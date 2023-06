Halfpipe und Obstacles warten in der Skate-Area des Impuls 2023 - wer will, kann sich auf dem Board ausprobieren.

Norderstedt. Ein Festival kann mehr sein als Live-Musik, Bier und Bratwurst. Zum Beispiel eine „Symbiose aus elektronischer Musik, Skateboarding, nachhaltiger Mode, Kunst, Workshops und Action Sport“, also ein Ort für jede Menge Erlebnis und Interaktion mit Gleichgesinnten. Mit dem Impuls-Festival hat die Stadtpark Norderstedt GmbH in Zusammenarbeit mit der Agentur Stribe und Atmo Events den Versuch gestartet, den jungen Menschen der Region genau das zu bieten.

Am Sonnabend, 15. Juli, steht die Neuauflage des Festivals am Kulturwerk im Stadtpark nach der Premiere im vergangenen Jahr an. Es gehe darum, „sich auszuleben, auszuprobieren, eine gute Zeit zu haben und neue Kulturformen zu entdecken“. Das Impuls Festival soll einen „Ort der individuellen Entfaltung und modernen Kultur“ schaffen.

Veranstaltungen: Tanzen, skaten, stylen – Impuls 2023 im Stadtpark Norderstedt

Lars und Lars sind Bassescalation: Massive und basslastige EDM-Musik ist ihr Ding.

Foto: Impuls Festival Norderstedt / Atmo

Mit über 2500 Besucherinnen und Besuchern hatte das Impuls 2022 bereits die Erwartungen der Organisatoren übertroffen. „Wir wussten, dass der Wunsch bei jungen Menschen in Norderstedt nach einem solchen Format groß ist und wir freuen uns sehr, die scheinbar passende Plattform bieten zu können”, sagt Eva Reiners, Geschäftsführerin der Stadtpark Norderstedt GmbH.

Entsprechend soll das Impuls 2023 noch ein wenig fetter werden. Auf drei Bühnen werden sich die DJs tummeln. Das Line-Up aus Musikerinnen und Musikern speist sich aus den Genres House, EDM und Techno.

DJs spielen EDM, Techno und House

DJ und Produzent Nicolas Julian setzt mit seinen Remixen auf SoundCloud neue Maßstäbe. Derzeit hat er dort über 7 Millionen Plays und auf TikTok 2,5 Millionen Follower.

Foto: Impuls Festival Norderstedt / Atmo

Das Nachmittags- und Abendprogramm soll noch umfangreicher sein als 2022. Auf einem Second Hand/Vintage Markt im Kulturwerk kann man nachhaltige und preiswerte Mode entdecken. Das Hempels Gebrauchtwarenkaufhaus sorgt unter anderem für die Waren – und verzeichnet seit der letzten Teilnahme auch deutlich jüngere Kundschaft im Markt an der Stormarnstraße. Der Vintage Markt wird um einen Upcycling-Workshop erweitert, in dem unverkäufliche Textilien in neue Dinge verwandet werden, etwa Taschen.

Bastian Heerhorst ist seit Mitte der 90er-Jahre als DJ und Musikproduzent am Start. Er spielt Melodic und Peak time Techno, seine Tracks wurden von Solomun, Carl Cox, Adam Beyer oder Umek gespielt.

Foto: Impuls Festival Norderstedt / Atmo

Sport und Action finden die Gäste in der In der Skate Area, in der eine Halfpipe und mehrere Obstacles aufgebaut werden. Vor Ort sind die Skate Academy Deutschland, Trap Skateboards und Mantis. Erfahrene Skater können bestaunt werden, aber man kann sich auch selbst auf das Board stellen und erste Erfahrungen sammeln. In der Calisthenics Area wird der urbane Trendsport vorgeführt und Experten laden dazu ein, es mal auszuprobieren.

Skate Area zum Ausprobieren, Vintage-Markt für nachhaltige Mode

Vintage-Mode für den einzigartigen und nachhaltigen Style gibt es im Markt im Kulturwerk.

