Schulbibliothek der Grundschule Heidberg feierlich eingeweiht. Was an der Norderstedter Schule vor den Ferien noch geplant ist.

Norderstedt. Der Rahmen ist feierlich. Ingke Rehfeld, Schulleiterin der Offenen Ganztagsgrundschule (OGGS) Heidberg in Norderstedt, begrüßt die etwa 30 geladene Gäste zur Bibliothekseröffnung. Darunter auch vier Schüler, die viele der Bücher geschleppt und einsortiert haben. Als kleine Belohnung dürfen sie bei der Einweihung dabei sein.

„Das ist ein besonderer Moment für unsere Schule. Es gab viel Vorlauf, viel Arbeit, auf den letzten Metern ist einiges passiert“, sagt Ingke Rehfeld. Aktuell gebe es bundesweit circa 8900 öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken. Vor zehn Jahren seien es noch 10.400 gewesen. „Mit unserer Schulbibliothek wollen wir diesem Trend entgegenwirken.“ Zwar habe man eine sehr gute Stadtbibliothek vor der Tür, aber man wolle bewusst die Kinder in der Schule ansprechen und zum Lesen animieren.

Grundschule Heidberg: Ein besonderer Moment – Norderstedt hat eine neue Bibliothek

„Bei dem Spendenlauf im September waren unsere Schüler und Schülerinnen von der ersten bis zur vierten Klasse hochmotiviert, dabei sind 10.000 Euro zusammengekommen,“ sagt die Schulleiterin stolz. „Eine sensationelle Summe.“ Deutschlehrerin Sabine Brückner betont: „Die Kinder waren beim Spendenlauf ,on fire’. Sie haben unermüdlich Runden gedreht, etwas Tolles für ihre Schule geleistet und können sich nun die Belohnung abholen.“

„Das ist etwas Herausragendes für die OGGS Heidberg, auch vom Finanzrahmen her“, so Schulleiterin Rehfeld. „Für mich ein absolutes Highlight in meiner siebenjährigen Tätigkeit als Schulleiterin.“

Norderstedt: Viertklässler Paul darf das rote Band durchschneiden

Genug geredet. Viertklässler Paul darf gemeinsam mit seiner Direktorin ein rotes, quer gespanntes Band im Türrahmen zerschneiden, das noch den Zutritt zum neuen Bücherreich verwehrt. Schnapp, die Bibliothek ist eröffnet und kann von den neugierigen Gästen in Augenschein genommen werden.

Sie sehen einen gemütlichen Raum mit Lese-Ecken, bunten Sofas und Sitzkissen. Alles ist hell und freundlich. Ein Beamer wirft den Schriftzug „Willkommen in der Schulbibliothek“ an die Leinwand. Eine Ausstattung, die Bilderbuch-Kino-Vorführungen ermöglicht.

Den Testlauf für die Ausleihe übernimmt Pia aus der 2c. Sie schnappt sich die „Lese-Tiger Ballettgeschichten“, eilt zu ihrer Lehrerin Sabine Brückner, die am Laptop sitzt und flugs den Strichcode des Buches scannt. Der Scanner huscht über Pias Büchereiausweis – schon ist das Werk entliehen und kann vor Ort oder zu Hause gelesen werden.

Grundschule Heidberg kann noch mehr Sportbücher gebrauchen

In den Regalen warten aktuell 951 Bücher nach Themen sortiert darauf, von den OGGS-Leseratten entdeckt zu werden. Die Kategorien: Bilderbücher, Sachbücher, Abenteuer/Freundschaft, Tierbücher/Tierabenteuer („Der Drache Kokosnuss“), Sport, Fantastisches/Magisches („Schule der magischen Tiere“) sowie Lesestoff für Erstleser.

„Ein Defizit gibt es im Sport, da müssen wir aufholen“, erklärt Sabine Brückner. „Die Menge ist nicht gedeckelt. In den Klassen werden Wunschlisten geführt. Es soll stetig weitergehen. Unser Budget ist noch nicht aufgezehrt.“ Zu der umjubelten Spendenlauf-Summe kam etwas Geld vom Schulverein dazu. Davon konnte weitere Ausstattung angeschafft werden, wie Teppiche oder die Sitzecke.

