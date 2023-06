Ausgehen und was erleben? Ein Überblick mit den schönsten Veranstaltungen in Norderstedt und dem Kreis Segeberg.

Ganz in Weiß – beim Weißen Dinner in Henstedt-Ulzburg ist dieses Outfit Pflicht.

Kreis Segeberg. Die Bürgerstiftung Henstedt-Ulzburg lädt zum Weißen Dinner ins Naturbad am Beckersberg. Auf der Musikmeile in Norderstedt spielen Bands in ungewöhnlichen Spielorten in Norderstedt-Mitte. Und im Bürgerhaus in Alveslohe sorgt Comedian Lars Redlich für Lacher.

Veranstaltungen in Norderstedt und der Region – unsere Tipps

Es gibt noch viele weitere Tipps für Veranstaltungen, die man in Norderstedt, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Bad Bramstedt oder anderswo im Kreis Segeberg in den kommenden Tagen und Wochen erleben kann.

Bad Segeberg: Lesung mit Florian Knöppler

Florian Knöppler liest in Bad Segeberg aus seinem Roman “Kronsnest“.

Foto: Privat

Die letzte Lesung des „Segeberger Literaturfrühlings“ gibt der Autor Florian Knöppler. Er liest aus seinem Roman „Kronsnest“. Die Handlung spielt vor dem Hintergrund eines holsteinischen Dorfs in den 20er-Jahren: Auf dem elterlichen Hof in der Elbmarsch lebt Hannes. Der empfindsame Junge leidet unter seinem gewalttätigen, unberechenbaren Vater und den Schikanen in der Schule.

Lesung, Mi, 28.6., 19.30, Gartenzimmer „WortOrt“, Oldesloer Straße 20, Eintritt 6 Euro (VVK: Buchhandlung „Das Druckwerk“ und Stadtbücherei Segeberg), 8 Euro Abendkasse.

Henstedt-Ulzburg: Experte gibt Tipps im Umgang mit Junghunden

Der Hundeexperte Marc Eichstedt (ehemals Lindhorst) trägt zum Thema Junghunde in der VHS Henstedt-Ulzburg vor.

Foto: Karina Dreyer

Die Volkshochschule Henstedt-Ulzburg hat den Hundexperten Marc Eichstedt für einen Vortrag eingeladen: „Wenn die Hormone Achterbahn fahren – Junghundzeit und Pubertät“. Eichstedt erörtert die hormonellen Vorgänge und Umbauarbeiten im pubertären Hundehirn.

Vortrag Hunde, Do, 29.6., 19.00-20.30, Kurs-Nr. AT10.00, VHS Henstedt-Ulzburg, Hamburger Straße 24a, Anmeldung 04193/755 30 00 oder www.vhs-henstedt-ulzburg.de.

Großenaspe: Flugvorführungen im Wildpark Eekholt

Eine Sperbereule im Wildpark Eekholt.

Foto: Wildpark Eekholt

Die falknerischen Flugvorführungen im Wildpark Eekholt sind beliebt. Es werden mehrmals täglich Greife, Eulen und andere Vögel auf der Flugwiese zu sehen sein, etwa beim Anflug auf eine Beute-Attrappe. Die Vorführungen werden mit Infos zu den Vögeln, ihrer Lebensweise, ihrem Vorkommen und Jagdverhalten kommentiert. (HA)

Flugschauen, tgl. 11.30, 14 und 16 Uhr, Wildpark Eekholt, Stellbrooker Weg, 24598 Heidmühlen. Der Park ist täglich 9 bis 18 Uhr geöffnet, Eintritt: 12,50 Erwachsene, 11,50 Kinder Familienkarte 42,50 Euro.

Veranstaltungen Norderstedt: Musikerin Cäthe im Stadtpark Norderstedt

Die Musikerin Cäthe liest gemeinsam mit Autorin Alexandra Helena Becht im Stadtpark Norderstedt.

Foto: Thorsten Dirr

In der Lese-Reihe „Freitags um sechs“ kommt die Berliner Musikerin und Pop-Pionier Cäthe mit der Autorin Alexandra Helena Becht in den Stadtpark Norderstedt. Alexandra Helena Becht hat als Debüt die Lebensgeschichte von Cäthe unter dem Titel „Lügen ist scheiße“ aufgeschrieben. Zusammen gestalten die beiden Frauen einen unterhaltsamen Abend im Freien.

