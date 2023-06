Norderstedt. Hunderte Altreifen gammeln in Norderstedt, nahe der Autobahn 7, auf einem Feldweg vor sich hin. Die Polizei hat zwei landwirtschaftliche Anhänger mit dem Sondermüll jetzt entdeckt und sucht nach den Verantwortlichen für diese illegale Müllablagerung.

Die Anhänger stehen zwischen den Straßen Am alten Klärwerk in Norderstedt und der Straße Im Hagen in Bönningstedt, etwa 100 Meter westlich der Autobahn 7. Die Polizei vermutet, dass die beiden Anhänger vielleicht schon seit Jahren hier stehen. Die angebrachten grünen Kennzeichenschilder aus dem Kreis Segeberg und Kreis Plön seien so alt, dass sich ein Halter nicht mehr ermitteln lasse.

Polizei Norderstedt. Umweltfrevel – hunderte Altreifen illegal an Feldweg entsorgt

Mehrere Hundert der Reifen wurden auf zwei Anhängern verteilt stehengelassen.

Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg

Der Zustand der Anhänger lasse auch darauf schließen, dass die Altreifen vor langer Zeit hier abgelagert wurden und bisher unentdeckt geblieben sind. Die Umweltermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg haben die Anhänger entdeckt und suchen nun Zeugen, die Angaben zur möglichen Herkunft oder zur Stehdauer geben können. Hinweise an die Beamten unter 04551/884 34 40.