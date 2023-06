50 Feuerwehrleute löschten um Mitternacht in Trappenkamp ein Einfamilienhaus. Unklar war, ob sich Personen darin befinden.

50 Feuerwehrleute waren in Trappenkamp nötig, um den Vollbrand im Keller eines Hauses an der Kurlandstraße zu löschen.

Feuerwehr Kreis Segeberg Trappenkamp: Vollgestellter Keller geht in Flammen auf

Trappenkamp. Kurz nach Mitternacht stand in Trappenkamp der Keller eines seit Jahren leerstehenden Einfamilienhauses lichterloh in Flammen. Brandstiftung? Noch unklar. Die Feuerwehr konnte am Sonntag noch keine Aussagen zur Ursache machen. Die Ermittlungen laufen.

Die Rauchentwicklung des Kellerbrandes war enorm.

Foto: Patrick Juschka / KFV Segeberg

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Trappenkamp und Gönnebek rückten in der Nacht zum Einsatzort an der Kurlandstraße aus. Als sie ankamen, schlugen bereits Flammen aus dem Keller. Ein Angriffstrupp der Wehr begann unter Atemschutz über eine Außentreppe mit der Bekämpfung der Flammen. Ein weiterer Trupp brach die Hauseingangstür auf und suchte das Gebäude nach Personen ab – glücklicherweise waren die Räume alle leer.

Unter Atemschutz bekämpften die Feuerwehrleute den Brand über eine Außentreppe.

Foto: Patrick Juschka / KFV Segeberg

Die Flammen fanden in dem offenbar mit jeder Menge Gegenständen voll gestellten Keller eine Menge Futter. Die Rauchentwicklung war enorm und der Qualm breitete sich im gesamten Gebäude und über den Dachstuhl aus. Die Wehren aus Bornhöved und Tensfeld wurden zur Löschhilfe nachgefordert.

Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes musste die Kurlandstraße gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehren waren mit 50 Einsatzkräften vor Ort.