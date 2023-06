Die "Ampel" entscheidet: Tangstedt hat einen neuen Bürgermeister

Tangstedt. In gewisser Weise war es ein offenes Geheimnis. In Tangstedt hatten sich vor der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung mit den Grünen, der SPD und der FDP drei der vier Fraktionen dazu entschlossen, gemeinsam einen Bürgermeister zu wählen. Und zwar nicht Amtsinhaber Jürgen Lamp (CDU), sondern den Freidemokraten Jens Kleinschmidt. Diese Absicht war mehr oder weniger offen kommuniziert worden. Und doch musste die Abstimmung erst einmal stattfinden, zudem in geheimer Wahl.

Der Ausgang entsprach dann der Prognose: Kleinschmidt, übrigens der einzige Kandidat außerhalb der CDU, der ein Direktmandat erlangt hatte, erhielt die 13 Stimmen der „Ampel“, Lamp lediglich jene neun seiner Partei. Als das Ergebnis feststand, ging der Unterlegene sofort zum Gewinner, gratulierte ihm. Später ehrte Kleinschmidt den Vorgänger – und, so sieht es das Protokoll vor, verpflichtete ihn wie alle anderen Gemeindevertreter für die kommenden fünf Jahre.

Das verfolgten weit über 100 Bürgerinnen und Bürger, wie so oft war eine Sitzung in Tangstedt sehr gut besucht. Im Ort ist das Interesse an der Politik vergleichsweise hoch, die Wahlbeteiligung war so auch zehn Prozent über dem Landesschnitt. Das hatte Lamp in seiner Begrüßung lobend erwähnt, die einleitenden Worte des 67 Jahre alten pensionierten Polizeihauptkommissars waren so etwas wie eine kleine Bilanz.

„Ich habe es sehr gern gemacht, es hat mir Spaß gemacht“, sagte er unter anderem. Später, als er und Kleinschmidt sich vorstellten, bekannte der Christdemokrat: „Ich habe irre viel gelernt durch meine Bürgermeister-Tätigkeit.“

Tangstedt: Der neue Bürgermeister arbeitet als Busfahrer

Jürgen Lamp, das ist bekannt, hat viel Zeit investiert in das Ehrenamt. Und er hätte gerne weitergemacht. Tangstedt ist eine arbeitsintensive Gemeinde, so hat es in den letzten fünf Jahren 156 Sitzungen der Gremien gegeben. Jens Kleinschmidt kennt das aber durchaus, er war zuletzt schon Stellvertreter von Jürgen Lamp. Der 55-Jährige arbeitet als Busfahrer, hat zudem einen Veranstaltungsservice. In der Sitzung sah man ihn auf Krücken, er ist derzeit noch gehandicapt, musste sich am rechten Knie einer Meniskus-OP unterziehen.

Die CDU verzichtete darauf, einen stellvertretenden Bürgermeister zu nominieren. Daher wurden Frank Zscherpe (Grüne) und Johannes Kahlke (SPD) in diese Positionen gewählt. Auch die Vorsitzenden der Ausschüsse stehen fest. Zscherpe behält den Bauausschuss, den Planungs- und Umweltausschuss leitet Arne Müssig (CDU), Anke Borisow von der SPD den Finanzausschuss, und Marcus Bönning (FDP) den Zentralausschuss.