Lesung, Fr, 30.6., 18.00, Stadtpark Norderstedt, Bustan, Eintritt 11 Euro, VVK unter verkauf stadtpark-norderstedt.de oder im Ticket Corner, Rathausallee 60, 040/30987123.

Henstedt-Ulzburg: Radtour in die Provence des Nordens

In Moorege gibt es die größten Lavendelfelder im Norden.

Foto: Sven Hoppe / dpa

Der ADFC Henstedt-Ulzburg lädt zu einer geführten Fahrradtour in die Provence des Nordens, zu den Lavendelfeldern in Moorege ein. Dort wachsen mehr als 3500 Lavendelsträucher, es handelt sich um eines der größten zusammenhängenden Lavendelfelder in ganz Norddeutschland. Eine Führung über die Felder sowie die Möglichkeit des Einkaufs von Lavendelprodukten ist vorgesehen.

Radtour, Sa, 31.6, 10.00, Startort Europagarten Rathaus Ulzburg, 70 km, sportliches Tempo, Rückkehr 16.00, Infos bei Norbert Krebs unter 0160/5566235, kostenlos, Nicht-ADFC-Mitgliedern werden um Spende gebeten.

Veranstaltungen Norderstedt: Musikmeile auf der Rathausallee

House on a Hill spielen auf der Musikmeile in Norderstedt-Mitte.

Foto: House on a Hill

21 Bands spielen auf der 5. Musikmeile Norderstedt-Mitte an der Rathausallee. „Alles handgemacht, keine Plastikmucke!“, versprechen die Veranstalter des „Pact Norderstedt-Mitte“. Es spielen unter anderem „House on a Hill“ (Blues, Folk), Stew’ Haggis“ (Irish Folk) und „Latin Fever“ (Tango, Salsa, Cumbia) oder „Pfefferminz“ (Westernhagen-Cover).

Musikmeile, Sa, 1.7., 18.00–23.00, Rathausallee, Karten 16 Euro im Ticket-Corner unter 040/30 98 71 23, 20 Euro Abendkasse.

Alveslohe: Kabarettist Lars Redlich im Bürgerhaus

Lars Redlich kommt in Bürgerhaus nach Alveslohe.

Foto: Christian Behring/Picture Alliance

Lars Redlich, der Thermomix unter den Kleinkünstlern, singt, swingt, springt im Bürgerhaus Alveslohe von der Sopran-Arie in den Hip Hop, mimt den Rocker, die Diva, zückt die Klarinette für eine Klezmer-Nummer, textet Hits wie „Mandy“ oder „Ladies‘ Night“ brüllend komisch um und unternimmt einen zweistündigen Frontalangriff auf die Lachmuskeln! Seine eigenen Songs zeugen von Phantasie und grandiosem Humor, wie etwa das Lied über „Schorsch, die einzelne Socke“, die ihren Partner bei 60 Grad verliert.

Lars Redlich, Sa, 1.7., 20.00, Bürgerhaus Alveslohe, Am Bahnhof, Eintritt 22 Euro (VVK unter www.kid-alveslohe.de, kid-alveslohe@gmx.de oder 04193/950317) Abendkasse 24 Euro.

Norderstedt: Stadtschreiber Norderstedt trifft Stadtschreiberin Hamburg

Die Stadtschreiberin aus Hamburg, Christine Rainer, liest mit Norderstedts Stadtschreiber Huug van't Hoff im Stadtpark Norderstedt.

Foto: Rainer / Privat

Norderstedts Stadtschreiber Huug van’t Hoff hat sich in seiner reihe mit Lesungen befreundeter Autorinnen und Autoren die Hamburger Stadtschreiberin Christine Rainer in seinen Strandkorb in den Stadtpark Norderstedt eingeladen. Eine gemeinsame Lesung und eine anregende Plauderei sind geplant. Die Literaturstipendiatin Rainer kommt aus Innsbruck, veröffentlicht seit 2013 vor allem Lyrik und Kurzgeschichten und betreibt eine „Poesieambulanz.

