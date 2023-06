Polizei Schleswig-Holstein: 43-Jährige lässt falschen Bankangestellten abblitzen

Als der Täter nach der TAN fürs Onlinebanking fragte, beendete die Frau das Gespräch. Was die Polizei rät, falls Betrüger anrufen.

Nahe. Die Polizei warnt erneut vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter einer Bank ausgeben. Bereits im Frühjahr und Sommer 2022 war es im Kreis Segeberg zu mehreren Delikten dieser Art gekommen, bei denen hoher Schaden entstand. Opfer im aktuellen Fall sollte eine 43-jähriger Frau aus Nahe werden, doch sie fiel nicht auf die Masche herein.

Bei ihr habe am Montagnachmittag das Telefon geklingelt, berichtete die Polizei am Donnerstag. Am Telefon sprach ein Mann, der behauptete, Mitarbeiter ihrer regionalen Hausbank zu sein. „Im Display des Telefons wurde die Rufnummer der Bank angezeigt“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann. „Zudem hatte der Betrüger zahlreiche Hintergrundinformationen und wirkte glaubhaft.“

43-Jährige lässt falschen Bankangestellten am Telefon abblitzen

Der Unbekannte berichtete, dass es aus dem Ausland zu einem unautorisierten Zugriffsversuch auf das Konto der 43-Jährigen gekommen sei. Daher müsse das Konto gesperrt werden. Dafür brauche er eine TAN-Nummer vom Handy der Frau.

„Hier wurde die Angerufene stutzig, vermutete einen Betrug und verweigerte die Nennung der TAN“, sagte Brockmann. Nach dem Telefonat ging die 43-Jährige zu ihrer Bankfiliale. Dort bestätigte sich ihr Verdacht, dass sich ein Betrüger bei ihr gemeldet hatte. Außerdem stellte die Bank fest, dass es zu mehreren, nicht autorisierten Zugriffen auf das Konto gekommen war. Ein Schaden entstand jedoch nicht.

Polizei ermittelt und warnt vor dieser Betrugsmasche

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Betrugs aufgenommen und warnt von dieser Betrugsmasche. Das Muster erinnert an das Vorgehen von Kriminellen, die sich zum Beispiel als Polizeibeamte, Staatsanwälte oder Microsoft-Mitarbeiter ausgeben und es in der Regel auf ältere Menschen abgesehen haben.

„Grundsätzlich sollte die Internetadresse der Bank, die sogenannte URL, händisch in die Adresszeile im Internet eingegeben werden“, sagte Brockmann. „Bei der Eingabe über eine Suchmaschine besteht das Risiko, auf eine täuschend echt aussehende, gefälschte Bankseite zu geraten.“ Bei den Betrugsfällen im vergangenen Jahr war ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden.

Hier die weitere Tipps der Polizei:

Bankmitarbeiter werden niemals persönliche oder Kontodaten am Telefon erfragen und erst recht nicht die persönlichen Geheimzahl (PIN) oder nach der Transaktionsnummer (TAN) verlangen. Auch die Aufforderung, Bargeld oder Wertgegenständen herauszugeben, ist ein klares Indiz dafür, dass Betrüger am Werk sind.

Behauptungen wie „Jemand hat Zugriff auf Ihr Konto“, das Geld sei bei der Bank nicht mehr sicher, es müsse zu Hause aufbewahrt oder in ein Schließfach gelegt werden, stimmen nicht.

Lassen Sie sich nicht zeitlich durch Behauptungen wie „.sonst ist das Geld verloren“ unter Druck setzen.

Bankmitarbeiter werden niemals Kunden am Telefon auffordern, Onlineüberweisungen oder Bargeld-Transaktionen vorzunehmen.

Vergewissern Sie sich im Zweifel bei Ihrer Bank, ob ein Anruf tatsächlich von dort kommt. Wählen Sie bei einem Rückruf nur die Ihnen bekannte Telefonnummer der Bank und nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

Sprechen Sie mit Familienangehörigen oder anderen Vertrauenspersonen über solche ungewöhnlichen Situationen und holen Sie sich Rat.

Geben Sie auf keinen Fall private Daten wie Bankkontodaten, Kreditkartendaten, TAN-Nummern oder Zugangsdaten zu Kundenkonten, zum Beispiel Paypal, heraus.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und melden Sie solche Vorfälle bei Ihrer Bank.

Besorgte Bürger können sich an jede örtliche Polizeidienststelle oder an das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Bad Segeberg wenden unter 04551/8840, um sich zu informieren. Für Senioren hat die Polizei Sicherheitstipps auf ihrer Homepage veröffentlicht.