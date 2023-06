Veranstaltungen: Joja Wendt spielt die Stars on 88 – und andere Tipps

Joja Wendt kommt mit seinem Programm Stars on 88 Part II in die "TriBühne" Norderstedt.

Kreis Segeberg. Der Klaviervirtuose Joja Wendt überrascht in der „TriBühne“ mit einem poppigen Programm. Die beliebte Kinder-Band Radau! spielt beim Kinderfest „Ramba Zamba“ im Stadtpark Norderstedt. Ilja Richter liest aus seinen Erinnerungen im Margarethenhoff in Kisdorf. Es gibt noch viele weitere Tipps für Veranstaltungen, die man in Norderstedt, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Bad Bramstedt oder anderswo im Kreis Segeberg in den kommenden Tagen und Wochen erleben kann.

Stocksee: Messe „Park & Garden“ auf Gut Stockseehof

Gut Stockseehof.

Foto: Mike Holey

Auf dem Gut Stockseehof steigt vom 8. bis 11. Juni die Messe „Park & Garden – Country Fair“. In dem Park und auf der Hofanlage präsentieren Aussteller ihre Pflanzen, außerdem Accessoires für den Garten, zum Beispiel handgefertigte Strandkörbe, antikisierende Gartenbrunnen, handgeschmiedete Gartengeräte oder Mähroboter. Es wird auch Kunsthandwerk und Mode gezeigt, und natürlich gibt es auch sehr viel zu essen. „Mein Garten im Klimawandel“ ist das Motto der diesjährigen Messe. (HA)

Park & Garden, Do 8. bis So 11.6., Do. bis Sa. 10-19 Uhr, So. 10-18 Uhr, Gut Stockseehof, Stocksee 1, Stocksee. Eintritt: 15 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16. J. frei. Mehr unter www.stockseehof.de

Veranstaltungen Norderstedt: Stempeln und Stanzen in Garstedt

Handmade in Garstedt: Christin Büchel (l.) ist mit Leidenschaft dabei, wenn sie Stempeln und Stanzen darf

Foto: Stadtbücherei Garstedt

Christin Büchel ist mit Leidenschaft dabei, wenn sie kreativ tätig sein kann. Stempel und Stanzen haben es ihr besonders angetan. In der Stadtteilbücherei Garstedt zeigt sie unter dem Motto „Handmade in Garstedt“ wie man mit einfachen Mitteln kleine Geschenke, Gutscheine, Grußkarten und noch vieles mehr gestalten kann. (HA)

Handmade in Garstedt, Do, 8.6., 17.00, Stadtbücherei Garstedt, Europaallee 36, kostenfrei, um eine Spende wird gebeten. Anmeldung unter stb-garstedt@norderstedt.de oder 040/523 18 08

Norderstedt: Sicherheit für PC & Notebook

Wer im Internet unterwegs ist sollte seine Daten und seinen Rechner gut schützen. Das „PCafé“ des DRK zeigt, wie das geht.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa-tmn

Computersicherheit hat in den letzten Jahren stetig an Bedeutung gewonnen – die eigenen Daten schützen und Viren abwehren, die das schnelle Arbeiten von Programmen auf dem Rechner behindern. In einer dreistündigen Veranstaltung wird im „PCafé“ des DRK Norderstedt gezeigt, wie man Computer vor Diebstahl und Missbrauch schützt sowie Viren und Trojaner abwehrt. Computeranfänger sind die Zielgruppe, wer weitere Unterstützung wünscht, kann zur persönlichen Beratung ins „PCafé“ kommen.

Datensicherheit, Fr, 9.6., 9.30-11.30, „PCafé“, Kielortring 51, Kosten: 5 Euro, Anmeldung unter 040/523 18 26 oder 040/32 04 94 00, info@drk-norderstedt.de oder pcafe@wtnet.de

Norderstedt: Krimiautor Krischan Koch liest im Stadtpark

Autor Krischan Koch, hier bei einer früheren Lesung im Stadtpark.

Foto: Heike Linde-Lembke

Der bekannte Hamburger Krimiautor Krischan Koch kommt für eine ganz besondere Lesung nach Norderstedt. Und zwar wird er unter freiem Himmel lesen, im Bustan, dem biblischen Wein- und Obstgarten im Stadtpark. Koch liest aus „Schnappt Scholle“ vor, dem elften Band seiner Fredenbüllkrimi-Reihe. Die Lesung findet im Rahmen der Reihe „Freitags um sechs“ statt.

