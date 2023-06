Norderstedt. Ein Job der ungewöhnlichen Art wird demnächst in Norderstedt frei. „Hannes Camper“, ein vor erst sechs Jahren gegründetes, schnell wachsendes Unternehmen, sucht eine Nachfolge für den Norderstedter Standort. Der Job: Campingmobile verleihen – oder auch verkaufen. Ab Januar 2024 ist der Posten frei, der viele Gestaltungsmöglichkeiten offen lässt.

„Das derzeitige Betreiber-Ehepaar in Norderstedt hört auf. Deshalb suchen wir eine Nachfolge“, sagt Tim Aster. Der 39-Jährige ist der Gründer und Inhaber der Firma, die deutschlandweit acht Standorte hat, außerdem einen in Österreich. Aster lebt mit Ehefrau Carola (34) in Eutin, beide bilden zusammen mit Robert Meschede (34) das Führungsteam der jungen Firma. Deren Sitz ist in in Isede-Oberg, einem kleinen Ort bei Braunschweig.

Camping: Traumjob? Wohnmobil-Station in Norderstedt sucht Betreiber

Dort begann auch 2017 die Geschichte des Start-ups. Aster war damals tätig im Bereich digitales Marketing – aber er ist auch begeisterter Kite-Surfer. Und er war schon immer viel mit dem Camping-Van unterwegs. „Mich haben immer alle gefragt: Tim, kann ich mal deinen Bus mieten? Da habe ich dann entschieden, das beruflich zu machen.“

Es kam Corona – und plötzlich wollte jeder mit dem Campingmobil unterwegs sein. Der unkomplizierte Urlaub oder gar das Leben im Van – Stichworte „Van-Life“ und „Glamping“ – lagen ohnehin im Trend, und Hannes Camper profitierte.

Norderstedter Station hat deutschlandweit die höchste Auslastung

Der Norderstedter Standort, auf der Webseite firmierend unter „Hamburg“, nimmt dabei eine ganz besondere Rolle ein. „Das war nach Isede-Oberg unsere zweite Station, dort begann unser nationales Wachstum“, sagt Tim Aster. Und ergänzt: „Die Station Hamburg hat die höchste Auslastung, macht den größten Umsatz, hat die meisten Stammgäste.“

Rund 2000 Menschen, sagt der Eigentümer, gehören zum festen Kundenstamm der Station im Norderstedter Gewerbegebiet Nettelkrögen, in dem zahlreiche Unternehmen ansässig sind – darunter Books on Demand (BoD) und Blume 2000. Die Norderstedter Hannes Camper-Station gibt es seit 2019.

Hannes Camper baut auch eigene Autos, in Slowenien

So sieht ein „Hannes Camper Van“ aus.

Foto: Hannes Camper

Los ging es mit der Vermietung von Campingmobilen – seit Kurzem verkauft Hannes Camper aber auch ganz individuell gestylte Camping-Vans, in zwei Größen. „Wir haben das Interieur zusammen mit einem Industriedesigner entworfen, gebaut werden sie für uns in Slowenien, auf Basis von Citroen Jumper-Modellen“, sagt Tim Aster.

Gemietet werden können die „Hannes Camper Vans“ natürlich auch. Zu den Kunden, die in Norderstedt vorstellig werden, sagt Aster: „Es kommen extrem viele eingeflogen, aus der Schweiz und aus Österreich.“ Das bevorzugte Reiseziel sei „ganz klar Skandinavien“.

Kunden: Viele junge Paare sind dabei, die Elternzeit für langen Urlaub nutzen

„Zwei Hauptzielgruppen“ gebe es: „Zum einen sind das etwas ältere Paare, oft kurz nach dem Renteneintritt. Die machen gut 65 Prozent aus. Die anderen 35 Prozent sind zum Großteil junge Paare, oft mit einem noch sehr kleinen Kind. Viele von ihnen wollen die Elternzeit genießen, auf einem Road-Trip durch Schweden oder Norwegen“, so Aster. Familien in Elternzeit bekommen auch einen besonderen Rabatt von 10 Prozent. Und für Reisende mit Hund gibt es auch ein spezielles Auto, nämlich den „Hunde-Hannes“.

