Joja Wendt kommt mit seinem Programm „Stars on 88 Part II“ am Sonnabend in die „TriBühne“ Norderstedt.

Norderstedt. Große Enttäuschung und Entrüstung bei 120 Fans von Joja Wendt, die sich auf das Konzert des Pianisten am Sonnabend in der „TriBühne“ in Norderstedt gefreut hatten. Sie kauften Eintrittskarten, die es tatsächlich gar nicht gab. Und das kam so.

Wendt spielt am Sonnabend sein Programm „Stars on 88 - Part II“ in der „TriBühne“. Der Veranstalter „River Concerts“, der den großen Saal der „TriBühne“ gemietet hatte, nutzte bei der Ticket-Vergabe einen veralteten Sitzplan. Der ist aber seit dem großen Wassereinbruch in der „TriBühne“ 2022 nicht mehr gültig.

Konzert: Panne – Joja Wendt-Fans müssen in Norderstedt draußen bleiben

Der alte Plan umfasste 800 bis 830 Plätze. Durch die Sanierung der „TriBühne“ stehen derzeit nur noch 710 Plätze zur Verfügung. Bereits bei einem anderen Konzert mit einem anderen Veranstalter gab es durch den gleichen Fehler großen Unmut beim Publikum. Schließlich mussten die Menschen vor der „TriBühne“ wieder nach Hause geschickt werden.

„Wir werden am Sonnabend unser Personal umfassend aufstocken, um die Besucherinnen und Besucher, die mit Recht verärgert sind, gut und schnell betreuen zu können, obwohl wir nicht Veranstalter sind. Der will aber auch mehr Personal schicken“, heißt es von der Projektleitung der „TriBühne“. Außerdem habe man dem Veranstalter die Möglichkeit eines Zusatz-Konzerts angeboten, das jedoch wurde von „River Concerts“ abgelehnt.

Veranstalter arbeitete mit dem falschen Saalplan

In einem langen Brief an „liebe Fans und Freunde von Joja Wendt“ hat sich der Veranstalter zu der Panne geäußert: Eine gänzliche Absage des Konzerts für Joja Wendt käme nicht infrage, weil er unbedingt für seine Norderstedter Fans spielen wolle.

Doch für jene Fans, die am Sonnabend keinen Platz mehr in der „TriBühne“ finden, bedeutet die Panne nun auch Glück im Unglück. Denn Joja Wendt möchte sie ganz besonders entschädigen für all den Ärger: Die Norderstedter Fans seien zu einem einmaligen Privatkonzert in seinem Hamburger Studio eingeladen. „Bitte bewahren Sie Ihre gültigen Tickets gut auf“, heißt es dazu.

Konzert: Wendt gibt für Betroffene ein exklusives Studiokonzert

Diese Eintrittskarten des Wendt-Konzertes in der „TriBühne“ sind betroffen – und gleichsam Eintrittskarten zum Privatkonzert: die Bereiche Parkett links, Reihen 1-3, Parkett Mitte, Reihen 1-3, Parkett rechts, Reihen 1-3, Seite links, Reihen 9-15, und Seite rechts, Reihen 9-15. Die genauen Platzangaben stehen auf den Eintrittskarten.

Die Tickets der genannten Bereiche können aber auch beim Kundenservice von CTS Eventim oder MyTicket zurückgegeben werden. Wer weder Privatkonzert, noch Erstattung möchte, kann auch zum Konzert in der „TriBühne“ erscheinen. „Dort werden wir unser Möglichstes tun, Sie im Saal auf eventuell unbelegte Plätze umzusetzen, deren Ticketinhaber nicht zum Konzert erschienen sind. Ohne Gewähr auf Verfügbarkeiten“, teilt „River Concerts“ mit.

Kontakt zum Veranstalter „River Concerts“ unter info@riverconcerts.de oder unter www.riverconcerts.de