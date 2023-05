A7: Rätselhaft: Warum kam der Porsche von der Überholspur ab?

Henstedt-Ulzburg. Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 hat ein 24-jähriger Mann schwere Verletzungen erlitten. Er verunglückte mit seinem Porsche Cayman bei Henstedt-Ulzburg. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch rätselhaft.

Polizei und Rettungsdienst wurden am Donnerstag um 21.17 Uhr auf die Autobahn in Richtung Hamburg gerufen. In Höhe der Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg war der schwarze Wagen vom linken der drei Fahrstreifen abgekommen und nach links gegen die Mittelschutzbetonwand gefahren.

Rätselhaft: Warum kam der Porsche von der Überholspur ab?

Anschließend sei der Porsche über die gesamte Fahrbahn geschleudert und habe sich mindestens einmal im Bereich der Bankette überschlagen, teilte die Autobahnpolizei Neumünster mit. Dort sei der Porsche liegen geblieben.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme sperrte die Polizei den rechten Fahrstreifen. Nach zwei Stunden war die A7 wieder frei. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 80.000 Euro aus.