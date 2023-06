Polizei Bad Segeberg: Diebe stehlen teure Motorräder und ein E-Bike

In der kleinen Gemeinde Traventhal wurde am hellichten Tag in einen Schuppen eingebrochen. Polizei sucht Zeugen.

BadSegeberg/Traventhal. Diebe waren Bad Segeberg und Traventhal unterwegs und haben Motorräder und ein E-Bike gestohlen. Dafür wurde auch eine Garage aufgebrochen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die bei den Ermittlungen helfen können.

In der kleinen Gemeinde Traventhal, gelegen fünf Kilometer südlich von Bad Segeberg, wurde am Montag, 12. Juni, ein Motorrad und ein E-Bike gestohlen. Zu dem Diebstahl kam es an der Straße Brookredder, am hellichten Tag.

Unbekannte stahlen zwischen 08.45 und 17.50 eine Suzuki GSX 1300 BK mit Segeberger Kennzeichen aus einem Carport. Das schwarze E-Bike des Herstellers „Specialized“ wurde aus einem Schuppen gestohlen.

Polizei Schleswig-Holstein: Diebe stehlen teure Motorräder und ein E-Bike

Eine Yamaha YZF-R1 (Archivbild) wurde in Bad Segeberg gestohlen. Die entwendete Maschine war blausilber lackiert.

Foto: Viktor4ik / Getty Images

In Bad Segeberg wurden zwischen dem 5. und dem 12. Juni zwei Motorräder gestohlen. Die Täter brachen in eine Garage an der Moltkestraße ein, die sich auf einem Hinterhof befindet. Die Täter entwendeten hier eine blausilberfarbene Yamaha YZF-R1 und eine weiße Suzuki GSX-R1000. Beide Motorräder hatten Segeberger Kennzeichen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamtinnen und Beamten suchen Zeugen und bitten unter 04101/2020 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder größeren Fahrzeugen, die zum Abtransport der Motorräder genutzt worden sein dürften.