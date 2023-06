Henstedt-Ulzburg: „Nimm dich nicht so wichtig“ – rät der Bürgervorsteher

Gemeindevertretung in Henstedt-Ulzburg beginnt ihre Arbeit. Das sind die wichtigsten Personalien für die nächsten fünf Jahre.

In Henstedt-Ulzburg hat sich die Gemeindevertretung zur konstituierenden Sitzung nach der Kommunalwahl getroffen. Einstimmig wurde Henry Danielski (CDU) wieder zum Bürgervorsteher gewählt.

Henstedt-Ulzburg „Nimm dich nicht so wichtig“ – das rät der Bürgervorsteher

Henstedt-Ulzburg. „Sehr viele unbekannte Gesichter“: Das fiel Henry Danielski sofort auf, als er bei der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung in Henstedt-Ulzburg den Blick durch den großen Saal des Bürgerhauses schweifen ließ. Der bisherige und auch künftige Bürgervorsteher – der CDU-Politiker wurde einstimmig wieder gewählt – entschied sich daher, alle anwesenden Fraktionsmitglieder von Union, Grünen, SPD, FDP, BFB und WHU namentlich einzeln aufzurufen. Fast wie in der Schule, alle standen nacheinander auf, drehten sich in alle Richtungen zur Begrüßung und setzten sich wieder.

53 Mitglieder hat das höchste Gremium des Ortes nun, 20 mehr als noch vor fünf Jahren – das Wahlergebnis mit sämtlichen Direktmandaten für die CDU und vielen Ausgleichsmandaten führte dazu. Teilweise vollzieht sich auch ein Generationswechsel. So wurde SPD-Urgestein Horst Ostwald nach 37 Jahren verabschiedet, genauso wie Karin Honerlah von der WHU, die der Gemeindevertretung 20 Jahre angehörte, immerhin aber die Interessen Henstedt-Ulzburgs noch in der WZV-Verbandsversammlung vertreten wird (die Juristin gilt als scharfe Kritikerin des Wege-Zweckverbands).

„Nimm dich nicht so wichtig, das müssten wir uns vielleicht alle irgendwann mal sagen. Für die anderen da sein, ihnen zuhören, helfen, wenn es notwendig ist“, so beschrieb Danielski seinen Auftrag als Bürgervorsteher, ehe er alle Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter per Handschlag vereidigte.

Mit 53 Mitgliedern ist die Gemeindevertretung von Henstedt-Ulzburg so groß wie nie.

Foto: Christopher Mey

Aus den Reihen der Fraktionen kommen auch seine Stellvertreter – Rudi Hennecke (SPD) führt diese Tätigkeit weiter, und Ute Kubath (Grüne) kommt hinzu, wenn auch erst im zweiten Wahlversuch, nachdem sie bei einer geheimen Abstimmung durchfiel. Bürgermeisterin Ulrike Schmidt hat drei Stellvertreterinnen – das Rathaus bleibt weiblich geprägt. Nacheinander gewählt wurden Claudia Meyer (CDU), Doris Dosdahl (Grüne) und Nadine Braasch (SPD).

Henstedt-Ulzburg: Neue Strukturen in der Ortspolitik – mehr Effizienz erhofft

Und dann entschieden sich die Fraktionen auch, die Struktur der Ausschüsse zu verändern. Zur Erinnerung: 2018 war der Umwelt- und Planungsausschuss aufgelöst wurden, es entstanden ein Planungs- und Bauausschuss, der Umwelt- und Naturausschuss sowie dann auch der Sonderausschuss für den Neubau des Alstergymnasiums.

Jetzt sorgten CDU, SPD, BFB und FDP mit ihren Stimmen für eine Neuordnung: Der Planungs- und Bauausschuss verschwindet wie auch auch das Gremium für den Schulneubau, dafür gibt es nun einen Bauausschuss für alle großen Vorhaben der Gemeinde (inklusive Alstergymnasium), zudem einen Planungs-, Ortsentwicklungs- und Mobilitätsausschuss unter anderem für übergeordnete Bauleitverfahren, privaten Wohnungs- und Gewerbebau, Verkehr und ÖPNV.

Und der bisherige „Sozial-, Senioren- und Gleichstellungsausschuss“ hat jetzt auch die Zusätze „Integration und Inklusion“. All das soll die Effizienz erhöhen und die Arbeitsbelastung verringern. In der Vergangenheit haben sich derartige Hoffnungen indes als trügerisch erwiesen.

Die Vorsitzenden: Anja Hampel (Grüne, Hauptausschuss), Christiane Schwarz (WHU, Finanz- und Wirtschaftsausschuss), Christian Schäfer (SPD, Bildungs-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss), Christian Deanovic (CDU, Sozial-, Senioren-, Integrations-, Inklusions- und Gleichstellungsausschuss), Leon Schwark (CDU, Planungs-, Ortsentwicklungs- und Mobilitätsausschuss), Dirk Rohlfing (BFB, Umwelt- und Naturausschuss), Patrizia Giuffrida (SPD, Betriebsausschuss), Waldemar Bianga (CDU, Feuerwehrausschuss), Tobias Gerdtz-Daßelaar (FDP, Bauausschuss).