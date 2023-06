Benefizlauf: Bei sengender Hitze: Läufer schaffen 2353 Sportplatzrunden

Kaltenkirchen/Alveslohe. Bei schweißtreibenden 27 Grad sorgten Rasensprenger, Campingdusche und viele kühle Getränke für Erfrischung beim sechsten Benefizlauf des Lions Club Alveslohe. Im Marschwegstadion der Kaltenkirchener Turnerschaft gingen jetzt 69 Läuferinnen und Läufer aller Altersklassen an den Start und legten zusammen 944,6 Kilometer für den guten Zweck zurück. Jeder Teilnehmer hatte im Vorwege einen oder mehrere Laufpaten gemeldet, die pro gelaufener Runde mindestens 50 Cent spenden. Einige regionale Unternehmen sponsorten ihre Sportler sogar mit bis zu fünf Euro.

Die platzierten Sportlerinnen und Sportler umrahmt von den gelb gekleideten Lions-Damen aus Alveslohe, die das Event ausrichteten.

Foto: Claudia Blume

„Bei insgesamt 2353 gelaufenen Runden á 400 Meter kamen 7000 Euro zusammen, die wir mit Freude an die Tafeln in Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg weiterreichen. Sie brauchen dringend Unterstützung. Nach wie vor sind sie in einer prekären Lage, da immer mehr Menschen auf die Hilfe der Tafeln angewiesen sind, die Lebensmittelbeschaffung über Supermärkte und Industrie jedoch immer schwieriger wird“, sagt Lions-Mitglied und Eventorganisatorin Claudia Erdmann.

Benefizlauf: Bei sengender Hitze schaffen Hobbysportler 2353 Sportplatzrunden

Bei den Herren siegte zum vierten Mal der Hamburger Ulrich Niehuß (147 Runden/58,8 km) vor Thorsten Themm aus Nortorf (134 Runden/53,6 km) und Jan-Philipp Struck aus Bönen (129 Runden/51,6 km). Bei den Damen rangierten die Kisdorferin Bettina Domke und Regine Dörte aus Kaltenkirchen bei jeweils 106 Runden und mit 42,4 km knapp über der Marathon-Distanz ganz vorne. Platz drei belegte Yvonne Zindler aus Oersdorf (83 Runden/33,2 km).

Platz eins bei den Kindern ging an Lya Jittler und Tyron Henrich, gefolgt von Kim Lohse und Vladyslav Burow sowie Isabell Nordt und Jona Schulz. Zudem legten alle jungen Aktiven das Kinder-Laufabzeichen in Gold ab.

Benefizlauf: Der beste Läufer absolvierte mehr als 58 Kilometer

„Wir danken allen Teilnehmern, Laufpaten und Sponsoren für ihren Einsatz und hoffen, im kommenden Jahr, wie vor Corona, wieder eine dreistellige Läuferzahl zu erreichen“, wünschen sich die Alvesloher Löwinnen.