Lesung Stadtschreiber, Sa, 1.7., 16.00, Stadtpark Norderstedt, Musikschulkubus, Stormarnstraße, Eintritt frei, Anmeldung unter stb-mitte@norderstedt.de

Veranstaltungen Norderstedt: Benefiz-Konzert mit dem Duo Bailey und Depuhl

Judy Bailey und Patrick Depuhl spielen zwei Benefizkonzerte für das Albertinen Hospiz in Norderstedt und die Diakonie in Volksdorf.

Foto: Darius Ramazani

Mit Musik, die in den Bauch und Geschichten, die unter die Haut gehen, die offen, verletzlich und gerade deshalb stark sind, gestalten Judy Bailey und Patrick Depuhl unter dem Motto „Das Leben ist nicht schwarz-weiß“ zwei Benefizkonzerte für das Albertinen Hospiz in Norderstedt und die Diakonie in Volksdorf. Bailey und Depuhl traten in mehr als 30 Ländern vor Millionären und Obdachlosen, Ministern und Häftlingen, Präsidenten und Flüchtlingen, Päpsten und Friedensnobel-Preisträgerinnen auf. lin

Benefizkonzert, Sa, 1.7, 19.00, Volksbank Raiffeisenbank, Berliner Allee 2, Norderstedt, und So, 2.7., 19.00, Museumsdorf Volksdorf, Im alten Dorfe 46-48, Karten 19 Euro über eventim.de und an der Abendkasse.

Henstedt-Ulzburg: Blaulichttag mit vielen Aktionen

Die Polizei Henstedt-Ulzburg ist beim Blaulichttag am 2.7.2023 dabei.

Foto: Gemeinde Henstedt-Ulzburg

In Henstedt-Ulzburg gibt es jetzt erstmals einen „Blaulicht-Tag“, und zwar am Sonntag, 2. Juli, 12 bis 17 Uhr. Unter dem Motto „Keine Gewalt gegen Retter“ präsentieren sich 13 Organisationen. Der Blaulichttag findet an zwei Standorten statt, dem CCU-Parkplatz und dem Gewerbepark Nord. Sie sind durch einen hvv hop Shuttle-Service verbunden. Mit dabei sind unter anderem die Polizei, das THW, und die Feuerwehr. Es werden Einsatzfahrzeuge gezeigt, es gibt Info zum Einbruchschutz und noch viel mehr.

Blaulichttag, So 2.7., 12 bis 17 Uhr, CityCenter Ulzburg, Hamburger Str. 8 und Gewerbepark Nord, Kirchweg 119, Henstedt-Ulzburg. Eintritt frei. Weitere Infos: https://hu-bewegt.de/blaulicht.

In der Smartphone-Sprechstunde in der Bücherei Glashütte helfen Schülerinnen und Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums den Senioren bei digitalen Gehversuchen.

Foto: Ilya Ginzburg / Getty Images/iStockphoto

In der Smartphone-Sprechstunde in der Bücherei Glashütte beantworten Schülerinnen und Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums alle Fragen rund um das Smartphone und Tablet und helfen bei Problemen. Bringen Sie dafür bitte unbedingt Ihr eigenes Smartphone oder Tablet mit! Eine Kooperation mit dem Seniorenbeirat Norderstedt.

Smartphone-Sprechstunde, Mo, 3.7., 14.00, Stadtteilbücherei Glashütte, Mittelstraße 62, Anmeldung unter 040/5240942 oder stb-glashuette@noderstedt.de, Teilnahme kostenfrei.

Norderstedt: Biblische Kräuter im Bustan mit allen Sinnen erfassen

Der Bustan, der biblische Wein- und Obstgarten im Feldpark, Stadtpark Norderstedt.

Foto: Heike Linde-Lembke

In einem Vortrag von Imke Turau im Bustan im Stadtpark Norderstedt dreht sich alles um die biblischen Kräuter. Ein sinnlicher Ausflug mit Geschichten, Mythologie, Räuchern, Fühlen, Schmecken und praktischer Anleitung.