Foto: Impuls Festival Norderstedt / Atmo

Noch so viel mehr gibt es auf dem Festivalgelände zu erleben: Etwa das Radio Ballet, bei dem man als Gruppe auf eine auditive und interaktive Reise geht. Für den perfekten Style sorgen eine Tätowiererin und ein Friseur. Dieses Jahr wird außerdem die Ausstellung „Forbidden Paradise“ der beiden Künstler XO Henning und Vigdis gezeigt. In den Workshops erwarten die Gäste Einblicke in die Musikproduktion, kreatives Schreiben, die Schauspielerei, Urban Sketching und in Yoga Sessions.

Und wer einfach nur chillen will, findet jede Menge Sitzmöglichkeiten im Freien, zudem ein breites Angebot an veganen und vegetarischen Angeboten in diversen Foodtrucks auf der Seepromenade.

Floaty gewann den Newcomer Contest

Der Rapper Floaty gewann den Newcomer Contest der Kulturstiftung Norderstedt - und einen Live-Auftritt beim Impuls 2023.

Foto: Impuls Festival Norderstedt / Atmo

Darüber hinaus hat die Kulturstiftung Norderstedt erneut den Newcomer Contest ausgerichtet und junge Musikerinnen und Musiker aus der Region ausgezeichnet. Nach einem Online-Voting und einer Jury-Entscheidung stehen die Siegerinnen und Sieger 2023 fest. Einen Live-Auftritt am 15. Juli, 1000 Euro und eine professionelle Produktion eines Songs im Studio hat der Rapper Floaty gewonnen. Den zweiten Platz machte der DJ und Musikproduzent „F!nn“ (500 Euro) und den dritten Platz der DJ Azada (250 Euro).

Favih ist Produzentin und DJ, in Norderstedt geboren und aufgewachsen. In ihren DJ-Sets kombiniert sie Klassiker aus allen Epochen und mischt sie mit Electro- und Techno-Sounds.

Foto: Impuls Festival Norderstedt / Atmo

Das Impuls Festival möchte auch vernetzen, also junge Kreative der Region aus Musik, Video- und Fotografie, Wirtschaft und Kultur zueinander bringen. Tatsächlich habe schon das erste Festival 2022 dafür gesorgt, dass in Norderstedt Projekte entstanden wie ein DJ-Workshop an Schulen, gemeinsame Song- und Videoproduktionen, neue Eventformate und vieles mehr.

Veranstaltungen Norderstedt: Festivalpass kostet nur 16 Euro

<p/> Wer will, kann sich im Kulturwerk auch die passende Festival-Frisur machen oder ein Tattoo als ewige Erinnerung an den Tag stechen lassen. <p/>

Foto: Impuls Festival Norderstedt / Atmo

Auch in die Stadtverwaltung hinein habe man Impulse gesetzt. Dieter Powitz, Leiter des Amtes für Bildung und Kultur, lädt in regelmäßigen Abständen junge Kreativschaffende aus den Netzwerken ein, um herauszufinden, wie diese am besten gefördert werden können. Denn junge Kreativschaffende sind immer seltener in Vereinsstrukturen organisiert und haben daher andere Förderbedarfe.

Elbstrõm ist ein Hamburger DJ, der hypnotische, emotionale Sets liebt und in angesagten Hamburger Clubs seit 2019 eine Größe ist.

Foto: Impuls Festival Norderstedt / Atmo

„Wir konnten beobachten, wie verschiedene Kreativschaffende sich auf dem Festival vernetzt haben und nun zusammenarbeiten und sich austauschen. So wirkt das Impuls über den Veranstaltungszeitraum hinaus auf die Kulturlandschaft in Norderstedt”, sagt Kai Jörg Evers, Geschäftsführer Stadtpark Norderstedt.

Impuls Festival, Sa, 15.7., Tagesprogramm 14.00-22.00 (primär Innenhof Kulturwerk), Aftershow 22.00-04.00 (im Kulturwerk). Kostenloser Tagespass (bis 22.00) oder Festivalpass (bis 04.00) 16 Euro unter impuls-festival.com