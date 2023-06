Henstedt-Ulzburg: Gewalt gegen Feuerwehr, Polizei und Retter? Geht gar nicht!

Der Verein HU Bewegt (hier Vorstand Frank Bueschler, l.) organisiert den Blaulicht-Tag in Henstedt-Ulzburg. Christian Leder ist mit seiner Firma „Der Dozent“ dabei, stellt die Erste Hilfe in den Mittelpunkt.

Henstedt-Ulzburg. Frank Bueschler ist in Henstedt-Ulzburg dafür bekannt, dass er sagt, was er denkt. Und es gibt Dinge, die den zweiten Vorsitzenden von „HU Bewegt“, also jenem Verein, der ehrenamtlich so viele Veranstaltungen für die Großgemeinde auf die Beine stellt, fürchterlich aufregen. Am 1. Januar in diesem Jahr verfolgte Bueschler die Nachrichten – in vielen deutschen Städten waren Einsatzkräfte, also in der Regel Feuerwehrleute und die Polizei, attackiert worden. „Das geht gar nicht!“, sagt er. Und so entschied sich der Verein, in Henstedt-Ulzburg erstmals einen „Blaulicht-Tag“ zu organisieren, und zwar unter dem Motto „Keine Gewalt gegen Retter“.

Dieser findet nun am Sonntag, 2. Juli, von 12 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz vor dem CCU sowie im Gewerbepark Nord (Parkplatz vor Marktkauf) statt, zugesagt haben mehr oder weniger alle relevanten Organisationen, und dazu weitere Dienstleister und Vereine aus der Region, die über ihre Tätigkeiten informieren werden. Zeitgleich ist auch ein verkaufsoffener Sonntag.

Henstedt-Ulzburg: Blaulicht-Tag – Respekt für Retter und Zeichen gegen Gewalt

Die Idee des Blaulicht-Tages ist schon etwas älter, vor Corona hatte Erich Lawrenz, Manager des CCU und Vereinsmitglied, hierüber gesprochen, ehe es durch die Pandemie wieder in Vergessenheit geriet. Jetzt ist das anders. Und es gibt einiges zu sehen.

Es soll für ein besseres Miteinander zwischen Bevölkerung und Rettungsorganisationen geworben werden.

Foto: HU bewegt

Die Polizei aus Henstedt-Ulzburg ist vor Ort, informiert unter anderem über die Einbruchsprävention. Natürlich hat auch die Freiwillige Feuerwehr zugesagt, fährt moderne und historische Einsatzfahrzeuge vor: „Gerade die versuchen wir hervorzuheben, denn die brauchen ja für ihren neuen Standort noch Leute.“ Bekanntlich plant Henstedt-Ulzburg eine Feuerwache „Süd“, die den Rhen abdecken soll, aber hierfür eben auch ausreichend Personal benötigt.

Frank Bueschler wurde als Teenager Mitglied bei der DLRG

„Der Tag zielt darauf ab, den Menschen einen Einblick in die Welt der Blaulichtdienste zu geben, ihre Bedeutung hervorzuheben und möglicherweise auch Interesse an einer ehrenamtlichen oder beruflichen Tätigkeit in diesen Bereichen zu wecken.“ sagt Frank Bueschler, der sich besonders über die Zusage der DLRG Norderstedt freut, bei der er im Alter von 14 Jahren sein Interesse für das Ehrenamt entdeckte.

Die Polizei aus Henstedt-Ulzburg informiert unter anderem zum Thema Einbruchschutz.

Foto: HU bewegt

Das Technische Hilfswerk stellt sich genauso vor wie das Deutsche Rote Kreuz, die Malteser und die Johanniter sowie der Medizinische Transportdienst, während der ADFC die Möglichkeit bietet, Fahrräder codieren zu lassen. Und auch die RKiSH, also der kreisübergreifende Rettungsdienst in Schleswig-Holstein, steht mit ihren Fahrzeugen im Gewerbepark. 11.000 Alarmierungen gibt es pro Jahr allein in Henstedt-Ulzburg. Als Notfallsanitäter hat Christian Leder, Inhaber der Firma „Der Dozent“, hier weiterhin eine 25-Prozent-Stelle, um weiterhin in der Praxis zu bleiben.

Wiederbelebung: In Deutschland ist die Hilfsquote unter 50 Prozent

Der Dienstleister bietet umfangreiche Schulungen im medizinischen Bereich an, von der Ersten Hilfe bis zu speziellen Anforderungen. Gerade die Reanimation ist Leder ein dringendes Anliegen. Nur bei rund 40 Prozent der Fälle von Herz- und Kreislaufstillstand kommt es überhaupt zu einem Versuch dieser Form der Wiederbelebung. „In den Niederlanden und Dänemark liegt diese Hilfsquote bei 80 Prozent.“ Wie das sein kann? „Bei denen ist das Thema Erste Hilfe in der Schule eine Pflichtveranstaltung.“

In Deutschland ist das anders, auch viele Unternehmen kümmern sich nur stiefmütterlich, wenn überhaupt. Ersthelfer brauchen alle zwei Jahre eine eintägige Auffrischung, das schreibt die Berufsgenossenschaft vor. Laien trauen sich oft nicht, sind unsicher, haben Angst, etwas falsch zu machen und jemanden zu verletzen. „Wir wollen Aufklärungsarbeit leisten, wie leicht die Wiederbelebung ist.“

Zwischen CCU und Gewerbepark pendeln zwei Fahrzeugen des vor einigen Monaten eingeführten On-Demand-Services HVV Hop, der Shuttleservice ist gratis. Bueschler: „Wir machen auch ein kleines Quiz mit einfachen Fragen, die Leute können Einkaufsgutscheine gewinnen.“ Übrigens: Auch limitierte Kaffeebecher, vom CCU extra entworfen, wird es geben.

Weitere Informationen und detaillierte Standpläne gibt es online auf hu-bewegt.de/blaulicht.

Blaulicht-Tag in Henstedt-Ulzburg, So. 2. Juli, 12 bis 17 Uhr, Marktplatz vor dem CCU und Gewerbepark Nord (parallel ist verkaufsoffener Sonntag).