Lesung mit Krischan Koch, Fr, 9.6., 18 Uhr, Bustan im Stadtpark. Eingang und Parkplatz: Am Kulturwerk 1, Norderstedt. Eintritt: 11 Euro, Vvk. online bei der Stadtpark Norderstedt GmbH und auch bei Ticket Corner in Norderstedt, Rathausallee 60

Bad Bramstedt: Leidenschaftliche Weltmusik im Schloss

Leidenschaftliche Weltmusik spielt die Formation "Coeur Balla" im Schloss Bad Bramstedt.

Foto: Coeur Balla / Kleine Bühne

Voller Leidenschaft und Spielfreude präsentiert „Coeur Balla“ einen Weltmusikmix aus temperamentvollen Balkanrhythmen, mitreißender Gypsymusik, skandinavischen Tangos und Walzern und eigenen Stücken. Dabei erklingt schon mal nach einem albanischen Liebeslied ein feuriger Hochzeitstanz, bevor es zur Abkühlung in finnische Wälder geht. Die Kleine Bühne lädt zum Konzert ins Schloss!

Coeur Balla, Fr. 9.6., 20.00, Schloss Bad Bramstedt, Karten 21/18 Euro, VVK Buch und Medien unter 04192/906 06 00 oder Amt zum Glück unter 04192/506 27

Alveslohe: Tropische Genüsse mit feinstem Rum

In die Welt der edlen Rum-Sorten entführt ein Workshop der VHS Alveslohe.

Foto: ATW Norderstedt

In einem Workshop der Volkshochschule Alveslohe kann man sechs sehr charaktervolle Rum-Sorten kennenlernen, die nichts mit der üblichen Longdrink-Zutat zu tun haben. Herkunft, Tradition und Herstellung von Frischsaft- und Melasse-Rum wird erklärt. Düfte und Aromen kann man bei einer Verkostung erleben.

Rum-Workshop, Fr, 9.6., VHS Alveslohe, Bahnhofstraße 2, Kursgebühr 33 Euro (Kurs-Nr. AT35.38), Anmeldungen unter 04193/755 30 00 oder www.vhs-henstedt-ulzburg.de

Kaltenkirchen: Kunstausstellung in der „Galerie, die Gutes tut“

Markus Ryschka (Mitte) ist Autist und Hobbykünstler und hat seine Werke bereits bei vorigen Ausstellungen von Marco Kreuzaler (l.) gezeigt.

Foto: Annabell Behrmann

Weinhändler Marco Kreuzaler hat „Die Galerie, die Gutes tut“ ins Leben gerufen und veranstaltet in seinem Lager in Kaltenkirchen regelmäßig Kunstausstellungen. Diesmal mit drei jungen Männern. Sie wollen mit ihren aktuellen Arbeiten zeigen, dass trotz eines schwierigen Starts ins Leben die Zukunft positiv sein kann. Dafür sind ein eiserner Wille, Kreativität und vielleicht auch ein wenig Unterstützung hilfreich. Die Künstler werden um Malerin Gillette Lilienthal ergänzt. Sie wird während der Veranstaltung vor den Augen der Besucherinnen und Besucher die kürzlich verstorbene Tina Turner im XXL-Format malen.

Kunstausstellung, Sa, 10.6., 14.00–18.00, House of Wines, Grashofstraße 5, Kaltenkirchen, Eintritt frei

Henstedt-Ulzburg: Tag der offenen Tür im Jugendzentrum Tonne

Das Jugendzentrum Tonne in Henstedt-Ulzburg lädt zum Tag der offenen Tür ein.

Foto: Gerald Matzka / dpa

Egal, ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene – das Jugendzentrum Tonne in Henstedt-Ulzburg bietet einen Tag der offenen Tür an und lädt alle herzlich zu einem Besuch ein. Es können verschiedene Aktivitäten ausprobiert werden, wie zum Beispiel über die Slackline laufen oder Spikeball und Wikingerschach spielen. Jugendliche bereiten Bubble-Tea und Crepé zu. Abends ist ein Lagerfeuer mit Stockbrot geplant.

Tag der offenen Tür, Sa, 10.6., 15.00–21.00. Jugendzentrum Tonne, Beckersbergstraße 57, Henstedt-Ulzburg, Eintritt frei

Norderstedt: Revue über Ernst Bader

14 Darstellerinnen und Darsteller bringen die Revue über Schlagertexter Ernst Bader auf die Bühne des Festsaals am Falkenberg. Premiere ist am Sonnabend, 10. Juni.

