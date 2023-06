Energiewende: Keine Utopie - so funktioniert ein Leben ohne Energiekosten

Manche Menschen stehen die Harre zu Berge, wenn sie ihre Rechnungen für Strom oder Heizung bekommen. In dem Film „Leben ohne Energiekosten“, der am 3. Juli in Norderstedt läuft, geht es darum, wie man Energiekosten möglichst ganz vermeiden kann, ohne auf Komfort zu verzichten.

Norderstedt. Gibt es eine Leben ohne Energiekosten? Ist es möglich, angenehm durch den Alltag zu kommen, ohne dass man für Licht, Strom und Heizung in die Tasche greifen muss? Fragt man Frank Farenski, dann ist das keine Utopie, ganz im Gegenteil. Der Regisseur ist fest davon überzeugt, dass ein „Leben ohne Energiekosten“ möglich ist – und hat deshalb auch seinen neuesten Film, der am Montag, 3. Juli, im Norderstedter Spectrum-Kino gezeigt wird, diesen Titel gegeben.

Der Film ist der mittlerweile fünfte aus seiner „Leben mit der Energiewende“-Reihe und zeigt, wie Menschen und Unternehmen ihre Eigenenergieversorgung organisieren und wie aktiver Klimaschutz aussieht: Sei es im Einfamilienhaus oder gleich ein ganzer Straßenzug, der sich autark macht. Dabei sparten die Menschen nicht nur hohe Energiekosten, so Farenski, – ihnen könnten auch Preissteigerungen im Energiemarkt in Zukunft fast gleichgültig sein.

Energiewende: Ein Leben ohne Energiekosten – so kann es funktionieren

Das gelte, so Farenski, für alte und neue Wohnhäuser. Wer sein Leben per Photovoltaik, Hauskraftwerk (Stromspeicher), Wärmepumpe und Elektromobilität richtig organisiere, der könne – abgesehen von der dann doch leider notwendigen Anfangs-Investitionen – ohne weitere Energiekosten durchs Leben kommen. Im Übrigen sei die Eigenenergieversorgung auch im Gewerbe möglich. Kurzum: Ein Leben ohne Energiekosten bedeutet, dass die CO 2 -Emissionen massiv sinken und so aktiver Klimaschutz möglich wird.

Mit seinem Film will Frank Farenski vor allem motivieren: „Wir alle können die Energiewende machen! Es ist nicht nur ein Projekt des Umweltschutzes, sondern auch und gerade ein Projekt des bürgerlichen Selbstbewusstseins. Menschen, die Herr über ihre eigene Energieversorgung sind, sind weniger abhängig und frei. Selbst die Wirtschaft hat das Thema für sich positiv entdeckt.“

Energiewende: Ein interessante und unterhaltsamer Kinoabend

Der Film präsentiert eine Reihe namhafter Experten. Allen voran die „Stars“ aus den vorherigen Filmen: Dr. Andreas Piepenbrink, Chef des Hauskraftwerke-Herstellers E3/DC. Der Ingenieur hat die Tiefen des Energiesystems verstanden und kann wie kein anderer Experte die neue Energiewelt erklären. Hans-Josef Fell, Präsident der EnergyWatchgroup, skizziert den Weg zu 100 Prozent Erneuerbare Energie. Dr. Franz Alt, Fernsehjournalist, ordnet das Thema ethisch ein. Holger Laudeley zeigt, wie man ganze Straßenzüge autark macht. Um nur einige Fachleute des Films zu nennen.

In seinem neuen Film setzt Frank Farenski auch wieder auf humorvolle Noten in einzelnen Szenen. Denn Energiewende und der Klimaschutz seien ein positives Projekt. Auf jeden Fall verspricht Farenski den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht nur einen interessanten, sondern auch einen Kinoabend mit viel Spaß.

Leben ohne Energiekosten: Eintritt im Norderstedter Kino ist frei

„Leben mit der Energiewende 5 – Leben ohne Energiekosten“ wird am Montag, 3. Juli, im Norderstedter Spectrum-Kino an der Rathausallee 72 gezeigt, Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Kartenbestellungen unter energiewende5@wtnet.de. Die Veranstaltung wird organisiert von GEEN, der Gruppe Erneuerbare Energien Norderstedt. Regisseur Frank Farenski wird anwesend sein.