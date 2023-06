Norderstedt. Anja Botta (50) übernimmt die Probstei Niendorf-Norderstedt der evangelisch-lutherischen Kirche und wird neue Pröpstin im Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein. Im dritten Wahlgang hat sich Botta am Sonnabend gegen ihre Gegenkandidatin Eva Rincke durchsetzen können, wie der Kirchenkreis mitteilte. 56 Stimmen waren für ihre Wahl notwendig, Botta wurde mit 74 Stimmen gewählt.

Zusammen mit zwei Kollegen werde Anja Botta das pröpstliche Team im Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein bilden. Zur Propstei Niendorf-Norderstedt zählen elf Kirchengemeinden, Botta wird Dienstvorgesetzte für 30 Pastorinnen und Pastoren.

Kirche Norderstedt: „Offene Türen für alle!“ – Anja Botta ist die neue Pröpstin

Pastorin Anja Botta tritt die Nachfolge des langjährigen Propstes Karl-Heinrich Melzer an, der im Frühjahr 2024 in den Ruhestand gehen wird.

„Mit Anja Botta gewinnen wir für den Kirchenkreis eine kommunikative, kraftvolle Pröpstin mit Haltung: Sympathisch, klug und auf frische Weise geradlinig ist sie eine Pastorin mit Leib und Seele, die hinhört und umsetzt, was sie hört“, sagte Bischöfin Kirsten Fehrs.

Botta war lange Pastorin in Siek und in Ahrensburg

Anja Botta führte die Friedenskirche Siek gemeinsam mit Christian Schack. Jeder gab 50 Prozent seiner Stelle an den anderen ab.

Foto: Alicia Martens

Von profunder Gemeindearbeit kommend, denke sie zugleich in regionalen und übergemeindlichen Strukturen und nehme „das Thema Zukunftsgestaltung von Kirche mit konsequenter Ausrichtung auf ihre gesellschaftlichen Aufgaben in Kommune und Stadtteil in den Blick“.

Über sich und ihre kirchliche Arbeit sagte Botta einmal: „Ich möchte in einer Kirche arbeiten, die offene Türen für alle hat. Jedes Anliegen wird ernst genommen, auch wenn es punktuell ist. So kann Kirche strahlen und Menschen erreichen auch über die Grenzen unserer Traditionen, Kirchgebäude und Gemeindehäuser hinaus.“

Botta ist aktuell Pastorin in der Kirchengemeinde Siek und arbeitet im Pfarramt für Vertretungsdienste des Kirchenkreises Hamburg-Ost. Sie studierte Evangelische Theologie in Münster und absolvierte ihr Vikariat in Klein Borstel. Gemeindepastorin war sie in Trittau und Ahrensburg. Anja Botta ist ausgebildet als Fachinformatikerin, als Systemische Organisationsentwicklerin und in Klinischer Seelsorge. Sie hat einen Sohn (15).