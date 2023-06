Die 76-jährige stürzte in Mözen mit ihrem E-Bike und verletzte sich lebensgefährlich.

Mözen. Erneut wurde eine Frau im Kreis Segeberg bei einem Unfall mit einem E-Bike schwer verletzt – in diesem Fall waren die Verletzungen der 76-jährigen Fahrerin sogar lebensgefährlich.

Die Frau war am Dienstag gegen 17.30 Uhr mit ihrem E-Bike auf dem Radweg der Straße „An der B 432“ unterwegs. Laut Polizei wollte eine 61-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen in die Straße einbiegen. Aus ungeklärter Ursache kam es dann zum Zusammenstoß.

Polizei: Lebensgefahr – 76-Jährige stürzt nach Unfall mit ihrem E-Bike

Die 76-Jährige stürzte und zog sich dabei die lebensgefährlichen Verletzungen zu. Die Frau musste sofort in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittler der Polizei in Leezen suchen nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sie können sich unter 04552/3439910 melden.

Bereits am Sonntag, um 2.50 Uhr am frühen Morgen, war eine 42-Jährige mit ihrem E-Bike auf der Hamburger Straße in Henstedt-Ulzburg gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht auch hier Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können (04193/99130).