Vortrag biblische Kräuter, Mi, 5.7.+19.7, jeweils 19.00-20.30, Bustan, Stadtpark Norderstedt, Stormarnstraße 34, 10 Euro, Anmeldung imketurau@web.de

Veranstaltungen Norderstedt: Klassik im Stadtpark Norderstedt

Berkay Olgun, Bratsche, Maia Siradze, Violine, und Jan Tim Schmidt aus Norderstedt spielen im Stadtpark Norderstedt.

Foto: Heike Linde-Lembke

Zum 10-jährigen Jubiläum der Landesgartenschau im Jahre 2021 kamen die Gäste bereits in den Genuss des Streichertrios. Nun lassen die jungen Musiker um Maia Siradze an der Geige, Berkay Olgun an der Viola und Jan Tim Schmidt am Cello, das Birkenarboretum hinter dem Bustan mit Joseph Haydn (Divertimento für Streichtrio in B_Dur No. 8), Franz Schubert (Streichtrio D 471 in B-Dur) und Ludwig van Beethoven (Serenade D-Dur, op. 8) stimmungsvoll erklingen.

Klassik im Park, Sa, 8.7., 19.00, Stadtpark Norderstedt, Eintritt 11 Euro, VVK unter stadtpark-norderstedt.de

Norderstedt: „GOssenhauer“ spielen beim Kulturtreff

Die Hamburger Band GOssenhauer.

Foto: Dirk Palapies / Klangbar

Der Kulturtreff Norderstedt feiert mit der Hamburger Band „GOssenhauer“ den Saisonabschluss. Zu den schönsten Rock- und Beatsongs der vergangenen Jahrzehnte, kombiniert „GOssenhauer“ jüngste Hits und eigene Arrangements. Handgemachte Livemusik mit norddeutscher Brise.

GOssenhauer, So, 9.7, 17.00, Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum, Altes Buckhörner Moor 16, Eintritt 20 Euro, inkl. Fingerfood-Büfett. Anmeldung bis 5.7. unter 040/60925103 oder mit unter reservierung@kulturtreff-norderstedt.de

Stadtpark Norderstedt: Sommerfest im Hochseilgarten

Der Hochseilgarten im Stadtpark Norderstedt hat auch eine Bogenschießanlage. Inhaber Jonas Teich und Mitarbeiterin Paula Bitter erklären, wie es funktioniert.

Foto: Christopher Mey

Der Hochseilgarten Norderstedt lädt zum Sommerfest. Auf sechs Parcours mit drei verschiedenen Höhen kann man hier klettern, egal ob Anfänger oder erfahrener Kletterer. Kostenlos wird an diesem Tag Kistenklettern angeboten. Stapelt Kisten übereinander und besteigt euren eigenen Turm. Außerdem Bogenschießen und das Klettern auf die „Himmelsleiter“.

Sommerfest im Hochseilgarten, Sa,15.7, 12.00-17.00, Stadtpark Norderstedt. Preise Klettern: Kinder (5-12 Jahre) 17 Euro, Jugendliche (13-17) 20 Euro, Erwachsene 22 Euro.

Norderstedt: Gin-Tasting in Kim’s Restaurant

Zum Gin Tasting treffen sich Freunde der Spirituose in Kim's Rrestaurant.

Foto: Will / atw

Die Event- und Marketingagentur atw lädt zu einem „Genuss Event“ ein: Am 15. Juli gibt es beim Gin-Tasting fünf erlesene Spirituosen, schmackhaftes Fingerfood und Lounge-Musik. Probiert werden mit Experte Ernst Vollmer Western Dry Gin „Gans“, Ramsbury London Dry Gin, Compound Gin Professor Cornelius Ampleforth’s Bath Tub Gin, der Old Tom Gin und Wessex Sloe Gin.

Gin-Tasting, Sa,15.7, 20.00, Kim´s Restaurant, Friedrichsgaber Weg 290, Teilnahme 59 Euro, anmelden unter www.agentur-atw.info.

Henstedt-Ulzburg: Weißes Dinner im Naturbad Beckersberg

Die Tradition des Weißen Dinners soll in Henstedt-Ulzburg wieder aufleben (Archivbild von 2017).