Foto: Simone Voicu-Pohl

Das Musiktheater-Ensemble der Musikschule Norderstedt unter der Leitung von Simone Voicu-Pohl präsentiert die Revue „Die Welt ist schön, Milord“ – für und über Ernst Bader. Von 1956 bis zu seinem Tod 1999 lebte Bader in Garstedt. Er war einer der bekanntesten Schlagertexter der Wirtschaftswunderzeit. Über 900 Schlager wie „Tulpen aus Amsterdam“, „Heimweh“ oder „Am Tag, als der Regen kam“ stammen aus seiner Feder. Er schrieb unter anderem Texte für Alexandra, Charles Aznavour, Freddy Quinn, Nana Mouskouri und Caterina Valente.

„Die Welt ist schön, Milord – eine Revue für und über Ernst Bader“, Sa+So, 10.6.+11.6., Festsaal am Falkenberg, Langenharmer Weg 90, Norderstedt, Eintritt: 9/ 16 Euro zzgl. Gebühren, Vorverkauf im TicketCorner im Brauhaus „Hopfenliebe“, Rathausallee 60

Norderstedt: Offene Ateliers in Norderstedt

Jolind Kaczmarz vor einem ihrer Aquarelle.

Foto: Heike Linde-Lembke

Die Malerin Jolind Kaczmarz und die Bildhauerin Heidi Koß sind als Mitglieder des Norderstedter Kunstkreises in der Stadt als Künstlerinnen bekannt. Sie beteiligen sich auch an der Schleswig-Holstein weiten Kunst-Aktion „Sommer-Atelier“ und zeigen ihre künstlerischen Arbeiten. lin

Offenes Atelier, Sa+So, 10.+11.06, 11.00–18.00, Friedrichsgaber Weg 414, Eintritt frei

Wildpark Eekholt: Störche hautnah erleben

Im Wildpark Eekholt können Kinder dabeisein, wenn Jungstörche beringt werden.

Foto: Wildpark Eekholt

Die Weißstörche mit ihren Jungtieren stehen im Wildpark an diesem Wochenende im Fokus. Um 11 Uhr treffen sich die Besucher mit einem Tierpfleger am Storchenteich, um dort die Storcheneltern mit ihren Jungtieren zu beobachten. Geplant ist, dass die Jungstörche dort beringt werden und die Zuschauer direkt dabei zuschauen können. Danach kann man die Störche auf der Wiese neben dem Weißen Rotwild erleben.

Weißstörche, So, 11.6., 11.00, Wildpark Eekholt, Stellbrooker Weg, 24598 Heidmühlen. Der Park ist täglich 9 bis 18 Uhr geöffnet, Eintritt: 12,50 Erwachsene, 11,50 Kinder Familienkarte 42,50 Euro

Veranstaltungen Norderstedt: Abschiedsgottesdienst mit Pastor Plümer

Pastor Hans-Christoph Plümer.

Foto: Claas Greite / fmg

Am Sonntag, 11. Juni, nimmt die Norderstedter Emmaus-Kirchegemeinde Abschied von Pastor Hans-Christoph Plümer, der nach 23 Jahren pastoralem Wirken in den Ruhestand geht. Am 11. Juni wird er um 10 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche im Alten Buckhörner Moor in einem Fest-Gottesdienst von Propst Dr. Karl-Heinrich Melzer aus seinem Amt entpflichtet. Nach dem Gottesdienst lädt der Kirchengemeinderat zum Empfang in den Gemeinderäumen. (HA)

Abschiedsgottesdienst, So 11.6., 10 Uhr, Paul-Gerhardt-Kirche, Altes Buckhörner Moor 16-18, Norderstedt

Norderstedt: Oldie-Frühschoppen im Immenhof

Die Band "The Sinners" aus Hamburg spielt beim Frühschoppen des Einkaufszentrums Immenhof.

Foto: The Sinners / ATW Agentur Thomas Will

Die Werbegemeinschaft des Einkaufszentrums Immenhof lädt zum traditionellen Oldie-Frühschoppen ein. Die Band „The Sinners“ wird in diesem Jahr im Innenhof des Centers für beste Unterhaltung sorgen. Frühes Erscheinen sichert die besten Plätze. Dazu gibt’s Geränke zum Anstoßen.