Deutschlehrerin Sabine Brückner war federführend bei der Planung der neuen Bibliothek. Pia (links) und Eni aus der 2c haben bereits ihre Lieblingsbücher gefunden.

Foto: Timo Reinke

„Vorher war dies ein Multifunktionsraum ohne Atmosphäre“, erinnert sich Ingke Rehfeld. Er diente als Dojo für die Judo-AG oder dazu, Arbeiten nachzuschreiben. Nun ist hier eine Bibliothek eingezogen, in der auch Deutschunterricht stattfinden soll, reguläre Schulstunden und die Leseförderung, inmitten von inspirierenden Büchern.

Studie: Viertklässler haben Defizite, jeder Vierte kann bundesweit schlecht lesen

Durch den Bibliotheksraum erhofft sich die Schule einen langfristigen Effekt bei sämtlichen Klassen in punkto Lesen. „Die Vorfreude unter den Schülern ist groß, auch die Viertklässler zeigen Interesse“, stellt Sabine Brückner fest. Das sei längst nicht selbstverständlich, in der vierten Klasse gehe die Schere auf. Die IGLU-Studie 2022 zeigt konkret: Viertklässler haben Defizite, jeder Vierte kann bundesweit schlecht lesen.

„Wir bieten eine gute Auswahl an und wollen Verweildauer schaffen, die Nachmittagsbetreuung ist der Schlüssel, um viele Kinder ans Lesen heranzuführen“, erläutert die Deutschlehrerin das Konzept. „Die Kinder sollen sich in Sitzecken untereinander über Inhalte austauschen können und Freude am Buch entfalten.“

„An der Bibliothek-AG haben zehn Lehrer teilgenommen, ein Drittel des Kollegiums“, lobt Ingke Rehfeld, „alle Aufgaben konnten gut verteilt werden“.

Stadt Norderstedt hat die Grundschule unterstützt

Ein Beispiel: Der Datenschutz. Dr. Gotje Köhler ist Medienbeauftragte der OGGS, sie hat die IT-Abteilung der Stadt um Unterstützung gebeten. Die Daten der Kinder liegen nun auf dem Stadt-Server, der Schulträger ist für seine Pflege zuständig. „Bedeutet für uns: weniger Arbeit und mehr Sicherheit“, freut sich die Schulleiterin.

Auch Christina Gerisch, ehemalige Leiterin der Kinderbüchereien in Norderstedt, stand mit ihrer Erfahrung beratend zur Seite. „Wir haben Themenfelder festgelegt und Bücherlisten erstellt, auch mit einem niedrigschwelligen Angebot. Das müssen spezielle Bücher sein mit viel Action – Comics, „Die drei ??? Kids“, damit teasen wir die Kinder an, denn nicht in jeder Familie sind Bücher normal.“

Bei der „Kaufrausch-Aktion“ in der Stadtbibliothek durfte sich jedes Kind ein Buch für den Schul-Fundus aussuchen. Die „Buchhandlung am Rathaus“ hat ebenfalls Titel empfohlen. Von dem Ergebnis ist Christina Gerisch begeistert: „Der Raum ist liebevoll eingerichtet und zielgruppengerecht gestaltet. Die visuelle Umsetzung der Themen ist klasse, Bilder helfen bei der Suche.“

Grundschule Heidberg: Neue Schulküche wird noch vor den Ferien fertig

Gerade wird noch ein zweites Projekt aus der Taufe gehoben. „Die Stadt hat auch die Schulküche genehmigt“, verkündet Ingke Rehfeld. Die Räume gehören dem Schulträger, alle Umbauten müssen mit der Stadt Norderstedt abgeklärt werden.

Die neue Küche wird noch vor den Sommerferien fertig sein. Hier sollen Sachunterricht, Kochen und Backen stattfinden. „Nach den Ferien starten wir an fünf Kochplätzen, eine ganze Klasse kann hier vernünftig arbeiten.“ Was aktuell noch fehlt: die Lieferung einiger Elektrogeräte plus Malerarbeiten.