Was die Besucher der 15. Kunst-und-Kulturwoche in Henstedt-Ulzburg erwartet. Unter anderem: ein sehr wuchtiger Italiener.

Henstedt-Ulzburg. Musik, Kunst, Literatur und jede Menge Lebensfreude: 81 Künstlerinnen und Künstler, verteilt auf 26 Spielorten in der Großgemeinde, präsentiert die 15. Kunst- und Kulturwoche Henstedt-Ulzburg, kurz „KuKuHU“. Von Pfingstmontag, 29. Mai, bis Sonntag, 4. Juni, sind 64 Veranstaltungen geplant, darunter 38 Ausstellungen. Eine stolze Veranstaltungsdichte, die von Initiatorin Ingrid Wacker und ihrem „Kümmerer“-Team organisiert wurde.

Der Start am Pfingstmontag bietet eine Besonderheit, denn zum ersten Mal macht die „KuKuHU“ gemeinsame Sache mit dem Götzberger Mühlenverein: die Eröffnung des Kulturspektakels wird mit viel Musik aller Stilrichtungen auf dem Mühlenhügel am Götzberg gefeiert. „Das ist ein ,KuKuHU’-Beitrag zur 500-Jahr-Feier von Götzberg“, sagt Ingrid Wacker.

Henstedt-Ulzburg: KuKuHU – Eine Gemeinde wird zur Bühne für Kunst und Kultur

Das „KuKuHU“-Organisationsteam mit Renate Krohn (v. l.), Jutta van Gelder, Dietmar Pfotenhauer, Ingrid Wacker, Heidi Hilse, Angela Fischer und Käthe Pfotenhauer hat ganze Arbeit geleistet – ehrenamtlich.

Foto: Heike Linde-Lembke

Sie hat das Literatur-Programm der Kulturwoche zusammengestellt. Zum Götzberger Jubliäum werden beispielsweise am Freitag, 2. Juni, von 16 Uhr an im Götzberger Feuerwehrhaus Hof- und Dorfgeschichten aus der Region gelesen.

Vincent Voss lehrt den „KuKuHU“-Besuchern am Pfingstmontag, 20 Uhr, das Gruseln in der Kulturkate am Beckersberg, während Susanne Nähr und Heide Panterodt am Dienstag, 30. Mai, von 18 Uhr an, ihre fröhliche Ping-Pong-Lyrik im Memorium auf dem Friedhof rezitieren.

Haupt-Lesezeit ist am Mittwoch, 31. Mai, von 18 Uhr an in der Kulturkate mit Literatur und Live-Musik. Aus seinem Buch „Segeberger Geheimnisse“ liest beispielsweise Abendblatt-Mitarbeiter Frank Knittermeier. Imme Demos kommt mit geheimen Geschichten und spielt dazu Klavier, und Holger Steenbock bringt Klassiker aus der Liedermacher-Szene.

Sieben Chöre sind auf einen Schlag zu hören

Mitglieder der Kisdorfer Musikkapelle zeigen hoch, was sie an Holz und Blech draufhaben.

Foto: Heike Linde-Lembke

Auch die Musikerinnen und Musiker, darunter Chöre wie der Kinderchor der Kreuzkirche, der Shanty-Chor Alster-Möwen und Ensembles der Kreismusikschule, stimmen schon ihre Instrumente und üben neue Stücke im Solo, im Duo, Trio, Quartett bis zum Ensemble. Beim „Abend der Chöre“ am Freitag, 2. Juni, in der Kreuzkirche sind gleich sieben Chöre zu hören. Beginn ist um 19.30 Uhr. Ein Folk-, Oldie-, Rock-, Indie- und Schlagerkonzert geben einige Bands am Donnerstag, 1. Juni, von 19 Uhr an im Bürgerhaus.

Die Musik spielt wahrlich überall und ergänzt auch andere Veranstaltungen, seien es nun Vernissagen, Lesungen oder die Kunsthandwerker-Märkte, beispielsweise am Sonnabend, 3. Juni, 12 bis 18 Uhr, und Sonntag, 4. Juni, 11 bis 17 Uhr, im Bürgerhaus am Beckersberg.

Kunst-Ausstellungen eröffnen an vielen Orten in der Gemeinde

Die Malerinnen und Maler Helmut Schmid (v. l.), Gudrun Naujok, Christiane Alegria, Ulrike Janeke, Rolf Krohn, Claudia Kundela und Renate Krohn stellen an vielen Orten in Henstedt-Ulzburg aus.

Foto: Heike Linde-Lembke

Breiten Raum nehmen die Bildermacher auf der „KukuHU“ ein. 17 Hobby-Malerinnen und Malern und der Norderstedter Fotograf Rolf Krohn stellen aus. Krohn eröffnet seine Ausstellung „Alles in Blau“ am Mittwoch, 31. Mai, von 15 Uhr an, bei den Itzehoer Versicherungen.

Weitere Ausstellungen sind quer durch die Gemeinde verteilt, beispielsweise „Querbeet“ von Mona Wolff in der Fürstenhof Senioren-Residenz an der Dorfstraße 12 ab Mittwoch, 31. Mai, 15 Uhr, bis zur Ausstellung „Kinderkunst“ in der Kita an der Beckersbergstraße 55, die am Sonnabend, 3. Juni, von 14 bis 18 Uhr zu sehen ist.

Auch die Kunstwanderung entlang der Hamburger Straße, Treffpunkt Eiscafé Venezia, Ecke Beckersbergstraße, hat es wieder in den „KuKuHU“-Kalender geschafft. Sie findet am Donnerstag, 1. Juni, von 13 Uhr an mit BürgerAktiv Henstedt-Ulzburg statt, und wird von Gudrun Naujok geleitet.

Das Finale der Kulturwoche steigt in der Kulturkate

Der ganze Shantychor Alster-Möwen singt beim „Abend der Chöre“ am Freitag, 2. Juni, in der Ulzburger Kreuzkirche.

Foto: Heike Linde-Lembke

Zum „KuKuHU“-Finale treffen sich viele Beteiligte am Sonntag, 4. Juni, von 18 Uhr an in der Kulturkate am Beckersberg 40. Geplant sind kleine Konzerte, darunter „Kopfkino 2 – noch bässer“, das Trio Beauty and the Beat, das Duo Bebensee Schefe „op platt“ und das 15. „KuKuHU“-Lied von Hans-Jürgen Bebensee. Ingrid Wacker lässt die 15. „KuKuHU“ noch einmal Revue passieren.

Bei den meisten Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Dafür sorgen die zahlreichen Banken und Firmen aus der Region, die sich als Sponsoren betätigen. Aber auch der alljährliche Verkauf des „KuKuHu“-Weines. in diesem Jahr ist es ein wuchtiger italienischer Bio-Rotwein der Kellerei De Angelis („Campo di Marte rosso Piceno“).

Henstedt-Ulzburg: Der „KuKuHU“-Wein ist ein wuchtiger Italiener

Der Wein wird für 8,50 Euro die Flasche und mit den Etiketten Götzberger Mühle, Hof Gülk oder Bahnhof Wakendorf-Götzberg aus der Feder von Martina Pfalzgraf verkauft. Der Verkaufserlös geht zu 100 Prozent in die Mitfinanzierung der KuKuHU 2024. Erhältlich ist er bei der Buchhandlung Rahmer, in der Schuhkiste, bei der Hesebeck Home Company, Hörakustik Zestermann, Vinum Diana Bleyer und bei der Kleinen Schmiede Götzberg.

15. „KuKuHU“-Woche, Mo, 29.5.–So, 4.6., das ganze Programm unter www.kukuhu.de