Oldie-Frühschoppen, So, 11.6., 11.00, Einkaufszentrum Immenhof, Poppenbütteler Straße 180, Eintritt frei

Veranstaltungen Norderstedt: Bingo im Seniorentreff Garstedt

Bingo-Nachmittag für Senioren (Symbolbild).

Foto: PixelCatchers / Getty Images

Der Seniorentreff Garstedt organisiert an jedem 2. Dienstag im Monat einen Bingo-Nachmittag für Senioren. Der nächste Termin: 13. Juni. Das engagierte Team des Sozialwerks Norderstedt e. V. (Frau Schröder und Frau Subat) freut sich auf viele Gäste, die bei Kaffee und Kuchen für pauschal 3,00 Euro eine gesellige, spannende und vor allem lustige Zeit verbringen möchten. Der Einsatz pro Bingo-Spiel beträgt 5 Cent. Je mehr Mitspieler, desto höher der Gewinn, den man aber auch gern spenden kann. (HA)

Bingo-Nachmittag, Di 13.6., 14.30 bis 18 Uhr, Seniorentreff Garstedt, Kirchenstraße 53, 3 Euro

Norderstedt: Wie Frau für das Alter finanziell vorsorgen kann

Die Verbraucherzentrale in Norderstedt berät Frauen zum Thema finanzielle Vorsorge.

Foto: Bernd Wüstneck / dpa

Die Erfahrung der Verbraucherzentrale aus der Beratung zeigt: Der typisch weibliche Lebenslauf macht die Altersvorsorge zur Herausforderung. Viele Frauen schränken ihre Arbeitszeit ein, um für die Familie da zu sein. Das bedeutet weniger Einkommen und weniger Spielraum zum Vermögensaufbau. Experte Michael Herte erklärt, wie sich Frauen gut für das Alter absichern können.

Altersvorsorge für Frauen, Di, 13.6., 18.30, Verbraucherzentrale Norderstedt, Rathausallee 38, Eintritt frei, Anmeldung unter norderstedt@vzsh.de oder 040/523 84 55

Ellerau: Krimi-Autor Horst Eckert liest

Der Autor Horst Eckert gilt als Großmeister des Polit-Thrillers - er liest in Ellerau.

Foto: Kathie Wewer

Die Gemeindebücherei Ellerau hat den renommierten Krimi-Autoren Horst Eckert für eine Lesung in die Gemeinde gelockt. Eckerts Wirecard-Thriller „Das Jahr der Gier“ wurde mit den Ebner-Stoll-Preis der Stuttgarter Kriminächte für den besten Wirtschaftskrimi des Jahres 2022 ausgezeichnet. In seinem neuen Krimi „Die Macht der Wölfe“ entführt der „Großmeister des deutschen Politthrillers“ in Regierungskreise nach Berlin.

Lesung Horst Eckert, Mi, 14.6., 19.30, Gemeindebücherei, Højerweg 2, Reservierung unter 04106/754 39

Norderstedt: PCafé erklärt Deutschland-Ticket für Computeranfänger

Das Deutschlandticket kann ganz bequem über das Smartphone bestellt werden.

Foto: Marcus Brandt / dpa

Sowohl Fahrkarten beim HVV als auch das Deutschlandticket kann ganz bequem über das Internet von zuhause aus erworben werden. Gerade viele Seniorinnen und Senioren wissen aber nicht, wie genau das funktioniert. Deswegen bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in seinem PCafé in Norderstedt eine Infoveranstaltung an. Computeranfänger können lernen, wie die notwendige App auf das Smartphone geladen wird und das Ticket gekauft werden kann. Dazu sollte unbedingt das eigene Smartphone mitgebracht werden, ebenso wie Bank- und Kreditkartendaten – für den Fall, dass ein Ticket gleich vor Ort gekauft werden soll.

Infoveranstaltung im PCafé, Mi, 14.6., 9.30–11.30, Kielortring 51, Norderstedt. Kosten: 5 Euro. Um Anmeldung unter 040/523 18 26 (DRK Büro) oder 040/320 49 400 (PCafé) bzw. per E-Mail an info@drk-norderstedt.de oder pcafe@wtnet.de wird gebeten

Kisdorf: Ilja Richter liest im Margarethenhoff

Der Moderator, Schauspieler, Schriftsteller und Regisseur Ilja Richter (70) kommt nach Kisdorf.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Ilja Richter – sein „Licht aus - Spot an!“ aus der Sendung Disco ist unvergessen. Er machte deutsche Fernsehkarriere. Kabarett ist seine zweite Liebe, er sang Georg Kreisler-Lieder und wechselte ans Theater. Mit 70 Jahren hat er ein neues Buch geschrieben: „Nehmen Sie`s persönlich. Porträts von Menschen, die mich prägten“. Richter erzählt von Rudi Carrell, Manfred Krug, Theo Lingen, Dieter Hallervorden, Brigitte Horney und Udo Jürgens.

