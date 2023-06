An der Schirnauallee entsteht für 1,2 Millionen Euro eine der schönsten Anlagen des Kreises Segeberg. Was geboten wird.

Auftakt der Bauarbeiten für die neue Skateranlage an der Schirnauallee in Kaltenkirchen: Skater feierten den Auftakt gemeinsam mit Vertretern der Stadt und den beteiligten Planern.

Kaltenkirchen. Ein Offener Flowpark, eine Street Section, ein Game of Skate für Flatlandtricks und natürlich die Big Bowl für die ganz großen Sprünge der Fortgeschrittenen – all das soll nun in Kaltenkirchen entstehen. Wer noch nie auf dem Skateboard gestanden hat, für den war das jetzt alles komplett unverständlich. Doch wer den Sport liebt versteht, dass hier ab sofort eine der attraktivsten Skateanlagen im Kreis Segeberg entsteht. Am Freitag war offizieller Baustart.

Gebaut wird der Skatepark an der Schirnauallee 5. Die Experten des Kieler Unternehmens „Anker-Rampen“ setzen den Plan in die Realität um. Die Stadt gibt 1.225.000 Euro dafür aus. Und schon im Dezember soll die Anlage fertig sein – falls das Wetter dann noch mitmacht, könnten kurz vor Weihnachten die ersten Skateboards rollen.

Kaltenkirchen: Baustart – Neuer Skatepark statt vergammelte Tennisplätze

So sieht der Plan für den Skatepark Kaltenkirchen vom Planungsbüro Skateshapes aus Kiel aus.

Foto: Skateshapes

Den Plan für den in vier Zonen aufgeteilten Skatepark hat das Büro Skateshapes aus Kiel gemacht. In zwei Workshops und einer Online-Umfrage haben die Planer die Skaterszene eingebunden. Gewünschte Hindernisse, unterschiedliche Schwierigkeitsstufen und sämtliche Rollsport-Disziplinen wurden im endgültigen Plan abgebildet. Die vier Zonen sind die „Skatepark-Section“, die „Street Section“, der „Offener Flowpark“ und die „Big-Bowl“.

„Mit dem neuen Skatepark erhalten wir eine supermoderne und umfangreiche neue Anlage, mit der wir ein weiteres, attraktives Angebot für unsere Kinder und Jugendlichen schaffen“, sagte Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause. „Aber auch Erwachsene und Menschen mit Behinderung werden diese Anlage nutzen können. Darauf wurde beim Gestaltungsprozess großer Wert gelegt.“

Kaltenkirchen: Alte Anlage war marode und nicht inklusiv

Der Entscheidung für eine neue Skateanlage an neuem Standort wurde von der Politik gefällt. Denn die alte Skateanlage an der Barmstedter Straße war in sehr schlechtem Zustand. Eine grundlegende Sanierung wäre nötig gewesen. Skater, Scooter und BMX-Fahrer hatten sich außerdem kritisch zum Standort der alten Anlage ausgesprochen. Auch für einen inklusiven Ansatz war die alte Anlage nicht geeignet.

Schlussendlich wurde der Bereich hinter dem alten Vereinshaus an der Schirnauallee festgelegt, wo seit Jahren alte Tennisplätze ungenutzt brach liegen.