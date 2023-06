Polizei Schleswig-Holstein: 42-Jährige stürzt mit ihrem Pedelec – Zeugen gesucht!

Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall in Henstedt-Ulzburg kam. Die Ermittler fragen: Wer hat den Sturz der Frau gesehen?

Polizei und Rettungsdienst waren am frühen Morgen im Einsatz (Symbolfoto),

Henstedt-Ulzburg. Ein schwerer Verkehrsunfall gibt der Henstedt-Ulzburger Polizei Rätsel auf. Auf der Hamburger Straße stürzte eine 42-jährige mit ihrem Pedelec und verletzte sich dabei erheblich. Warum es zu dem Unglück kam, ist jedoch unklar.

42-Jährige stürzt mit ihrem Pedelec – Zeugen gesucht!

Zu dem Unfall sei es am Sonntag um 2.50 Uhr gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Die 42-Jährige fuhr in Richtung Norderstedt. „Aus bisher noch unbekannter Ursache stürzte die Henstedt-Ulzburgerin auf die Fahrbahn und verletzte sich beim Sturz schwer“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching.

Die Polizeistation in Henstedt-Ulzburg ermittelt, wie es zu dem Verkehrsunfall gekommen ist, und sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter 04193/99130 zu melden.