Ilja Richter, Fr, 16.6, 20.00, Margarethenhoff, Kisdorf, Abendkasse: 22 Euro, Vorverkauf 20 Euro unter tickets@kulturinkisdorf.de

Norderstedt: Krimiautorin Svea Jensen liest im Stadtpark Norderstedt

Angelika Waitschies schreibt unter dem Namen Svea Jensen

Foto: Maya Meiners

„Nordwestschuld“ ist Svea Jensens 4. Krimi aus der Reihe „Ein neuer Fall für die Soko St. Peter-Ording“. Er dreht sich um verschwundene Frauen, Skelettteile am Strand und gefährliche Betrüger aus den Untiefen des Internet. Svea Jensen ist in Hamburg aufgewachsen und lebt und schreibt seit einigen Jahren in Norderstedt, wo man sie besser unter ihrem tatsächlichen Namen Angelika Waitschies kennt.

Lesung, Fr, 16.6, 18.00, Bustan, Stadtpark Norderstedt, Eintritt 11 Euro, Vvk. online bei der Stadtpark Norderstedt GmbH und auch bei Ticket Corner in Norderstedt, Rathausallee 60

Norderstedt: Joja Wendt in der „TriBühne“

Joja Wendt kommt mit seinem Programm Stars on 88 Part II in die "TriBühne" Norderstedt.

Foto: Joja Wendt

Joja Wendt ist Deutschlands erfolgreichster Pianist, niemand erreicht am Flügel ein so großes Publikum wie er. Mit seinem Programm „Stars on 88 Part II“ präsentiert der Klaviervirtuose sein bislang populärstes Programm: Die Zuschauer erwartet ein wilder Ritt durch die Popgeschichte mit überraschenden Neuinterpretationen der bekanntesten Songs von Michael Jackson, den Beatles oder Ed Sheeran.

Joja Wendt, Sa, 17.6, 20.00, „TriBühne“ Norderstedt, Eintritt 48,80/54,15/61,05 Euro, VVK TicketCorner unter 040/30 98 71 23

Norderstedt: Smartphone für Anfänger

Im „PCafé“ in Norderstedt können absolute Anfänger den Umgang mit dem Smartphone erlernen.

Foto: Robert Günther / dpa-tmn

Wer mit dem Smartphone nicht vertraut ist und es lernen möchte, dem bietet das „PCafé“ des DRK Norderstedt gleich zwei Kurse von drei Stunden Länge für absolute Anfänger an. Dabei geht es um die Bedienung des Touchscreens, Benutzung des Adressbuchs, Verbindung mit dem Internet über WLAN, Herunterladen von Apps und vieles mehr.

Smartphone-Kurse, Fr, 16.6., 15.00-18.00, Android-Betriebssystem und Mi, 28.6., 9.30-12.30, Apple Betriebssystem, „PCafé“, Haus Kielort, Kielortring 51, Anmeldung unter 040/523 18 26 oder pcafe@wtnet.de

Henstedt-Ulzburg: ADFC organisiert Tour zum Deutschen Schallplattenmuseum

Das Deutsche Schallplattenmuseum in Nortorf bei Neumünster.

Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Die ADFC-Ortsgruppe Henstedt-Ulzburg organisiert für Sonnabend, 17. Juni, eine kombinierte Zug- und Radtour nach Nortorf. Dort wird der geografische Mittelpunkt Schleswig-Holsteins besucht, außerdem das Deutsche Schallplattenmuseum. Es wird an einer Führung teilgenommen (Eintritt: 9 Euro). Los geht es um 9.30 Uhr am AKN-Bahnhof Ulzburg, die Rückkehr ist für 18 Uhr vorgesehen. Es wird insgesamt etwa 70 Kilometer Rad gefahren, Teile der Strecke werden mit dem Zug zurückgelegt. In Nortorf ist eine Einkehr vorgesehen.

