Die Polizei musste die Kreisstraße bei Wakendorf II nach dem tödlichen Motorradunfall am Donnerstag über Stunden sperren (Symbolfoto).

Wakendorf II. Ein 54-jähriger Motorradfahrer wurde am Donnerstag bei einem Unfall auf der Wilstedter Straße nahe Wakendorf II getötet. Er war mit seiner Maschine in einen abbiegenden Lastwagen geprallt.

Gegen 10 Uhr am Donnerstag war ein 35-Jähriger aus dem Kreis Ostholstein mit einem Lastwagen samt Anhänger auf der Kreisstraße in Richtung Wakendorf II unterwegs. Von dort bog er schließlich nach links in den Speckelweg ab.

Polizei Kreis Segeberg: Motorrad prallt gegen Lastwagen – 54-jähriger Biker stirbt

Aus der entgegenkommenden Richtung kam in diesem Moment der 54-Jährige auf seinem Motorrad angefahren. Offenbar konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte im Verlauf der Linkskurve gegen den rechten Vorderreifen des Lastwagens.

Der Motorradfahrer aus dem Umland erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Jede Hilfe kam zu spät, der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Abgesehen vom großen Schock und der psychischen Beeinträchtigung durch das Erlebte, wurde der Lastwagenfahrer körperlich leicht verletzt, musste allerdings nicht in ein Krankenhaus.

Polizei Kreis Segeberg: Sachverständiger muss Schuldfrage klären

Eine Streife der Polizeistation Henstedt-Ulzburg nahm vor Ort den Verkehrsunfall auf. Um die Schuldfrage zu klären, zogen die Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel einen Sachverständigen hinzu.

Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Aufräum- und Bergungsarbeiten bis 13.15 Uhr gesperrt und musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe durch ein Spezialfahrzeug gereinigt werden. Die Polizeistation Henstedt-Ulzburg sucht weitere Zeugen und bittet unter 04193/991 30 um Kontaktaufnahme.