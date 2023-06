Lena Goldnick vom Hornbroker Hof in Nehms ist für den wichtigsten Landwirtschaftspreis nominiert. Was ihr Erfolgsrezept ist.

Landwirtin Lena Goldnick mit ihrem Mann Christoph: Die Agrarökonomin und Betreiberin des Hornbroker Hofes in Nehms hat die Chance, Deutsche Landwirtin 2023 zu werden.

Nehms. Erdbeeren, Eier, Spargel – Lena Goldnick führt den Hornbroker Hof in Nehms im Kreis Segeberg bereits in der 4. Generation – und sie hat den Familienbetrieb im innovativen Ideen zu einem stattlichen landwirtschaftlichen Unternehmen in Norddeutschland aufgebaut. Das sorgt auch überregional für Aufsehen: Deswegen hat sie jetzt gute Chance zur deutschen Landwirtin des Jahres 2023 gewählt zu werden.

Goldnick ist eine von 21 Landwirtinnen und Landwirten in Deutschland, die in die Endauswahl des „Ceres Award 2023“ gekommen sind. Der Preis richtet sich an alle Landwirte im deutschsprachigen Raum, die mit ihrem Betrieb einen besonders innovativen und nachhaltigen Weg gehen.

Kreis Segeberg: Mit dem Klima-Ei zum Titel Deutschlands Landwirtin 2023?

Familie Goldnick feiert im Hühnerstall das Klima-Ei - das erste klimaneutral produzierte Ei der Republik.

Foto: Hornbroker Hof

Der mit 27.000 Euro dotierte Preis ist die höchste Auszeichnung in der Landwirtschaft und wird von „agrarheute“, dem führenden landwirtschaftlichen Fachmedium aus dem Deutschen Landwirtschaftsverlag verliehen. Schirmherr des Preises ist der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied.

In der Begründung für Goldnicks Nominierung heißt es: „Was für eine Entwicklung: Früher war der Hornbrooker Hof ein kleiner Hühnerhof, heute gehört er zu den größten Bio-Eierproduzenten im Norden Deutschlands.“ Und nicht nur das: Lena Goldnick produziert aus Überzeugung das erste klimaneutrale Ei Deutschlands. Dafür werden auf dem Betrieb alle CO2-Emissionen der Produkte erfasst und reduziert, wo es nur geht. Restliche Emissionen gleicht die Unternehmerin über Projekte aus.

Erdbeeren und Spargel machten den Hof in der Region bekannt

Neben den Hühnern und ihren Eiern, ist der Hornbroker Hof in der Region aber vor allem durch seine Erdbeeren und den Spargelbekannt. Mehr als 400 Mitarbeiter kümmern sich um die Erdbeerernte und die Versorgung der gut 100 Verkaufsstände in der Region.

„Vor über 70 Jahren setzten meine Ur-Großeltern den Grundstein für das, was uns heute ausmacht“, beschreibt Lena Goldnick ihren Hof im Internet. „Worüber wir so stolz sind und was wir jeden Tag leben: Leidenschaft für die Landwirtschaft, die Liebe zum Tier und die Verantwortung für die Natur.“

Tradition bewahren und die Zukunft mit modernster Technik angehen

Die Agrarökonomin Lena Goldnick betreibt den Hof gemeinsam mit ihrem Mann Christoph, der Ingenieur ist. Die Eltern von Goldnick stehen den beiden immer noch beratend zur Seite. „Wir wollen das Lebenswerk meiner Familie fortführen“, so Lena Goldnick.

„Tradition ist wichtig und nicht wegzudenken, aber natürlich wollen wir auch mit der Zeit gehen.“ Mit modernster Technik wolle man den Hof in die richtige Richtung lenken. „Wir stehen für nachhaltige Landwirtschaft, Tierhaltung mit Liebe und Verstand.“

Kreis Segeberg: Juroren des „Ceres Award“ begutachten Hornbroker Hof

Und so geht es mit dem „Ceres Award 2023“ nun weiter: Aktuell brechen Juroren auf, um sich vor Ort ein Bild der 21 Finalistenbetriebe zu machen. Lena Goldnick ist in der Kategorie „Unternehmerin“ eine von drei Nominierten in Deutschland. Außerdem gibt es noch die Kategorien Ackerbauer, Energielandwirt, Junglandwirt, Rinderhalter, Schweinehalter und Geflügelhalter.

Aus den Kategoriensiegern wird anschließend der Gesamtsieger, der Landwirt oder die Landwirtin des Jahrs gewählt. Die Preisverleihung mit Gästen aus Landwirtschaft und Politik ist für den 24. Oktober in Berlin geplant.