Radtour, Sa 17.6., 9.30, Treffpunkt: AKN-Bahnhof Ulzburg, südlicher Eingang. Die Tour ist kostenlos, es wird aber um Anmeldung bei Tourenleiter Norbert Krebs gebeten: norbert_krebs@web.de bzw. 0160 556 62 35

Norderstedt: Mitsommerabend mit Nordic Sunset

Das Nordic Sunset-Duo aus Norderstedt

Foto: Nordic Sunset Duo

Gela und Dedl – gemeinsam sind sie Nordic Sunset. Ob Folk, Klassik, Klezmer oder skandinavische Liedkultur auf Schwedisch oder Samisch und plattdeutsche Songs – musikalisch passen die beiden in keine Schublade. In Norderstedt präsentieren sie ein lebensfrohes, musikalisches Programm zum Mittsommer, mit Gitarren, Klarinette, Flöte, Saxofon, Akkordeon, Djembe und viel Gesang.

Nordic Sunset, So, 18.6., 19.00 Uhr, Kulturtreff Norderstedt, Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum, Altes Buckhörner Moor 16, Eintritt 12 Euro, Anmeldung bis 15.6. unter 040/60 92 51 03 (AB) oder reservierung@kulturtreff-norderstedt.de

Norderstedt: Kinderfest im Stadtpark Norderstedt

Die Hamburger Band Radau! spielt für die Kinder im Stadtpark Norderstedt.

Foto: Radau! / RADAU!

Im Stadtpark Norderstedt dreht sich am 17. Juni alles um die kleinen Norderstedterinnen und Norderstedter und die Kinderrechte: Beim Kinderfest „RambaZamba – Wir. Feiern. Kinder.“ wird es ein Konzert mit der beliebten Band „Radau!“ geben, außerdem jede Menge Mitmachaktionen, Spiel und Spaß für die Kinder. Aber auch ernste Themen werden angefasst: Das Motto des Festes ist „Gemeinsam für Kinderrechte“.

Ramba Zamba, Sa, 17.6., 11.00-17.00, Stadtpark Norderstedt, Eintritt frei

Großenaspe: Flugvorführungen im Wildpark Eekholt

Eine Sperbereule im Wildpark Eekholt.

Foto: Wildpark Eekholt

Die falknerischen Flugvorführungen im Wildpark Eekholt sind beliebt. Es werden mehrmals täglich Greife, Eulen und andere Vögel auf der Flugwiese zu sehen sein, etwa beim Anflug auf eine Beute-Attrappe. Die Vorführungen werden mit Infos zu den Vögeln, ihrer Lebensweise, ihrem Vorkommen und Jagdverhalten kommentiert. (HA)

Flugschauen, tgl. 11.30, 14 und 16 Uhr, Wildpark Eekholt, Stellbrooker Weg, 24598 Heidmühlen. Der Park ist täglich 9 bis 18 Uhr geöffnet, Eintritt: 12,50 Erwachsene, 11,50 Kinder Familienkarte 42,50 Euro

Norderstedt: Match Börner Open Air

Die HSV-Kultband Abschlach! spielt beim Match Börner Open Air.

Foto: Witters

Zwei Tage voll gepacktes Programm mit Musik und Erlebnis: Das Match Börner Open Air. Freitag spielen Abschlach, Buddy Ogün a.k.a. Mozart, Maggers United und Carsten Pape, Sonnabend Danko Jones, The Subways, Selig, The New Roses, The Jeremy Days, Liedfett und Edelgift. Viele Gitarren, viel Stimmung!

Match Börner Open Air, Fr+Sa, 23.+24.6., 17.30-23.00, Stadtpark Norderstedt, Tagesticket 64,90 Euro zzgl. Gebühren, Ticket für 2 Tage: 114,90 Euro unter www.match-openair.de und auf www.eventim.de

Henstedt-Ulzburg: Sommerkonzert des Rhener Chors und der „Swinging Ladies“

Der Rhener Chor lädt gemeinsam mit den „Swinging Ladies“ aus Norderstedt zum Sommerkonzert.

Foto: Rhener Chor

Der Rhener Chor gestaltet sein diesjähriges Sommerkonzert gemeinsam mit dem Frauenchor Swinging Ladies aus Norderstedt. Miku Kobayashi, die beide Chöre leitet, hat sich ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm für beide Chöre ausgedacht. Dabei werden die Chöre neben Stücken aus dem eigenen Repertoire auch gemeinsame Lieder singen.

Sommerkonzert, Sa, 24.6., 18.00, St. Petrus-Kirche, Norderstedter Straße 22, Eintritt frei, Spenden erwünscht.