Foto: Fox on the run

Das House of Superfreunde an der Ochsenzoller Straße in Garstedt bietet unter anderem zwölf verschiedene Biere aus dem Zapfhahn.

Außen-Gastronomie Biergärten & Co. in Norderstedt – fünf Tipps für den Sommer

Norderstedt. Ein kaltes Getränk unter freiem Himmel, ob nun Bier, Lillet Wild Berry, Weißweinschorle, Caipirinha oder eine Limo – jetzt ist Hochsaison für Biergärten und alle anderen Locations, in denen Gäste draußen gemütlich zusammensitzen können. Und das ist auch in Norderstedt möglich. Hier sind fünf Tipps aus der Abendblatt-Redaktion für diesen Sommer.

Der neueste Biergarten in Norderstedt: House of Superfreunde

Eröffnet 2022, haben die „Superfreunde“ ihren Schwerpunkt in der Vielfalt der Biere. Neben eigenen Kreationen gibt es stets zwölf gezapfte Gebräue, die auch immer wieder wechseln. Die Küche bereitet mal Burger, Sandwiches oder wie derzeit Pizza zu, alles gibt es auch vegan. Sowohl geräumiger Innenbereich als auch ein Biergarten, dazu oft Sonderaktionen.

Infos: Ochsenzoller Straße 103, house-of-superfreunde.com

Geöffnet: Mi bis Sbd 16-23 Uhr, So 12 bis 18 Uhr

Zwölf Biere aus dem Zapfhahn, Weine, alkoholfreie Getränke

Küche Mi+Do 18 bis 22 Uhr, Fr+Sbd 16 bis 22 Uhr, So (kleine Küche) 12 bis 18 Uhr

Aktuell: Currywurst (vegan), Pizza (vegan oder mit Fleisch), Fingerfood

Keine Barzahlung

Reservierung möglich

Das einzige Brauhaus der Stadt: Hopfenliebe

Das erste und einzige Brauhaus in Norderstedt ist meist sehr gut besucht. Es gibt viele Tische im Außenbereich. Je nach Tageszeit ist eine Reservierung ratsam. Highlight sind die fünf eigenen Biere, die für die Stadtteile stehen. Weitere (Craft-) Biere gibt es vom Fass oder als Flasche. Die Küche kann es auch deftig mit Steak, Flammkuchen oder Pannfisch, liefert eine gute Grundlage.

Infos: Rathausallee 60, hopfenliebe.de, Instagram @hopfenliebe_brauhaus

Geöffnet: Di bis Do, 16 bis 23 Uhr, Fr+Sbd 16 bis 1 Uhr

Elf Biere vom Fass (zwei alkoholfrei), weitere Craft-Biere, Wein, Longdrinks, alkoholfreie Getränke

Küche 17 bis 21.30 Uhr

Aktuell: Spargel- und Erdbeerkarte, dazu weitere Gerichte (auch vegan/vegetarisch) wie u. a. Burger, Flammkuchen, Matjes, Pannfisch, Roastbeef, Rumpsteak, Thai-Curry, Salate

Reservierung möglich

Das Brauhaus Hopfenliebe an der Rathausallee mit seiner großen Außenterrasse – hier gibt es unter anderem die fünf Norderstedter Biere vom Fass.

Foto: Christopher Mey

80 Cocktails auf der Karte im Lenci’s

Ein weiterer bekannter Name in der Stadt. Früher beheimatet auf der Rückseite des Kino-Gebäudes, mittlerweile auf der anderen Straßenseite der Rathausallee am Moorbek-Park. Viele Tische, eine weitläufige Terrasse, an warmen Abenden sollte auch hier reserviert werden. Sowohl eine Cocktailbar als auch ein vollwertiges Restaurant.

Infos: Rathausallee 35, lencis.de, Instagram @lencis_restaurant_bar

Geöffnet: Mo bis Do 16 bis 0 Uhr, Fr+Sbd 16 bis 2 Uhr

80 verschiedene Cocktails (auch alkoholfreie) und Longdrinks, Haus- und Flaschenweine, Biere vom Fass und Flaschenbiere, Heißgetränke, alkoholfreie Getränke

Küche: Pizza- und Burgerkarte, Fleisch vom Grill, Fisch, Pastagerichte, mediterrane Vorspeisen und Salate

Reservierung möglich

Das Lenci's an der Rathausallee ist zugleich Cocktailbar und Restaurant, verfügt über eine weitläufige Terrasse am Moorbek-Park.

Foto: Christopher Mey

Perfekte Aussicht im Stadtpark: Spotz Seeterrassen

Der beste Ausblick, den es in Norderstedt gibt: Früher das Haus am See, mittlerweile umbenannt und mit neuem Konzept. Direkt am See bei der Wasserski-Anlage, punktet das Spotz auch mit seiner Lage. Hier gibt es bei gutem Wetter immer viel zu sehen.

Infos: Schöne Aussicht 6 (Stadtpark-Promenade), spotz-norderstedt.de/seeterrassen, Instagram @spotzwakeboardpark

Geöffnet: ab mittags und bis der Park sich leert (an warmen Sommerabenden länger)

U. a. Bier, Aperol, Hugo, Lillet, Wein, Softdrinks, Kaffee, Tee

Küche: U. a. Pommes, Currywurst, Fish & Chips, Ofenkartoffel, Flammkuchen, Kuchen

Die Spotz Seeterrassen im Stadtpark Norderstedt bieten einen perfekten Blick auf den See und die Wasserski-Anlage.

Foto: Christopher Mey

Schmuggelstieg: Vom Brunch bis zum Abend auf der Terrasse im Cup & Cino

Vom Frühstücksbüffet bis zum Cocktailabend: Das Cup & Cino am Schmuggelstieg spricht unterschiedliche Gruppen von Gästen an. Seit vielen Jahren am Rande des Einkaufsquartiers gelegen, gibt es hier eine große Außenterrasse, sowohl sonnig als auch mit Schatten.

Infos: Ohechaussee 11, cupcino-norderstedt.com, Instagram @cupcino_norderstedt

Geöffnet: Di bis Do 10 bis 23 Uhr, Fr+Sbd 10 bis 0 Uhr, So 10 bis 21 Uhr

U. a. 22 Cocktails (auch alkoholfreie), Longdrinks, Softdrinks, Bier vom Fass, Wein, Aperol, Hugo, Lillet, heiße Getränke, Ice Drinks

Küche: U. a. Flammkuchen, Pizza, Baked Potato, Burger, Pastagerichte, Schnitzel, Kuchen

Reservierung möglich