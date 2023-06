Norderstedt. Von einem Konzert zum anderen wandern, hier einer Solistin oder Band zuhören, dort einem Duo oder gleich einem ganzen Chor, beispielsweise dem Shantychor Alster-Möwen aus Henstedt-Ulzburg. Der singt am Sonnabend, 1. Juli, von 18 bis 19 Uhr im Spectrum-Kino – bei der 5. Musikmeile an der Rathausallee in Norderstedt.

Seit 2015 veranstaltet der „Pact Norderstedt-Mitte“, in dem sich die Eigentümer im Quartier Norderstedt-Mitte organisiert haben, die Musikmeile. Auf der Rathausallee, dem Rathausmarkt, in der Moorbek-Passage und drumherum bekommen 21 Künstlerinnen und Künstler ihre Bühne.

Konzert Norderstedt: Musikmeile – „Handgemachte Musik, keine Plastik-Mucke!“

Stringente Beats, schnörkellose Basslinien, leichte Keyboards, funky Gitarre aus den Sümpfen Louisianas und eine Stimme zwischen aufbrausender Ekstase und trägem Erwachen - dafür stehen Dr. Love Power. Bei der Musikmeile Norderstedt um 21 Uhr im Moorbek Café.

Foto: PACT Norderstedt / atw

„Fünf Stunden Musik an zehn Orten, und das ist alles handgemachte Musik, keine Plastik-Mucke“, sagt Thomas Will, der die Musikmeile mit seinem Agentur-Team organisiert. „Wir freuen uns auf das vielseitige Angebot“, sagt Jan-Göran Schümann, Filialdirektor der Haspa in Norderstedt-Mitte – die Sparkasse unterstützt die Meile schon lange.

Als Gitarren-Akustik-Duo „Hayston & Freitag“, begeistern Jan Hayston und André Freitag durch Cover-Interpretationen und lassen tief in die Hitschmiede der 50er- bis 70er-Jahre blicken.

Foto: PACT Norderstedt / atw

Es gibt 600 Eintrittskarten. Die kleinste Bühne bietet mit zirka 50 Plätzen die Buchhandlung am Rathaus, direkt am Rathausmarkt. Dort gibt die Band „House on a Hill“ von 20.15 Uhr an für zwei Stunden den Ton an. Bei der Haspa treten von 18 bis 20.15 Uhr die Band „Latin Fever“ und von 21 bis 23 Uhr „Stew’s Haggis“ mit Irish Folk auf.

Vorverkauf gestartet: 600 Eintrittskarten sind nur zu haben

Groovy Tuesday aus Norderstedt - von den Beatles über Foreigner bis hin zu aktuellen Hits aus den Charts spielt die Band für jeden etwas.

Foto: PACT Norderstedt / atw

Im Moorbek Café tritt um 18 Uhr Anne Holmok am Piano auf (Rock, Pop, Jazz, Soul), die zum ersten Mal auf der Musikmeile spielt, im „Weltladen unter dem Schirm“ am Rathausmarkt spielt um 18 Uhr „Rock on Schalom“, die Band der Vicelin-Schalom-Kirche, und in der Itzehoer Versicherung an der Rathausallee gleichzeitig das Duo „Schiedbüddel“.

An allen Spielorten treten jeweils zwei Musik-Ensembles hintereinander auf, bis um 23 Uhr der Saft abgedreht wird. Einzig im Spectrum-Kino könnte es länger gehen, wenn dort „Heyston & Freitag“ von 22.15 Uhr an auf Oldie-Tour gehen. „Dort stören wir niemanden“, sagt Thomas Will.

Konzert Norderstedt: Cover-Songs von Westernhagen

Die Band „Pfefferminz“ spielt Westernhagen-Cover - um 21.15 Uhr in der Norderstedter Bank.

Foto: Mamarazzi

Neu auf der Musikmeile sind Alessandro Galas und „Purpura“, die beide in Lencis Restaurant auftreten. Alessandro Galas (Hits aus Deutschland, Lateinamerika und Spanien) eröffnet um 18.30 Uhr, „Pupura“ (Jazz, Soul) folgt um 21.15 Uhr.

Gitarrist Tilo von "Tramper" - der energetischen Gute-Laune-Folk-Rock Band aus dem Norden - um 20.45 Uhr bei der Itzehoer Versicherung.

Foto: PACT Norderstedt / atw

Zum ersten Mal dabei ist auch die Norderstedter Band „Kundeo“ (Landpop handgemacht), die nach der ebenfalls aus Norderstedt kommenden Band „Groovy Tuesday unplugged“ (Gitarre) in der Norderstedter Bank spielt. Für gute Stimmung will auch die Band „Pfefferminz“ mit Coversongs von Marius Müller Westernhagen sorgen.

5. Musikmeile, Sa, 1.7., 18.00–23.00, Rathausallee, Norderstedt-Mitte, Karten 16 Euro im VVK unter www.eventim.de, im Ticket-Corner unter 040/30987123, 20 Euro Abendkasse