Auf die Frage, ob der Corona-Boom sich mittlerweile etwas abgeschwächt habe, antwortet Tim Aster: „Für uns nicht. Wir sind immer noch komplett ausgebucht.“ Das führt er auch auf die besondere Unternehmensphilosophie zurück. „Bei uns ist alles per Du. Wir sind eine Community-Marke.“ Es werde also ein familiärer Umgang gepflegt, auch mit dem Kunden. „Man bekommt bei uns zum Beispiel eine handgeschriebene Postkarte, bevor es losgeht.“

Außerdem sehe man sich weniger als Autovermietung, eher als Hotelier – nur, dass die Unterkünfte eben rollen. „Wir versuchen, den Boutique-Hotel-Standard zu schaffen.“ Das zeige sich in der Einrichtung der Autos, aber eben auch darin, dass „Gästeliebe“ groß geschrieben werde. Noch eine Besonderheit: Bei Hannes Camper kann man ein Fahrzeug auch in der Hauptsaison für sehr kurze Zeit mieten, Mindestleihdauer ist drei Tage.

Wer die Station übernimmt, wird Franchise-Nehmer – als selbstständiger Unternehmer

Hannes Camper Norderstedt: Blick ins Innere der Station.

Foto: Claas Greite / FMG

Wer eine Station bei dem Unternehmen übernimmt, wird allerdings nicht angestellt – sondern „Franchise-Nehmer.“ Nach diesem Prinzip funktioniert die Firma. Es gibt zwar 15 angestellte Kräfte in der Zentrale in Isede-Oberg, aber die Leiter der jeweiligen Stationen sind selbstständige Unternehmer. „Wir geben die Marke, das Buchungsportal, den Kundenstamm“, sagt Tim Aster.

Den Rest kann der Stationsleiter recht frei selbst gestalten. „Das kann man allein machen, als Paar, haupt- oder nebenberuflich“, sagt Tim Aster. Wer das allerdings im Nebenberuf machen wolle, brauche „gerade im Sommer schon ein Team um sich herum“, ergänzt er. Aktuell sind fünf 450-Euro-Kräfte in Norderstedt angestellt.

Viel Arbeit im Sommer, dafür „sechsstellige“ Jahreseinnahmen möglich, sagt Tim Aster

Hannes Camper Norderstedt: Ein Teil des Fuhrparks hinter der Station.

Foto: Claas Greite / FMG

Ein Stationsleiter sollte sich auf einen eher fordernden, zeitaufwendigen Job einstellen. „Man kann gerade in der Hauptsaison an sieben Tagen in der Woche zu verschiedenen Uhrzeiten Themen haben“, formuliert es der Inhaber. „Zum Beispiel dann, wenn bei einem Auto in Norwegen die Wasserpumpe ausfällt oder jemand spontan am Sonntag den Wagen zurückbringen will.“ Dafür, so Aster, könne ein Franchise-Nehmer mit sechsstelligen Jahreseinnahmen rechnen. Und in der Wintersaison sei es dann auch „etwas entspannter“.

Wie der Job konkret aussieht? „Dinge wie Reifendruck- und Ölstand prüfen gehören dazu. Aber die Hauptsache ist der Kundenkontakt“, sagt Aster. Man müsse also kein „KfZ-Mechaniker sein“, ein bisschen handwerkliches Geschick reiche. Wer „Erfahrungen im Gastgewerbe“ habe, bringe schon mal viel mit, was im neuen Job nützlich sei. „Aber wir haben die unterschiedlichsten Leute als Stationenbetreiber“, betont Tim Aster. „Ein ehemaliger Mercedes-Manager ist auch dabei.“

Im September eröffnet die nächste Station – in Kalübbe bei Trappenkamp

Wer Interesse an der Leitung der Station in Norderstedt hat, schreibt eine kurze E-Mail an post@hannes-camper.de oder ruft an, unter 05172/588 96 11. Einen Lebenslauf mitschicken muss man nicht, ein allzu ausgefeiltes Anschreiben ist auch nicht nötig. „Einfach Kontakt aufnehmen. Wir merken dann schnell, ob wir zusammenpassen“, sagt Tim Aster. Weitere Infos findet man unter www.hannes-camper-vans.de.

Bald wird seine Firma übrigens die zehnte Station eröffnen – in Schleswig-Holstein. Und zwar in dem kleinen Ort Kalübbe, gelegen zwischen Trappenkamp und Plön. „Mit der Station gehen wir am 1. September an den Start“, sagt Tim Aster. Und weil sie so nah an seinem Wohnort liegt, wird er die Leitung auch gleich selbst übernehmen.