Foto: HA

Die Bürgerstiftung Henstedt-Ulzburg möchte mit Unterstützung von Henstedt-Ulzburg bewegt e. V. eine langjährige Tradition wieder aufleben lassen. Am Sonntag, 16. Juli, soll im Beckersbergbad wieder ein Weißes Dinner durchgeführt werden. Beginn ist für 16 Uhr vorgesehen. Jeder Teilnehmer erscheint in weißer Kleidung, sorgt für weißes Geschirr und weiße Dekoration (etwa: weißes Tischtuch, weiß Blumen, Kerzen) und bringt Essen und Getränke selbst mit.

Weißes Dinner, So 16.7., 16 Uhr, Naturbad Beckersberg, Beckersbergstr. 34, Henstedt-Ulzburg, Eintritt frei. Weitere Infos bei der Bürgerstiftung unter https://buergerstiftung-hu.de/ und Telefon 0172 450 13 02.

Norderstedt: Preisgekröntes Kindertheater im Stadtpark

Das Theaterstück "Sultan und Kotzbrocken“ der KiTZ Theaterkumpanei.

Foto: Dominic Jan Gleis

Ein Stück für Kinder ab fünf Jahren kommt im Norderstedter Stadtpark im Bustan-Garten auf die Bühne. Geschrieben wurde das Kinderbuch „Sultan und Kotzbrocken“ von Claudia Schreiber. Das Amt für Bildung und Kultur der Stadt Norderstedt holt das Theaterstück nun als Teil des Kindertheater-Abos nach Norderstedt. Bei dem Theaterstück handelt es sich um eine deutsch-iranische Koproduktion der KiTZ Theaterkumpanei aus Ludwigshafen und des Taatr Mani aus Teheran. Die Inszenierung wurde auf dem 19. Internationalen Kindertheaterfestival in Hamedan/ Iran in den Kategorien für „Bestes Stück“, „Beste Regie“, „Beste Darstellerin“, „Bester Darsteller“ und „Beste Kostüme“ ausgezeichnet. Bei schlechtem Wetter wird das Theaterstück in der nahegelegenen Lions-Werkstatt aufgeführt.

Sultan und Kotzbrocken, Kindertheaterstück, So 16.7., 16 Uhr, Bustan-Garten im Stadtpark, Am Kulturwerk 1 (Parkplatz bzw. Haupteingang des Parks), Norderstedt. Eintritt: 8 Euro pro Person, Tickets bei TicketCorner, Rathausallee 60, Norderstedt, sowie bei www.eventim.de

Alveslohe: Oper Nabucco unter freiem Himmel auf Gut Kaden

Die Festspieloper Prag präsentiert Nabucco auf Gut Kaden.

Foto: Great Performances UG

Nabucco – diese prachtvolle Oper, gespielt von der Festspieloper Prag, mit dem dramatischen Spiel um Liebe und Macht, begeisterte bisher Hunderttausende von Zuschauern. Der Besucher wird von Beginn an durch die wunderschönen Stimmen, die Handlung, die prächtigen Kostüme und das eindrucksvolle Bühnenbild in den Bann gezogen. Es erwartet den Klassik-Besucher mit Giuseppe Verdis Nabucco eine der größten Opern der Musikgeschichte und zugleich ein wunderbares Open Air-Spektakel.

Nabucco Open Air, So, 13.8., 19.00, Gut Kaden, Alveslohe, Karten ab 60 Euro unter www.paulis.de oder 0531/34 63 72

Bad Bramstedt: Glen Miller Orchestra spielt im Kurhaustheater

Wil Salden und seine Musiker feiern das 35-jährige Bestehen des Glenn Miller Orchestras.

Foto: GMO

Seit mehr als 35 Jahren und 5000 Konzerten verzaubert das Glenn Miller Orchestra unter Leitung von Wil Salden das Publikum in ganz Europa. Das ist der Anlass für die große Jubiläumstour, die im Kurhaustheater in Bad Bramstedt Halt macht. Der unverwechselbare, harmonische und elektrisierende Sound bringt das Lebensgefühl der 30/40-er Jahre zurück – mit zeitlosen Welthits wie „In The Mood“, „Pennsylvania 6-5000“ und „Moonlight Serenade“.

Glen Miller Orchestra, Mi, 13.9., 20.00, Kurhaustheater, Bad Bramstedt, Karten 45/42/38 Euro unter ticket-regional.de