivität des Kleinbusses auf seinem Hof im Klaren und hatte vorsorglich eine Ortungsgerät in dem Renault versteckt. Diese Vorsicht wurde für ihn nun zum Glück im Unglück. Mit der Technik konnte der Halter den Renault schnell an der Straße Suhrenkamp in Hamburg orten.

Polizei Norderstedt: Autodiebe stehlen Kleinbus, Halter ortet Wagen in Hamburg

Er informierte die Polizei. Die machte sich sofort auf zum Standort Suhrenkamp. Dort stießen die Beamten zwar auf den unversehrten Kleinbus mit Segeberger Kennzeichen. Aber leider saßen die Autodiebe nicht am Steuer des Renaults – und sind deswegen nach wie vor unbekannt. Die Polizei schleppte den Renault schließlich ab und sicherte ihn zur Spurensicherung.

Das Sachgebiet 5, „Komplexe Ermittlungen“, der Kriminalinspektion in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und hofft, im Kleinbus Spuren zu finden, die auf die Täter schließen lassen. Ebenfalls werden Zeugen gesucht, die in Norderstedt oder Hamburg verdächtige Personen an dem Fahrzeug bemerkt haben. Hinweise nehmen die Beamten gerne unter 04101/2020 entgegen.