Norderstedt: Hofweg - Poller geklaut? Rätsel um neue Sperrung in Glashütte

Abgesperrt – oder auch nicht: Es soll nicht mehr möglich sein, den Hofweg in Norderstedt als Abkürzung zur Segeberger Chaussee oder in entgegengesetzter Richtung zu nutzen. Am Montag waren aber nur zwei Poller zu sehen, die Durchfahrt war möglich, auch wenn Schilder auf eine Sackgasse hinwiesen.